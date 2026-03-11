Θεσσαλονίκη: 10χρονο παιδί υπέστη καρδιακή ανακοπή σε κολυμβητήριο
Χάρη στην άμεση και συντονισμένη παρέμβαση των διασωστών, το παιδί επανήλθε και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο
Άμεση ήταν η κινητοποίηση στη Θεσσαλονίκη, όταν ένα 10χρονο παιδί υπέστη καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια δραστηριότητας σε κολυμβητήριο.
Στο κολυμβητήριο έφτασαν άμεσα δυνάμεις του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης, μαζί με γιατρό, οι οποίοι προχώρησαν χωρίς καθυστέρηση στις απαραίτητες ενέργειες. Η έγκαιρη και συντονισμένη κινητοποίηση αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς το παιδί ανέκτησε τις αισθήσεις του στο σημείο.
Αφού σταθεροποιήθηκε η κατάστασή του, ακολούθησε η διακομιδή του στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, όπου μεταφέρθηκε για περαιτέρω εξετάσεις και ιατρική παρακολούθηση.
Στην επιχείρηση συμμετείχαν ένα ασθενοφόρο και μία Κινητή Ιατρική Μονάδα του ΕΚΑΒ, με συνολικά τέσσερις διασώστες και έναν γιατρό.