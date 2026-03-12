Άρωμα ισλαμικής τρομοκρατίας: Επίθεση σε συναγωγή στις ΗΠΑ, έρευνα στη Νορβηγία

Τρόμος επικράτησε σήμερα στη συναγωγή Temple Israel στο West Bloomfield του Μίσιγκαν, όταν ένας ένοπλος εισέβαλε με το όχημά του μέσα στο κτίριο. Σύμφωνα με τον σερίφη Michael Bouchard, ο ύποπτος οδήγησε το αυτοκίνητο μέσα από τις πόρτες της συναγωγής και κατέληξε σε έναν διάδρομο, όπου το όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες. Κατά την αρχική σύγκρουση, ένας φρουρός ασφαλείας τραυματίστηκε από το αυτοκίνητο και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε καλή κατάσταση. Ακολούθησε ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ του δράστη και των υπευθύνων ασφαλείας της συναγωγής, με αποτέλεσμα ο δράστης της επίθεσης να πέσει νεκρός

Σύμφωνα με το CNN, στο πίσω μέρος του οχήματος εντοπίστηκαν εκρηκτικά.

Η περιοχή παρέμεινε για αρκετή από ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας και πάνοπλους άνδρες του FBI, οι οποίοι ερευνούν το σημείο για τυχόν άλλους μηχανισμούς. Ενώ ζητήθηκε από τους πολίτες να παραμείνουν σε ασφαλείς χώρους, μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα και να διαπιστωθεί εάν όντως υπάρχουν εκρηκτική στο αυτοκίνητο. Αξίζει να σημιεθωεί ότι η συγκεκριμένη συναγωγή θεωρείται η μεγαλύτερη των Ρεφορμιστών Εβραίων στην περιοχή, εξυπηρετώντας περίπου 3.500 οικογένειες στην ευρύτερη περιοχή του Ντιτρόιτ.

The Detroit-area shooting this morning wasn't just at a "synagogue."



It was also at a daycare, a preschool, and a kindergarten.



So 5-year-olds, toddlers, infants.



That was THEIR playground at the spot of the shooting.



Yet Tucker Carlson will continue inciting his followers,… pic.twitter.com/GNCZoqfA2d — Joel Mowbray (@joelmowbray) March 12, 2026

Συναγερμός και έρευνες στο Τρόντχαϊμ της Νορβηγίας

Ένα παρόμοιο σκηνικό έντασης εκτυλίχθηκε και στη Νορβηγία, όπου μια μεγάλη αστυνομική επιχείρηση έλαβε χώρα στη συναγωγή του Τρόντχαϊμ Πάνοπλοι αστυνομικοί που έφεραν τουφέκια και ασπίδες, απέκλεισαν τον χώρο ενώ η επιχείρηση φαίνεται να συνδέεται άμεσα με πληροφορίες για πυροβολισμούς.

Ο ύποπτος, ο οποίος φέρεται να χρησιμοποιούσε αυτοκίνητο, επιχείρησε να διαφύγει από το σημείο πριν προλάβουν οι δυνάμεις ασφαλείας να τον ακινητοποιήσουν. Μετά από εκτεταμένους ελέγχους της αστυνομίας, ο ύποπτος φέρεται να έχει συλληφθεί.

BREAKING:



Norwegian police arrest a man after a “security incident” by a synagogue in Oslo.



Heavily armed police arrived on the scene after reports of a shooting. The police are looking for a 2nd suspect who jumped out of a getaway car moments before the driver was arrested pic.twitter.com/iPdojRSUB1 — Visegrád 24 (@visegrad24) March 12, 2026

Η επίθεση στη Βιρτζίνια

Νωρίτερα σήμερα πυροβολισμοί σημειώθηκαν στο Πανεπιστήμιο Old Dominion στη Βιρτζίνια, με αποτέλεσμα δύο άτομα να τραυματιστούν, ενώ ο δράστης σκοτώθηκε.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, το περιστατικό εκτυλίχθηκε περίπου στις 10:49 π.μ. την Πέμπτη, όταν ένας ένοπλος άνοιξε πυρ στο κτίριο Constant Hall του πανεπιστημιακού campus. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες ο δράστης έχει ταυτοποιηθεί ως οπαδός του ISIS.

