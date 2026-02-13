Καλάβρυτα: Βράχια έπεσαν στις γραμμές του Οδοντωτού - Ακυρώσεις δρομολογίων
Η ανακοίνωση της Hellenic Train
Ακόμα ένα αναπάντεχο περιστατικό σημειώθηκε στον Οδοντωτό σιδηρόδρομο στα Καλάβρυτα, ύστερα από τη μηχανική βλάβη που παρουσίασε ο συρμός το μεσημέρι της Τετάρτης 11 Φεβρουαρίου, καθώς αυτή τη φορά βράχια έπεσαν στις γραμμές το πρωί της Παρασκευής 13 Φεβρουαρίου.
Σύμφωνα με το kalavrytanews.gr, η Hellenic Train ενημέρωσε ότι ακυρώνονται δρομολόγια του Οδοντωτού που περνάνε από το σημείο όπου έπεσε ο βράχος στα Καλάβρυτα.
«Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι καταργούνται για σήμερα τα δρομολόγια:
• 1330 (Διακοπτό – Καλάβρυτα)
• 1331 (Καλάβρυτα – Διακοπτό)
Κατά την επιθεώρηση της γραμμής, που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα σήμερα, εντοπίστηκαν φερτά υλικά επί της σιδηροδρομικής υποδομής λόγω κατολίσθησης, σύμφωνα με ενημέρωση του Διαχειριστή Υποδομής Σιδηρόδρομοι Ελλάδος – ΟΣΕ.
Η Hellenic Train βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας και ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση»