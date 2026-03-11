Θεσσαλονίκη: 10χρονο παιδί υπέστη καρδιακή ανακοπή σε κολυμβητήριο

Άμεση ήταν η κινητοποίηση στη Θεσσαλονίκη, όταν ένα 10χρονο παιδί υπέστη καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια δραστηριότητας σε κολυμβητήριο.

Στο κολυμβητήριο έφτασαν άμεσα δυνάμεις του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης, μαζί με γιατρό, οι οποίοι προχώρησαν χωρίς καθυστέρηση στις απαραίτητες ενέργειες. Η έγκαιρη και συντονισμένη κινητοποίηση αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς το παιδί ανέκτησε τις αισθήσεις του στο σημείο.

Αφού σταθεροποιήθηκε η κατάστασή του, ακολούθησε η διακομιδή του στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου μεταφέρθηκε για περαιτέρω εξετάσεις και ιατρική παρακολούθηση.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν ένα ασθενοφόρο και μία Κινητή Ιατρική Μονάδα του ΕΚΑΒ, με συνολικά τέσσερις διασώστες και έναν γιατρό.

#Διασώστες_ΕΚΑΒ_Θεσσαλονίκης #Ανάταξη_καρδιακής_ανακοπής #Ασθενοφόρο

Σήμερα 11/03/2026 Διασώστες και ιατρός του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης ανταποκρίθηκαν σε περιστατικό ανακοπής παιδιού 10 ετών σε κολυμβητήριο της Ανατολικής Θεσσαλονίκης.

Στο σημείο εφαρμόστηκαν άμεσα πρωτόκολλο… pic.twitter.com/BX5gV7BOvY — Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ -2 Θεσσαλονίκης (@SomateioEKAB2) March 11, 2026

Διαβάστε επίσης