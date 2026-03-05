Το Ιράν λέει ότι εκτόξευσε βαλλιστικό πύραυλο με πολεμική κεφαλή 1 τόνου προς το Ισραήλ - Βίντεο

Με τις ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις να μαίνονται κατά του Ισραήλ, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν νωρίτερα σήμερα ότι έχουν στοχοποιήσει και το διεθνές αεροδρόμιο «Μπεν Γκουριόν».

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν πως: «Πύραυλοι Khorramshahr-4, οπλισμένο με πολεμική κεφαλή ενός τόνου, εξαπολύθηκαν σήμερα την αυγή (…) προς την καρδιά του Τελ Αβίβ, το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν και τη βάση της 27ης μοίρας της πολεμικής αεροπορίας που βρίσκεται στο αεροδρόμιο».

NEW: For the first time, Iran has published a video of the Khorramshahr ballistic missile being fired from Iranian soil towards Israel. pic.twitter.com/AcpU4hLbXq — Arya - آریا (@AryJeay) March 5, 2026

Ο βαλλιστικός πύραυλος Khorramshahr-4 (γνωστός και ως Kheibar) αποτελεί αυτή τη στιγμή ένα από τα πιο προηγμένα συστήματα στο οπλοστάσιο των ιρανικών ενόπλων δυνάμεων και των Φρουρών της Επανάστασης. Η ανάπτυξή του εντάσσεται στη στρατηγική ενίσχυσης των αμυντικών και επιθετικών δυνατοτήτων της Τεχεράνης, ικανός να απειλήσει ευθέως ισραηλινούς στόχους και αμερικανικές βάσεις στην περιοχή του Κόλπου.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Ο πύραυλος χρησιμοποιεί κινητήρα υγρού καυσίμου, γεγονός που του παρέχει εξαιρετικά υψηλή ώθηση κατά την εκτόξευση. Διαθέτει εκτιμώμενο βεληνεκές που αγγίζει τα 2.000 χιλιόμετρα, καλύπτοντας σχεδόν όλη τη Μέση Ανατολή και τμήματα της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Σύμφωνα με αναλυτές, η ταχύτητα πτήσης του μπορεί να ξεπεράσει τα 8 Mach, με ορισμένες πηγές να κάνουν λόγο για ταχύτητες που φτάνουν έως και τα 16 Mach στην τελική φάση της τροχιάς του.

Φορτίο και Κεφαλή

Ένα από τα πιο αξιοσημείωτα χαρακτηριστικά του Khorramshahr-4 είναι η ικανότητά του να φέρει εξαιρετικά βαριά πολεμική κεφαλή, η οποία υπολογίζεται μεταξύ 1.500 και 1.800 κιλών. Το φορτίο αυτό αποτελεί το μεγαλύτερο στο τρέχον πυραυλικό οπλοστάσιο της χώρας και επιτρέπει διάφορες διαμορφώσεις κεφαλών υψηλής εκρηκτικότητας.

Στρατηγική Σημασία

Με το συνδυασμό μεγάλου βεληνεκούς, υψηλής ταχύτητας και βαριάς κεφαλής, ο συγκεκριμένος πύραυλος έχει σχεδιαστεί για να πλήττει στόχους υψηλής αξίας, όπως κέντρα διοίκησης και στρατηγικές υποδομές. Τα χαρακτηριστικά αυτά του επιτρέπουν να θέτει μια σημαντική πρόκληση απέναντι σε σύγχρονα αντιαεροπορικά και αντιβαλλιστικά συστήματα (όπως τα THAAD, Patriot PAC-3 ή Arrow), αυξάνοντας τις επιχειρησιακές δυνατότητες του Ιράν.

