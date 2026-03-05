Ελάφια πάνω σε πάγο επιπλέουν στον ποταμό Ντιτρόιτ - Γιατί δεν έγινε διάσωσή τους
Η επιχείρηση διάσωσης θα τα έθετε σε κίνδυνο
Μία κινητοποίηση κατοίκων προκάλεσε η εικόνα τριών ελαφιών να βρίσκονται πάνω σε λεπτό κομμάτι πάγου, που παρασυρόταν από τα ρεύματα στον ποταμό Ντιτρόιτ την περασμένη Δευτέρα.
Τα ζώα ταξίδευαν πάνω στον πάγο και πολλοί έσπευσαν να ειδοποιήσουν τις αρχές για τη διάσωσή τους.
Όμως η απάντηση τους εξέπληξε...καθώς δεν μπορούσαν να κάνουν και πολλά για πολύ συγκεκριμένο λόγο. Τα ελάφια είναι δεινοί κολυμβητές και οποιαδήποτε ανθρώπινη παρέμβαση θα τα έβαζε σε κίνδυνο, καθώς θα τα τρόμαζαν.
Αποφασίστηκε λοιπόν να αφήσουν τα ελάφια να επιλέξουν πότε θέλουν να πηδήξουν από τον πάγο και να φτάσουν στην ακτή.
