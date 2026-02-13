Καλάβρυτα: Βράχια έπεσαν στις γραμμές του Οδοντωτού - Ακυρώσεις δρομολογίων

Ακόμα ένα αναπάντεχο περιστατικό σημειώθηκε στον Οδοντωτό σιδηρόδρομο στα Καλάβρυτα, ύστερα από τη μηχανική βλάβη που παρουσίασε ο συρμός το μεσημέρι της Τετάρτης 11 Φεβρουαρίου, καθώς αυτή τη φορά βράχια έπεσαν στις γραμμές το πρωί της Παρασκευής 13 Φεβρουαρίου.

Βράχια έπεσαν στις ράγες του Οδοντωτού σιδηρόδρομου στα Καλάβρυτα Kalavrytanews.gr

Σύμφωνα με το kalavrytanews.gr, η Hellenic Train ενημέρωσε ότι ακυρώνονται δρομολόγια του Οδοντωτού που περνάνε από το σημείο όπου έπεσε ο βράχος στα Καλάβρυτα.

«Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι καταργούνται για σήμερα τα δρομολόγια:

• 1330 (Διακοπτό – Καλάβρυτα)

• 1331 (Καλάβρυτα – Διακοπτό)

Κατά την επιθεώρηση της γραμμής, που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα, εντοπίστηκαν φερτά υλικά επί της σιδηροδρομικής υποδομής λόγω κατολίσθησης, σύμφωνα με ενημέρωση του Διαχειριστή Υποδομής Σιδηρόδρομοι Ελλάδος – ΟΣΕ.



Η Hellenic Train βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας και ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση»