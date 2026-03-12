Ένας νεκρός από την επίθεση σε δύο τάνκερ στα ανοιχτά του Ιράκ – Έρευνες για αγνοούμενους ναυτικούς
Επιθέσεις εναντίον δυο δεξαμενόπλοιων στα ανοικτά του Ιράκ, με ένα νεκρό ναυτικό, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης σε εξέλιξη για να εντοπιστούν «αγνοούμενοι»
Επίθεση δέχθηκαν δύο δεξαμενόπλοια που είχαν φορτώσει ιρακινό πετρέλαιο στον θαλάσσιο χώρο του Ιράκ, ανοιχτά του νότιου τμήματος της χώρας. Από την επίθεση σκοτώθηκε τουλάχιστον ένας ναυτικός, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό αγνοουμένων.
Την πληροφορία μετέδωσε τις πρώτες πρωινές ώρες η ιρακινή κρατική τηλεόραση, επικαλούμενη τον διευθυντή της ιρακινής αρχής λιμένων, Φαρχάν αλ Φαρτούσι.
Το τηλεοπτικό δίκτυο αλ Ιχμπαρίγια μετέδωσε εικόνες από τη θάλασσα, όπου διακρίνεται ένα από τα πλοία να καίγεται, με πυκνούς καπνούς και φλόγες να υψώνονται από το κατάστρωμα.
Σε σχετικό μήνυμα που μεταδιδόταν στην οθόνη, το δίκτυο ανέφερε – επικαλούμενο τον Φαρτούσι – ότι ένας ναυτικός από το πλήρωμα του ενός δεξαμενόπλοιου έχασε τη ζωή του.
Σύμφωνα με το ίδιο μέσο, 38 ναυτικοί έχουν διασωθεί, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό αγνοουμένων.
Νωρίτερα, μιλώντας στο πρακτορείο Reuters, ο Φαρτούσι είχε δηλώσει ότι και τα δύο πλοία έχουν τυλιχθεί στις φλόγες.
Σύμφωνα με στοιχεία της πλατφόρμας TankerTrackers.com, στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή όπου σημειώθηκε το περιστατικό βρίσκονταν σε εξέλιξη επιχειρήσεις μεταφόρτωσης πετρελαίου από πλοίο σε πλοίο (STS – Ship-to-Ship). Μεταξύ των πλοίων που καταγράφηκαν στην περιοχή φέρεται να βρίσκεται και το δεξαμενόπλοιο ZEFYROS (9515917), το οποίο σύμφωνα με ναυτιλιακές πηγές είναι ελληνικών συμφερόντων.
Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί αν το συγκεκριμένο πλοίο σχετίζεται άμεσα με το περιστατικό.