Παναθηναϊκός AKTOR: Κανονικά ο Χολμς, εκτός ο Σαμοντούροφ

Ο Παναθηναϊκός ολοκληρώνει την προετοιμασία του για το μεγάλο αυριανό ντέρμπι της EuroLeague με τον Ολυμπιακό στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στο πλαίσιο της 30ης αγωνιστικής της διοργάνωσης, με τον Εργκίν Αταμάν να βλέπει τον Ρισόν Χολμς να παίρνει μέρος κανονικά στην σημερινή προπόνηση.

Ο Αμερικανός σέντερ του "τριφυλλιού" ταλαιπωρήθηκε από ιγμορίτιδα τις τελευταίες ημέρες και έμεινε εκτός, αλλά το πρόβλημα υποχώρησε και ο ίδιος τέθηκε στη διάθεση του προπονητή του.

Κανονικά στην προπόνηση παίρνει μέρος και σήμερα ο Ματίας Λεσόρ, ο οποίςο επέστρεψε χθες από την πολύμηνη αποχή του.

Αντίθετα, εκτός προπόνησης έμεινε και σήμερα ο Αλέξανδρος Σαμοντούροφ ο οποίος δα θα βρίσκεται στην αποστολή του Παναθηναϊκού.