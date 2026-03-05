Ρωσικό τάνκερ με υγροποιημένο αέριο βυθίστηκε ανοιχτά της Λιβύης - Eπίθεση από ουκρανικά drones

Ρωσικό πλοίο φορτωμένο με υγροποιημένο φυσικό αέριο βυθίστηκε στη Μεσόγειο, μεταξύ Λιβύης και Μάλτας, σε ένα περιστατικό που η Μόσχα απέδωσε σε επιχείρηση του Κιέβου.

Η λιμενική και ναυτιλιακή αρχή της Λιβύης δήλωσε ότι το Arctic Metagaz βυθίστηκε μετά από «ξαφνικές εκρήξεις» άγνωστης προέλευσης.

Από τη Μόσχα, το υπουργείο Μεταφορών της Ρωσίας κατηγόρησε γρήγορα την Ουκρανία ότι επιτέθηκε στο πλοίο με ναυτικά drones που εκτοξεύτηκαν από τις ακτές της Λιβύης και ισχυρίστηκε ότι τα 30 μέλη του πληρώματος διασώθηκαν,

Η επίθεση «εξαπολύθηκε από τις ακτές της Λιβύης με μη επανδρωμένα σκάφη, που ανήκουν στην Ουκρανία», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του.

Το πλοίο ήταν φορτωμένο και είχε αναχωρήσει από το ρωσικό λιμάνι του Μούρμανσκ στη χερσόνησο Κόλα.

Σύμφωνα με τις αρχές της Λιβύης, το σκάφος βρισκόταν περίπου 130 ναυτικά μίλια βόρεια του λιβυκού λιμανιού της Σύρτης.

Το Κρεμλίνο απέκλεισε το ενδεχόμενο διεξαγωγής ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας σύντομα στο Άμπου Ντάμπι με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, λόγω της στρατιωτικής κλιμάκωσης γύρω από το Ιράν.

Ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε στην καθημερινή του συνέντευξη Τύπου ότι «αυτές τις μέρες είναι αμφίβολο ότι μπορεί να συζητηθεί το ενδεχόμενο αυτής της συνάντησης στο Άμπου Ντάμπι, για ευνόητους λόγους».

Το κλείσιμο του εναέριου χώρου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα λόγω του κινδύνου επιθέσεων με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη έχει δυσκολέψει τη διεξαγωγή διαπραγματεύσεων στο Άμπου Ντάμπι, σύμφωνα με πηγές στη Μόσχα που επικαλείται η Washington Post.

Εναλλακτικά, η Κωνσταντινούπολη και η Ελβετία έχουν αναδειχθεί ως πιθανοί οικοδεσπότες, μια επιλογή που επιβεβαίωσε ο Ζελένσκι, ο οποίος είπε νωρίτερα ότι οι συνομιλίες που έχουν προγραμματιστεί για τις 5-6 Μαρτίου δεν έχουν ακυρωθεί επίσημα.