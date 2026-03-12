Ένας νεκρός από την επίθεση σε δύο τάνκερ στα ανοιχτά του Ιράκ – Έρευνες για αγνοούμενους ναυτικούς

Επίθεση δέχθηκαν δύο δεξαμενόπλοια που είχαν φορτώσει ιρακινό πετρέλαιο στον θαλάσσιο χώρο του Ιράκ, ανοιχτά του νότιου τμήματος της χώρας. Από την επίθεση σκοτώθηκε τουλάχιστον ένας ναυτικός, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό αγνοουμένων.

The American oil tanker was targeted near the port of Umm Qasr in Basra, southern Iraq, by a remotely controlled speedboat. pic.twitter.com/cRrudIIsyj

Την πληροφορία μετέδωσε τις πρώτες πρωινές ώρες η ιρακινή κρατική τηλεόραση, επικαλούμενη τον διευθυντή της ιρακινής αρχής λιμένων, Φαρχάν αλ Φαρτούσι.

Two foreign oil tankers carrying Iraqi fuel oil were attacked in the Persian Gulf off the coast of Basra, within Iraq’s territorial waters, causing both vessels to catch fire.



Twenty-five crew members aboard the ships have been evacuated, Iraqi authorities reported. pic.twitter.com/vh1l6rAjf2

Το τηλεοπτικό δίκτυο αλ Ιχμπαρίγια μετέδωσε εικόνες από τη θάλασσα, όπου διακρίνεται ένα από τα πλοία να καίγεται, με πυκνούς καπνούς και φλόγες να υψώνονται από το κατάστρωμα.

Σε σχετικό μήνυμα που μεταδιδόταν στην οθόνη, το δίκτυο ανέφερε – επικαλούμενο τον Φαρτούσι – ότι ένας ναυτικός από το πλήρωμα του ενός δεξαμενόπλοιου έχασε τη ζωή του.

Iran just struck a large oil tanker in Iraqi territorial waters.



The vessel has been engulfed in flames pic.twitter.com/Tvg3lnkmNV

Σύμφωνα με το ίδιο μέσο, 38 ναυτικοί έχουν διασωθεί, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό αγνοουμένων.

?????? Footage showing sailors who were rescued from the alleged US oil tanker, which was targeted and set on fire near the port of Umm Qasr in Southern Iraq. pic.twitter.com/M7Q81w3tUV

Νωρίτερα, μιλώντας στο πρακτορείο Reuters, ο Φαρτούσι είχε δηλώσει ότι και τα δύο πλοία έχουν τυλιχθεί στις φλόγες.

Σύμφωνα με στοιχεία της πλατφόρμας TankerTrackers.com, στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή όπου σημειώθηκε το περιστατικό βρίσκονταν σε εξέλιξη επιχειρήσεις μεταφόρτωσης πετρελαίου από πλοίο σε πλοίο (STS – Ship-to-Ship). Μεταξύ των πλοίων που καταγράφηκαν στην περιοχή φέρεται να βρίσκεται και το δεξαμενόπλοιο ZEFYROS (9515917), το οποίο σύμφωνα με ναυτιλιακές πηγές είναι ελληνικών συμφερόντων.

There are four STS operations currently taking place off the southern coast of Iraq. This pair, filmed from a northern angle, appear to be ZEFYROS (9515917) and SAFESEA VISHNU (9327009). #OOTT #Iraq #Tankers https://t.co/bCyQ5TFXhy pic.twitter.com/7sRYIITOdI

Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί αν το συγκεκριμένο πλοίο σχετίζεται άμεσα με το περιστατικό.