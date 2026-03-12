Άρωμα ισλαμικής τρομοκρατίας: Επίθεση σε συναγωγή στις ΗΠΑ, έρευνα στη Νορβηγία
Ο δράστης της επίθεσης στη συναγωγή φέρεται να τραυματίσθηκε θανάσιμα κατά την ανταλλαγή πυροβολισμών με τους υπεύθυνος ασφαλείας της συναγωγής
Τρόμος επικράτησε σήμερα στη συναγωγή Temple Israel στο West Bloomfield του Μίσιγκαν, όταν ένας ένοπλος εισέβαλε με το όχημά του μέσα στο κτίριο. Σύμφωνα με τον σερίφη Michael Bouchard, ο ύποπτος οδήγησε το αυτοκίνητο μέσα από τις πόρτες της συναγωγής και κατέληξε σε έναν διάδρομο, όπου το όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες. Κατά την αρχική σύγκρουση, ένας φρουρός ασφαλείας τραυματίστηκε από το αυτοκίνητο και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε καλή κατάσταση. Ακολούθησε ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ του δράστη και των υπευθύνων ασφαλείας της συναγωγής, με αποτέλεσμα ο δράστης της επίθεσης να πέσει νεκρός
Σύμφωνα με το CNN, στο πίσω μέρος του οχήματος εντοπίστηκαν εκρηκτικά.
Η περιοχή παρέμεινε για αρκετή από ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας και πάνοπλους άνδρες του FBI, οι οποίοι ερευνούν το σημείο για τυχόν άλλους μηχανισμούς. Ενώ ζητήθηκε από τους πολίτες να παραμείνουν σε ασφαλείς χώρους, μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα και να διαπιστωθεί εάν όντως υπάρχουν εκρηκτική στο αυτοκίνητο. Αξίζει να σημιεθωεί ότι η συγκεκριμένη συναγωγή θεωρείται η μεγαλύτερη των Ρεφορμιστών Εβραίων στην περιοχή, εξυπηρετώντας περίπου 3.500 οικογένειες στην ευρύτερη περιοχή του Ντιτρόιτ.
Συναγερμός και έρευνες στο Τρόντχαϊμ της Νορβηγίας
Ένα παρόμοιο σκηνικό έντασης εκτυλίχθηκε και στη Νορβηγία, όπου μια μεγάλη αστυνομική επιχείρηση έλαβε χώρα στη συναγωγή του Τρόντχαϊμ Πάνοπλοι αστυνομικοί που έφεραν τουφέκια και ασπίδες, απέκλεισαν τον χώρο ενώ η επιχείρηση φαίνεται να συνδέεται άμεσα με πληροφορίες για πυροβολισμούς.
Ο ύποπτος, ο οποίος φέρεται να χρησιμοποιούσε αυτοκίνητο, επιχείρησε να διαφύγει από το σημείο πριν προλάβουν οι δυνάμεις ασφαλείας να τον ακινητοποιήσουν. Μετά από εκτεταμένους ελέγχους της αστυνομίας, ο ύποπτος φέρεται να έχει συλληφθεί.
Η επίθεση στη Βιρτζίνια
Νωρίτερα σήμερα πυροβολισμοί σημειώθηκαν στο Πανεπιστήμιο Old Dominion στη Βιρτζίνια, με αποτέλεσμα δύο άτομα να τραυματιστούν, ενώ ο δράστης σκοτώθηκε.
Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, το περιστατικό εκτυλίχθηκε περίπου στις 10:49 π.μ. την Πέμπτη, όταν ένας ένοπλος άνοιξε πυρ στο κτίριο Constant Hall του πανεπιστημιακού campus. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες ο δράστης έχει ταυτοποιηθεί ως οπαδός του ISIS.