Εθνική Ελλάδας: Άνοδος στην παγκόσμια κατάταξη της FIBA

Η ελληνική ομάδα βρίσκεται πλέον στη 12η θέση, αφήνοντας πίσω τη Λετονία, η οποία είναι τελευταία στον όμιλό της με απολογισμό 1-3.

Στην κορυφή της κατάταξης παραμένουν οι ΗΠΑ, ενώ τη δεύτερη και τρίτη θέση καταλαμβάνουν αντίστοιχα η Γερμανία κι η Σερβία, συμπληρώνοντας την πρώτη τριάδα.

Ακριβώς πάνω από την Ελλάδα, στην 11η θέση, βρίσκεται η Τουρκία, η οποία παραμένει αήττητη στα προκριματικά του FIBA World Cup 2027.

Διαβάστε επίσης