Ο Γιώργος Παπανδρέου ανέβηκε στον Οδοντωτό για τα 130 χρόνια από την έναρξη λειτουργίας του

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 10 Μαρτίου στον σταθμό του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου Διακοπτού, Καλαβρύτων η επετειακή εκδήλωση για τη συμπλήρωση 130 χρόνων από την έναρξη λειτουργίας της ιστορικής γραμμής, παρουσία πλήθους κόσμου και με ιδιαίτερο συμβολισμό για το παρόν και το μέλλον του εμβληματικού σιδηροδρόμου.

Ξεχωριστή ήταν η παρουσία του πρώην πρωθυπουργού και βουλευτή Αχαΐας Γιώργου Παπανδρέου, ο οποίος έδωσε το παρών στη σημαντική αυτή επέτειο, υπογραμμίζοντας με τη συμμετοχή του τη διαχρονική αξία του Οδοντωτού για την περιοχή και την ανάγκη διατήρησης και συνέχισης της λειτουργίας του.

Η επετειακή δράση σηματοδότησε την έναρξη μιας ευρύτερης σειράς εκδηλώσεων για τα 130 χρόνια από το πρώτο επίσημο δρομολόγιο, που πραγματοποιήθηκε στις 10 Μαρτίου 1896. Κατά την τελετή, ο δήμαρχος Καλαβρύτων Θανάσης Παπαδόπουλος έστειλε σαφές μήνυμα ότι ο Δήμος θα συνεχίσει να διεκδικεί με κάθε τρόπο την ασφαλή, πλήρη και σταθερή λειτουργία του Οδοντωτού, καθώς και τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση της γραμμής, όπως έχει σχεδιαστεί.

odontotos2.jpg

Η εκδήλωση ξεκίνησε με την υποδοχή των επιβατών του πρωινού δρομολογίου από το Διακοπτό, υπό τους ήχους της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Καλαβρύτων, δημιουργώντας από την πρώτη στιγμή εορταστική ατμόσφαιρα. Ιδιαίτερη στιγμή αποτέλεσε η συμβολική επανεκκίνηση και παρουσίαση της ιστορικής ατμάμαξας Δ.Κ. 8001, του γνωστού «Μουτζούρη», από τον μηχανοδηγό Νίκο Ταγαρούλια.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης απονεμήθηκαν τιμητικές πλακέτες στον Νίκο Ταγαρούλια και τον Αλέξη Λεχουρίτη για τη μακρόχρονη προσφορά τους στον Οδοντωτό, ενώ ακολούθησαν τα εγκαίνια της φωτογραφικής έκθεσης που λειτουργεί στον σταθμό Καλαβρύτων, με παρουσίαση από τον συγκοινωνιολόγο Γιώργο Νάθενα.

odontotos3.jpg

Στην ομιλία του, ο δήμαρχος Καλαβρύτων αναφέρθηκε στη μακραίωνη διαδρομή του Οδοντωτού, σημειώνοντας ότι πρόκειται για μία από τις ελάχιστες συγκοινωνιακές υποδομές στην Ελλάδα που λειτουργούν επί 130 χρόνια και αποτελούν σημείο αναφοράς για την τεχνολογική και ιστορική κληρονομιά της χώρας. Παράλληλα, επεσήμανε τα προβλήματα που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει η γραμμή, τονίζοντας ότι ο Οδοντωτός δεν είναι ένα μουσειακό απολίθωμα, αλλά ένας ζωντανός πυλώνας ανάπτυξης, ταυτότητας και ζωής για ολόκληρη την περιοχή των Καλαβρύτων.

