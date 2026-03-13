Η προδιαγεγραμμένη διαγραφή Κωνσταντινόπουλου: Τα επεισόδια που είχαν εξοργίσει τη Χαριλάου Τρικούπη

«Υπονομευτής» του ΠΑΣΟΚ χαρακτηρίζεται πλέον ο διαγραφείς βουλευτής από την ηγεσία του κόμματος.

Αντώνης Ρηγόπουλος

Η διαγραφή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου έγινε μεν αιφνιδιαστικά αργά χθες το βράδυ, αλλά επί της ουσίας ελάχιστα εξέπληξε τους «παροικούντες τη Χαριλάου Τρικούπη».

Ο κ. Κωνσταντινόπουλος μάλιστα ανακοίνωσει ότι προτίθεται να παραδώσει την έδρα.

Το χάσμα που χώριζε τον μέχρι πρότινος βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και την ηγεσία του κόμματος είχε βαθύνει πολύ το τελευταίο διάστημα και οι επικριτικές δημόσιες παρουσίες του προς το πρόσωπο του προέδρου ήταν απλώς η αποτύπωση αυτής της κόντρας.

Το γεγονός ότι ο κ. Κωνσταντινόπουλος είχε υπάρξει στο παρελθόν ένας από τους στενότερους συνεργάτες του Νίκου Ανδρουλάκη δεν αρκούσε για να τον «απαλλάξει» από την οργή της ηγεσίας. Άλλωστε, το τελευταίο διάστημα «φωνές» μέσα στο ΠΑΣΟΚ αναρωτιόντουσαν αν η αιχμηρή κριτική του κ. Κωνσταντινόπουλου προς τον Νίκο Ανδρουλάκη αποτελούσε μια συνειδητή προσπάθεια του βουλευτή να προκαλέσει τη διαγραφή του.

Στελέχη του ΠΑΣΟΚ πάντως, λίγη ώρα μετά τη γνωστοποίηση της διαγραφής ξεκαθάριζαν ότι ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος «το τελευταίο διάστημα κάθε φορά που είχε δημόσιο βήμα, το αξιοποίησε αποκλειστικά και μόνο για να υπονομεύσει το ΠΑΣΟΚ και όχι για να υπερασπιστεί και να επικοινωνήσει στους πολίτες τις θέσεις του, το πρόγραμμα του, τους πολιτικούς του στόχους».

Σχολιάζουν δε, ότι σε μια 20λεπτη συνέντευξη δεν έκανε «ούτε μια αναφορά στο έργο και τις κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες του ΠΑΣΟΚ, χωρίς να αρθρώσει ούτε μια γραμμή κριτικής στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας».

Εντός ΠΑΣΟΚ, δεν είναι λίγοι πάντως όσοι λένε ότι ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος δε θα παραμείνει για μεγάλο διάστημα «ανεξάρτητος» βουλευτής, καθώς εκτιμούν ότι εδώ και καιρό έχει αναπτύξει ιδιαίτερα θερμούς διαύλους επικοινωνίας με τη ΝΔ. Τουλάχιστον δύο «επεισόδια» οδηγούσαν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ σε αυτό το συμπέρασμα.

Το ένα ήταν πολύ πρόσφατο, όταν ο κ. Κωνσταντινόπουλος εκφράστηκε με ιδιαίτερα σκωπτικό τρόπο κατά του σοσιαλδημοκράτη πρωθυπουργού της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ, αναφορικά με την αντιπολεμική του στάση κατά την επίθεση του Ισραήλ και των ΗΠΑ κατά του Ιράν, παρά το γεγονός ότι η κεντρική γραμμή του ΠΑΣΟΚ ήταν αυτή της πλήρους στήριξης του Σάντσεθ, κάτι που εξέφρασαν, εκτός από τον πρόεδρο του κόμματος, ακόμη και στελέχη που έχουν διαφωνήσει ανοιχτά με την ηγεσία, όπως ο Χάρης Δούκας και η Άννα Διαμαντοπούλου.

Σε αυτό ήρθαν να προστεθούν και τα εύσημα του Άδωνι Γεωργιάδη προς τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο για τη θέση που πήρε, γεγονός που εξόργισε τη Χαριλάου Τρικούπη, στελέχη της οποίας επισημαίνουν σήμερα το γεγονός.

Πριν από αυτό όμως, ένα ακόμη περιστατικό είχε θορυβήσει τη Χαριλάου Τρικούπη, όταν τον περασμένο Ιανουάριο, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης της Ολομέλειας της Βουλής και ενώ προήδρευε ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, ο Κυριάκος Βελόπουλος διαμαρτυρήθηκε, γιατί ο υπουργός Άμυνας ξεπέρασε τον χρόνο του και δεν ενεργοποιήθηκε ο χρονοκόφτης, λέγοντας εκτός μικροφώνου πως η Βουλή «δεν είναι μαγαζί της ΝΔ».

Ο Νίκος Δένδιας απάντησε διπλωματικά, επικαλούμενος τον προεδρεύοντα της συνεδρίασης, Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο, λέγοντας πως δεν είναι στη ΝΔ, αλλά «μακάρι να ήταν δικός μας». Η «ατάκα» Δένδια προκάλεσε αρκετά σχόλια, όμως ακόμη περισσότερα προκάλεσε το γεγονός ότι ο κ. Κωνσταντινόπουλος δεν αντέδρασε καθόλου στο σχόλιο του υπουργού.

Η εχθρική στάση του απέναντι στον Νίκο Ανδρουλάκη πάντως είχε εκφραστεί ακόμη και πριν τις εσωκομματικές εκλογές του 2024, όταν δήλωνε ότι «ο κ. Ανδρουλάκης εκ του αποτελέσματος φάνηκε ότι δεν μπόρεσε να μεγαλώσει το ΠΑΣΟΚ». Μάλιστα, πριν τις εκλογές είχε δηλώσει και ότι η παράταξη πρέπει να προχωρήσει, να γυρίσει σελίδα και πως αν δεν συμβεί αυτό και επανεκλεγεί ο Νίκος Ανδρουλάκης, «θα μείνουμε ένα μικρομεσαίο κόμμα». Τον Απρίλιο του 2025 υποστήριζε ότι «χρειάζονται διορθωτικές κινήσεις σε στρατηγική, σε πολιτικές και σε πρόσωπα. Εγώ είπα ευθέως ότι από τότε που λειτουργεί το πολιτικό (κέντρο), το οποίο συνεδριάζει και κάθε βδομάδα, έχουμε χάσει 10 μονάδες».

Μάλιστα, το 2025 και ενώ η ΝΔ επέκρινε το ΠΑΣΟΚ ότι έχει γίνει παρακολούθημα της Πλεύσης Ελευθερίας, ο κ. Κωνσταντινόπουλος είχε δηλώσει ότι «δεν θα ήθελα να υπογράψουμε την πρόταση μομφής με την κ. Κωνσταντοπούλου και την κ. Τζάκρη [...] θεωρώ ότι η κίνηση αυτή δεν έστειλε τα σωστά μηνύματα στην κοινωνία, παρόλα αυτά σεβόμενος την απόφαση του Προέδρου την υπέγραψα».

Οι παραπάνω δηλώσεις είναι ενδεικτικές της έντονης κριτικής που ασκούσε εδώ και μήνες προς την ηγεσία ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος. Η Χαριλάου Τρικούπη πάντως εδώ και αρκετό καιρό είχε διαβλέψει ότι ο βουλευτής κινείται σε τροχιά απομάκρυνσης από το ΠΑΣΟΚ, ωστόσο απέφευγε τη διαγραφή του για να μην ενισχυθεί το κλίμα εσωστρέφειας.

Όπως αποδεικνύεται όμως η τελευταία του συνέντευξη υπήρξε η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι για τον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος ταυτόχρονα, με την κίνησή του αυτή ευελπιστεί να ενισχύσει το ηγετικό του προφίλ ενόψει του Συνεδρίου, αλλά και να στείλει ένα μήνυμα προς τους «υψηλόβαθμους» επικριτές του εντός ΠΑΣΟΚ, ότι είναι διατεθειμένος να προχωρήσει σε πρωτοβουλίες ακόμη και για περιπτώσεις κεντρικών στελεχών, όπως ήταν ο Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλος.

Σε κάθε περίπτωση, η αντίδραση του ίδιου του κ. Κωνσταντινόπουλου στην αιφνιδιαστική διαγραφή του, ήταν λιτή, αλλά και ιδιαίτερα αιχμηρή, αφού κάνει λόγο για «φοβική ηγεσία» που αρνείται να αποδεχτεί την αλήθεια.

Συγκεκριμένα, σε δήλωσή του αργά χθες το βράδυ, ο μέχρι πρότινος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και πλέον ανεξάρτητος βουλευτής, ανέφερε:

«Η διαγραφή είναι το τελευταίο καταφύγιο μιας φοβικής ηγεσίας. Μετά από 20 χρόνια συνεπούς πορείας στο ΠΑΣΟΚ και όντας από τους ελάχιστους που παρέμειναν στα πέτρινα χρόνια στην Παράταξη, ο κ. Ανδρουλάκης με διέγραψε γιατί είπα την αλήθεια: αυτό που γνωρίζουν όλοι και ο ίδιος αρνείται να αποδεχτεί».

