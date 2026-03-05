Εθνική Ελλάδας: Άνοδος στην παγκόσμια κατάταξη της FIBA
Η Εθνική Ελλάδας κέρδισε μια θέση στην παγκόσμια κατάταξη της FIBA, μετά την ολοκλήρωση του δεύτερου «παραθύρου» των προκριματικών του FIBA World Cup 2027.
Η ελληνική ομάδα βρίσκεται πλέον στη 12η θέση, αφήνοντας πίσω τη Λετονία, η οποία είναι τελευταία στον όμιλό της με απολογισμό 1-3.
Στην κορυφή της κατάταξης παραμένουν οι ΗΠΑ, ενώ τη δεύτερη και τρίτη θέση καταλαμβάνουν αντίστοιχα η Γερμανία κι η Σερβία, συμπληρώνοντας την πρώτη τριάδα.
Ακριβώς πάνω από την Ελλάδα, στην 11η θέση, βρίσκεται η Τουρκία, η οποία παραμένει αήττητη στα προκριματικά του FIBA World Cup 2027.
