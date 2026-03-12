Άρωμα ισλαμικής τρομοκρατίας: Επίθεση σε συναγωγή στις ΗΠΑ, έρευνα στη Νορβηγία

Ο δράστης της επίθεσης στη συναγωγή φέρεται να τραυματίσθηκε θανάσιμα κατά την ανταλλαγή πυροβολισμών με τους υπεύθυνος ασφαλείας της συναγωγής

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Άρωμα ισλαμικής τρομοκρατίας: Επίθεση σε συναγωγή στις ΗΠΑ, έρευνα στη Νορβηγία
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τρόμος επικράτησε σήμερα στη συναγωγή Temple Israel στο West Bloomfield του Μίσιγκαν, όταν ένας ένοπλος εισέβαλε με το όχημά του μέσα στο κτίριο. Σύμφωνα με τον σερίφη Michael Bouchard, ο ύποπτος οδήγησε το αυτοκίνητο μέσα από τις πόρτες της συναγωγής και κατέληξε σε έναν διάδρομο, όπου το όχημα τυλίχθηκε στις φλόγες. Κατά την αρχική σύγκρουση, ένας φρουρός ασφαλείας τραυματίστηκε από το αυτοκίνητο και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται σε καλή κατάσταση. Ακολούθησε ανταλλαγή πυροβολισμών μεταξύ του δράστη και των υπευθύνων ασφαλείας της συναγωγής, με αποτέλεσμα ο δράστης της επίθεσης να πέσει νεκρός

Σύμφωνα με το CNN, στο πίσω μέρος του οχήματος εντοπίστηκαν εκρηκτικά.

Η περιοχή παρέμεινε για αρκετή από ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας και πάνοπλους άνδρες του FBI, οι οποίοι ερευνούν το σημείο για τυχόν άλλους μηχανισμούς. Ενώ ζητήθηκε από τους πολίτες να παραμείνουν σε ασφαλείς χώρους, μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα και να διαπιστωθεί εάν όντως υπάρχουν εκρηκτική στο αυτοκίνητο. Αξίζει να σημιεθωεί ότι η συγκεκριμένη συναγωγή θεωρείται η μεγαλύτερη των Ρεφορμιστών Εβραίων στην περιοχή, εξυπηρετώντας περίπου 3.500 οικογένειες στην ευρύτερη περιοχή του Ντιτρόιτ.

Συναγερμός και έρευνες στο Τρόντχαϊμ της Νορβηγίας

Ένα παρόμοιο σκηνικό έντασης εκτυλίχθηκε και στη Νορβηγία, όπου μια μεγάλη αστυνομική επιχείρηση έλαβε χώρα στη συναγωγή του Τρόντχαϊμ Πάνοπλοι αστυνομικοί που έφεραν τουφέκια και ασπίδες, απέκλεισαν τον χώρο ενώ η επιχείρηση φαίνεται να συνδέεται άμεσα με πληροφορίες για πυροβολισμούς.

Ο ύποπτος, ο οποίος φέρεται να χρησιμοποιούσε αυτοκίνητο, επιχείρησε να διαφύγει από το σημείο πριν προλάβουν οι δυνάμεις ασφαλείας να τον ακινητοποιήσουν. Μετά από εκτεταμένους ελέγχους της αστυνομίας, ο ύποπτος φέρεται να έχει συλληφθεί.

Η επίθεση στη Βιρτζίνια

Νωρίτερα σήμερα πυροβολισμοί σημειώθηκαν στο Πανεπιστήμιο Old Dominion στη Βιρτζίνια, με αποτέλεσμα δύο άτομα να τραυματιστούν, ενώ ο δράστης σκοτώθηκε.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, το περιστατικό εκτυλίχθηκε περίπου στις 10:49 π.μ. την Πέμπτη, όταν ένας ένοπλος άνοιξε πυρ στο κτίριο Constant Hall του πανεπιστημιακού campus. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες ο δράστης έχει ταυτοποιηθεί ως οπαδός του ISIS.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:46ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Κυριακής (15/3)

22:42ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανοί γερουσιαστές για την αποστολή F16 στα Κατεχόμενα: «Αδικαιολόγητα προκλητική κίνηση»

22:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Τσέλιε – ΑΕΚ 0-3: Απίθανη «Ένωση», τρία γκολ σε 36 λεπτά!

22:37LIFESTYLE

Θύμα διαδικτυακής απάτης η Καίτη Γαρμπή

22:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το παρασκήνιο πίσω από τη διαγραφή Κωνσταντινόπουλου

22:25ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Όριο ο… ουρανός για τον Μόντο Ντουπλάντις: Νέο παγκόσμιο ρεκόρ με 6.31μ.!

22:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενοίκια: Όλες οι αλλαγές που έρχονται 1η Απριλίου

22:19ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου στους Ιρανούς: Ο δρόμος προς την ελευθερία είναι κοντά αλλά βρίσκεται στα χέρια σας

22:13ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανός υπ. Οικονομικών: Το Πολεμικό Ναυτικό θα συνοδεύει πλοία στα Στενά του Ορμούζ όταν αυτό καταστεί εφικτό

22:12ΜΠΑΣΚΕΤ

Μονακό - Ολυμπιακός 81-80: Οι διαλυμένοι τον... ξεράναν

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 12/03/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 1 εκατ. ευρώ

21:54ΚΟΣΜΟΣ

Ανείπωτη τραγωδία: 15χρονος πέθανε ενώ έπαιζε μπέιζμπολ από βολή μπάλας στο κεφάλι

21:49ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - Μπέτις 1-0: Πρέσβης με «ατσάλινο» κοστούμι

21:48ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Στις φλόγες η Μέση Ανατολή - Εκρήξεις συγκλονίζουν την Τεχεράνη - Εκτόξευσε πυραύλους κατά του Ισραήλ το Ιράν

21:45ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Παναθηναϊκός – Ζαλγκίρις: Ο κρίσιμος αγώνας του Telekom Center Athens

21:41ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Παναθηναϊκός – Μπέτις 1-0 (τελικό): «Πράσινος» άθλος στο ΟΑΚΑ!

21:38ΚΟΣΜΟΣ

Φιντάν: Είμαστε απόλυτα αντίθετοι σε κάθε σχέδιο που έχει στόχο να προκαλέσει εμφύλιο στο Ιράν

21:31ΚΟΣΜΟΣ

Άρωμα ισλαμικής τρομοκρατίας: Επίθεση σε συναγωγή στις ΗΠΑ, έρευνα στη Νορβηγία - Οπαδός του ISIS ο δράστης της επίθεσης στη Βιρτζίνια

21:29ΥΓΕΙΑ

Τι συμβαίνει στο σώμα και τον εγκέφαλό σας κατά τη διάρκεια της διαλειμματικής νηστείας

21:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Ο Νίκος Ανδρουλάκης διέγραψε από την ΚΟ τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Θα θυμίσει χειμώνα τις επόμενες ημέρες» - «Κλείδωσε» η αλλαγή

15:38ΕΘΝΙΚΑ

Αναφορές ότι η φρεγάτα «Ψαρά» εξουδετέρωσε ιρανικό σμήνος drones «Shahed» με το σύστημα «Κένταυρος» και χωρίς να εκτοξεύσει πύραυλο - Δεν ισχύει, απαντούν από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας

19:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το «Super El Niño» έρχεται το φετινό καλοκαίρι - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

21:45ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Παναθηναϊκός – Ζαλγκίρις: Ο κρίσιμος αγώνας του Telekom Center Athens

21:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Ο Νίκος Ανδρουλάκης διέγραψε από την ΚΟ τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο

22:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το παρασκήνιο πίσω από τη διαγραφή Κωνσταντινόπουλου

19:03WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες δημιούργησαν κύλινδρο γεμάτο σφαίρες από χάλυβα που μειώνει τον αντίκτυπο των σεισμών σε κτίρια και γέφυρες

12:22ΚΟΣΜΟΣ

Ντουμπάι, Αμπού Ντάμπι - Πώς οι πύραυλοι του Ιράν έσκασαν τη χλιδάτη φούσκα των Εμιράτων

19:55ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο μουσικός Γιάννης Ευθυμίου - Ήταν μέλος του θρυλικού συγκροτήματος OPA

22:12ΜΠΑΣΚΕΤ

Μονακό - Ολυμπιακός 81-80: Οι διαλυμένοι τον... ξεράναν

20:09ΚΟΣΜΟΣ

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Έχει χάσει το ένα ή και τα δύο πόδια του και είναι σε κώμα, λέει η Sun

22:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Τσέλιε – ΑΕΚ 0-3: Απίθανη «Ένωση», τρία γκολ σε 36 λεπτά!

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 12/03/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 1 εκατ. ευρώ

17:10ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Η κατάθεση του 27χρονου - «Μαμά χτύπησα με το αμάξι δύο παιδιά, το ένα δεν κουνιέται»

17:44ΕΛΛΑΔΑ

Επίσκοπος Χρυσόστομος για Ναταλία Λιονάκη: «Θα καταφέρουμε να φτιάξουν οι σχέσεις με τη μητέρα της»

17:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προσοχή στα ΑΤΜ: Οι Αρχές προειδοποιούν για ένα τέχνασμα που μπορεί να «αδειάσει τον λογαριασμό σας»

20:37ΕΛΛΑΔΑ

Σύλληψη Πολωνού για κατασκοπεία στη βάση της Σούδας

21:48ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Στις φλόγες η Μέση Ανατολή - Εκρήξεις συγκλονίζουν την Τεχεράνη - Εκτόξευσε πυραύλους κατά του Ισραήλ το Ιράν

20:56LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας: Τι ώρα θα βλέπουμε την αγαπημένη σειρά στον ALPHA;

16:21WHAT THE FACT

Ο απίστευτος λόγος για τον οποίο δεν τρώμε τα αυγά της γαλοπούλας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ