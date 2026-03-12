Φιντάν: Είμαστε απόλυτα αντίθετοι σε κάθε σχέδιο που έχει στόχο να προκαλέσει εμφύλιο στο Ιράν

Κανείς δεν πρέπει να κάνει τέτοια όνειρα, διεμήνυσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών

Κανείς δεν πρέπει να κάνει τέτοια όνειρα, διεμήνυσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών

Ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν μιλάει σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Άγκυρα, στις 3 Νοεμβρίου 2025. 

Η Τουρκία δηλώνει κατηγορηματικά αντίθετη σε οποιαδήποτε προσπάθεια αποσταθεροποίησης του Ιράν και προειδοποιεί για τον κίνδυνο ευρύτερης ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή. Τη θέση αυτή εξέφρασε ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν μετά τη συνάντησή του με τον Γερμανό ομόλογό του, Γιόχαν Βάντεφουλ, στην Άγκυρα.

Μετά τις συνομιλίες τους, ο επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας τοποθετήθηκε για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και την κλιμάκωση της έντασης με το Ιράν, υπογραμμίζοντας ότι η 'Αγκυρα αντιτίθεται σε κάθε σενάριο που θα μπορούσε να οδηγήσει σε εσωτερική αποσταθεροποίηση της χώρας. Όπως ανέφερε, η Τουρκία είναι «απολύτως αντίθετη σε κάθε σχέδιο που στοχεύει να προκαλέσει εμφύλιο πόλεμο στο Ιράν και να τροφοδοτήσει συγκρούσεις στη βάση εθνοτικών ή θρησκευτικών διαφορών», προειδοποιώντας ότι «κανείς δεν πρέπει να κάνει τέτοια όνειρα».

Ο Φιντάν υπογράμμισε ότι η Τουρκία καταβάλλει εντατικές διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό των συγκρούσεων, σημεώνοντας τον κίνδυνο περαιτέρω εξάπλωσης της κρίσης. Τόνισε ότι δεν πρέπει να τεθεί σε αμφισβήτηση η εδαφική ακεραιότητα του Ιράν, ούτε να επιδιωχθούν στόχοι όπως η αλλαγή καθεστώτος, επισημαίνοντας ότι η περιοχή πρέπει να επιστρέψει το συντομότερο δυνατόν στην κανονικότητα.

Ο Τούρκος υπουργός σημείωσε ότι τις τελευταίες ημέρες καταγράφονται από τις πιο έντονες φάσεις του πολέμου, με την αυξανόμενη ένταση και τις καταστροφές να καθιστούν ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η αποτυχία προηγούμενων συνομιλιών και οι επιθέσεις που σημειώθηκαν κατά τη διάρκειά τους έχουν κλονίσει την εμπιστοσύνη μεταξύ των πλευρών.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Φιντάν ανέφερε ότι η Τουρκία συνεχίζει τις διπλωματικές επαφές τόσο με το Ιράν όσο και με τις ΗΠΑ, επιδιώκοντας την αποκλιμάκωση της κρίσης, αν και -όπως σημείωσε- οι στρατιωτικές επιχειρήσεις συνεχίζονται.

«Για να σταματήσει αυτή η αδικία πρέπει να πατηθεί το κουμπί της ειρήνης και της εκεχειρίας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, άσκησε έντονη κριτική στην πολιτική της κυβέρνησης του Ισραήλ, υποστηρίζοντας ότι η πολιτική της συμβάλλει στην επιδείνωση της ανθρωπιστικής κρίσης στην περιοχή. Όπως είπε, η κυβέρνηση Νετανιάχου βρίσκεται «στο επίκεντρο κάθε πολέμου και ανθρωπιστικής κρίσης», κατηγορώντας το Ισραήλ ότι επεκτείνει τη σύγκρουση και στον Λίβανο. Προειδοποίησε μάλιστα ότι οι επιθέσεις στον Λίβανο πρέπει να σταματήσουν πριν το κράτος οδηγηθεί σε κατάρρευση.

Παράλληλα, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε και στη συνεργασία μεταξύ Τουρκίας και Γερμανίας στον αμυντικό τομέα, εκφράζοντας ικανοποίηση για τη θετική στάση της Γερμανίας στο ζήτημα της προμήθειας των μαχητικών Eurofighter Typhoon, ενώ πρόσθεσε πως «ευελπιστούμε ειλικρινά αυτή η πολιτική να συνεχιστεί και σε άλλες επικεφαλίδες συνεργασίας στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας».

Ο Φιντάν αναφέρθηκε και στην ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας, τονίζοντας ότι η διαδικασία ένταξης στην ΕΕ πρέπει να προχωρήσει στη βάση αντικειμενικών κριτηρίων.

Όσον αφορά στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας, επισήμανε ότι πρέπει να λειτουργεί συμπληρωματικά προς το NATO και να περιλαμβάνει όλους τους συμμάχους, εκφράζοντας την ανησυχία ότι ο αποκλεισμός της Τουρκίας από ορισμένες πρωτοβουλίες της ΕΕ θα μπορούσε να αποδυναμώσει τη συνολική ευρωπαϊκή ασφάλεια.

german foreign minister

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ σε επίσκεψη στην Ουκρανία. (AP Photo/Efrem Lukatsky)

Γιόχαν Βάντεφουλ: «Πρέπει να βρεθεί μια κοινή προοπτική για τον τερματισμό της σύγκρουσης»

Από την πλευρά του, ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών, Γιόχαν Βάντεφουλ, τόνισε ότι το Βερολίνο επιδιώκει να ενισχύσει τις σχέσεις με την Τουρκία σε θέματα ασφάλειας, άμυνας και οικονομίας, ενώ συμφώνησε στην ανάγκη τερματισμού των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή και στην υποστήριξη μιας ειρηνευτικής πρωτοβουλίας, που θα μπορούσε να σχεδιαστεί από κοινού με την Τουρκία.

«Η γερμανική κυβέρνηση έχει μεγάλο ενδιαφέρον να ενισχύσει τις στρατηγικές σχέσεις με την Τουρκία σε τομείς όπου έχουμε κοινά συμφέροντα. Αυτό αφορά στην ασφάλεια και την άμυνα της Ευρώπης σε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη περίοδο, σε συνεργασία με την αξιόπιστη σύμμαχό μας στο ΝΑΤΟ, την Τουρκία», δήλωσε ο Γερμανός ΥΠΕΞ.

Ο Βάντεφουλ χαρακτήρισε «εξαιρετικά επικίνδυνη» την αύξηση της έντασης από το Ιράν και σημείωσε ότι «πρέπει να βρεθεί μια κοινή προοπτική για τον τερματισμό της σύγκρουσης».

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι η Τουρκία μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο σε αυτό το θέμα και προανήγγειλε ότι «τις επόμενες ημέρες θα υπάρξει μία πολύ στενή συνεργασία στο θέμα αυτό».

Επισήμανε ότι η Τουρκία, ως άμεση και γείτονας χώρα, έχει πολλούς λόγους να ανησυχεί για τις τρέχουσες εξελίξεις στο Ιράν και τη γύρω περιοχή.

Ο Βάντεφουλ ζήτησε, επίσης, από το Ιράν να σταματήσει το πυρηνικό του πρόγραμμα, καθώς και το εκτεταμένο πρόγραμμα βαλλιστικών πυραύλων, ενώ ανέφερε ότι θα βρίσκονται σε στενή επαφή με την Τουρκία για το θέμα αυτό, καθώς η Ευρώπη δεν είναι απλός θεατής στην τρέχουσα κατάσταση στη Μέση Ανατολή,

Απαντώντας για την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ, ο Βάντεφουλ υπογράμμισε πως «η περιοχή αυτή αποτελεί μία από τις οικονομικές αρτηρίες του κόσμου και όλοι πρέπει να εργαστούν για να επαναλειτουργήσει το στενό το συντομότερο δυνατόν».
Ευρωπαϊκή ασφάλεια και οικονομία

Ο Βάντεφουλ ανέφερε ότι η συνεργασία με την Τουρκία περιλαμβάνει τομείς, όπως η μετανάστευση, η οικονομία και η ανανέωση της Τελωνειακής Ένωσης.

«Πρέπει να επικαιροποιήσουμε τις εμπορικές μας σχέσεις με τη γειτονική μας Τουρκία», σημείωσε, προσθέτοντας την ένδειξη «Made with EU» για προϊόντα που προέρχονται από την Τουρκία.

Στο πλαίσιο αυτό, εξέφρασε ικανοποίηση για τη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο στο Βερολίνο, με στόχο να «επαναφέρουμε τις σχέσεις μας σε ένα επίπεδο στενής και φιλικής συνεργασίας στον πολιτικό τομέα», όπως είπε.

