Τραμπ για Ιράν: Τους χτυπήσαμε πιο σκληρά από ό,τι έχει χτυπηθεί ποτέ χώρα – Δεν έχουμε τελειώσει

Δεν έχουμε τελειώσει ακόμη με το Ιράν, υποστήριξε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο.

Σε ερώτηση τι θα πρέπει να συμβεί προκειμένου να τελειώσει ο πόλεμος στο Ιράν. Ο Τραμπ απάντησε: «Μία από τα ίδια. Και θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα».

«Έχουν χάσει το ναυτικό τους. Έχουν χάσει την αεροπορία τους. Δεν έχουν καθόλου αντιαεροπορικά όπλα. Δεν έχουν ραντάρ. Οι ηγέτες τους έχουν σκοτωθεί. Και θα μπορούσαμε να κάνουμε πολύ χειρότερα πράγματα», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Επιπλέον τόνισε ότι οι ΗΠΑ έχουν χτυπήσει το Ιράν «πιο σκληρά από ό,τι έχει χτυπηθεί σχεδόν οποιαδήποτε χώρα στην ιστορία». «Δεν έχουμε τελειώσει ακόμα» διεμήνυσε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ διαβεβαίωσε ότι πολύ σύντομα θα υπάρξει «μεγάλη ασφάλεια» στα Στενά του Ορμούζ. «Θα δείτε μεγάλη ασφάλεια και αυτό θα συμβεί πολύ, πολύ γρήγορα», απάντησε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Στην ερώτηση αν οι πετρελαϊκές εταιρείες θα έπρεπε να χρησιμοποιούν τα Στενά, ο Τραμπ απάντησε: «Νομίζω ότι θα έπρεπε».

Μιλώντας εξάλλου σε δημοσιογράφους, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος τόνισε ότι «δεν ανησυχεί» για ενδεχόμενες επιθέσεις, υποκινούμενες από το Ιράν, στο αμερικανικό έδαφος.

Ερωτηθείς εάν οι ΗΠΑ θα υποστηρίξουν ότι κέρδισαν τον πόλεμο στο Ιράν εφόσον δεν υπάρξει αλλαγή καθεστώτος και παραμείνει στη θέση του ο ανώτατος ηγέτης Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ο Τραμπ απάντησε ότι δεν θέλει να σχολιάσει το θέμα.

