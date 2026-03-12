Αρναούτογλου: Αίθριος ο καιρός το Σαββατοκύριακο – Ισχυρές ενδείξεις για νέα χειμωνιάτικη «κατεβασιά»

Σε νέα ενημέρωση για την εξέλιξη του καιρού προχώρησε ο Σάκης Αρναούτογλου.

Συγκεκριμένα, σε βίντεο στο κανάλι του στο YouTube, ο έμπειρος προγνώστης ανέφερε πως την Πέμπτη θα επικρατήσει ηλιοφάνεια σχεδόν σε όλη τη χώρα. Τοπικές βροχές ενδέχεται να σημειωθούν στα ορεινά της Κρήτης και της ηπειρωτικής χώρας, ενώ θα συνεχιστεί να παρατηρείται μεγάλο θερμομετρικό εύρος.

Την Παρασκευή θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα Δωδεκάνησα, ενώ στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει αίθριος.

Το Σάββατο θα επικρατήσει ηλιοφάνεια σε όλη την επικράτεια, καθώς οι νεφώσεις στα Δωδεκάνησα θα υποχωρήσουν.

Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό του καιρού την Κυριακή και τη Δευτέρα, με απουσία αξιόλογων φαινομένων. Μόνο το απόγευμα της Κυριακής ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά ηπειρωτικά.

Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, ενδέχεται από το βράδυ της Δευτέρας να ξεκινήσουν βροχές σε αρκετές περιοχές της δυτικής Ελλάδας, ωστόσο, με βάση τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, «δεν φαίνεται κάτι το ιδιαίτερο».

Μετά την Τρίτη 17 Μαρτίου και κυρίως την Τετάρτη 18 Μαρτίου, αναμένεται να εκδηλωθεί καιρική αστάθεια που θα επηρεάσει κυρίως τα κεντρικά, δυτικά και νότια τμήματα της χώρας. Παράλληλα, η θερμοκρασία φαίνεται πως θα σημειώσει πτώση, καθώς δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για κάθοδο ψυχρών αερίων μαζών από τη βορειοανατολική Ευρώπη.

Μάλιστα, αργά το βράδυ και νωρίς το πρωί η αίσθηση του κρύου θα είναι πιο έντονη, με θερμοκρασίες που θα θυμίζουν χειμώνα, ενώ δεν αποκλείεται να σημειωθούν και τοπικές χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Όπως ανέφερε ο Σάκης Αρναούτογλου, «τα επόμενα 24ωρα θα δείξουν αν αυτή η ψυχρή αέρια μάζα θα γίνει πιο έντονη ή αν θα φτάσει τελικά πιο εξασθενημένη».

Tο ραντάρ με τον καιρό ΤΩΡΑ, μέσα από το WINDY που χρησιμοποιεί τα προγνωστικά μοντέλα GFS, ECMWF και NEMS