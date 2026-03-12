Καιρός: «Θα θυμίσει χειμώνα τις επόμενες ημέρες» - «Κλείδωσε» η αλλαγή

Ο καλός καιρός που απολαμβάνουμε αναμένεται να διατηρηθεί έως και τη Δευτέρα, ωστόσο από την Τρίτη προβλέπεται αλλαγή στο καιρικό σκηνικό με βροχές, καταιγίδες και αισθητή μείωση της θερμοκρασίας. Η μεταβολή αυτή σηματοδοτεί την είσοδο πιο φθινοπωρινών συνθηκών μετά από μια περίοδο ηπιότητας.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Action24, Δημήτρη Παπαϊωάννου, «ο καιρός θα παραμείνει σταθερός και ευχάριστος μέχρι τη Δευτέρα, με ηλιοφάνεια και ήπιες θερμοκρασίες. Ωστόσο, από την Τρίτη αναμένεται διαταραχή που θα φέρει βροχές και καταιγίδες, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση». Παράλληλα, συμπλήρωσε πως «δεν θα πρόκειται για έναν κλασικό ‘Μάρτη γδάρτη’, αλλά ο καιρός θα αποκτήσει στοιχεία που θα θυμίζουν περισσότερο χειμωνιάτικες συνθήκες».

Η επερχόμενη αλλαγή στο καιρικό μοτίβο οφείλεται σε συστήματα χαμηλής πίεσης που θα κινηθούν πάνω από τη χώρα, επιφέροντας αυξημένη αστάθεια και βροχοπτώσεις. Η πτώση της θερμοκρασίας θα γίνει αισθητή, κυρίως τις βραδινές ώρες και στα ορεινά, επηρεάζοντας τις καθημερινές συνθήκες και ενδεχομένως τις αγροτικές δραστηριότητες.

«Δεν παραδίδει τα όπλα ο χειμώνας»

«Δεν θα παραδώσει εύκολα τα “όπλα” ο χειμώνας», επισημαίνει στο καθιερωμένο καιρικό δελτίο ο Σάκης Αρναούτογλου. Μετά τις 17-18 Μαρτίου φαίνεται να κρυώνει ο καιρός, καθώς δημιουργούνται προϋποθέσεις για «κατεβασιές κρύου αέρα από τη βορειοανατολική Ευρώπη».

Έως τις 21 Μαρτίου κατά διαστήματα θα έχει χειμωνιάτικο κρύο, κυρίως τη νύχτα και νωρίς το πρωί, σημειώνει ο Σάκης Αρναούτογλου.

Από την Παρασκευή (13/3) έως και τη Δευτέρα (16/3) θα υπάρχουν μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας στις περισσότερες περιοχές, ενώ το θερμόμετρο θα φτάσει έως τους 17-29 βαθμούς Κελσίου.

Το Σαββατοκύριακο υπάρχει ενδεχόμενο για σύντομες μπόρες στα ορεινά της Ηπείρου, της δυτικής Θεσσαλίας και της δυτικής Πελοποννήσου. Το βράδυ της Δευτέρας ενδέχεται να βρέξει σε αρκετές περιοχές της δυτικής Ελλάδας.

