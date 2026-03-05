Δήμαρχος Αμαθούντας στο Newsbomb: Υπάρχουν καταφύγια για πολύ κόσμο, αλλά και κάποια προβληματικά

Το Newsbomb.gr σε καταφύγιο στην Κύπρο - Η εφαρμογή του Δήμου Αμαθούντας για γρήγορη ενημέρωση των πολιτών

Χάρης Γκίκας

Δήμαρχος Αμαθούντας στο Newsbomb: Υπάρχουν καταφύγια για πολύ κόσμο, αλλά και κάποια προβληματικά

Το Newsbomb.gr σε καταφύγιο στην Κύπρο

Χάρης Γκίκας
  • Αυτοψία του Newsbomb.gr σε ένα από τα καταφύγια της Κύπρου.
  • Στον Δήμο Αμαθούντας υπάρχουν καταφύγια με καλή υποδομή που μπορούν να φιλοξενήσουν πολλούς ανθρώπους και πληρούν τα μέτρα ασφαλείας.
  • Ορισμένα καταφύγια χρειάζονται επικαιροποίηση και ο Δήμος βρίσκεται σε συνεργασία με την Πολιτική Άμυνα για την αποκατάσταση της λειτουργίας τους.
  • Ο Δήμος Αμαθούντας ανέπτυξε εφαρμογή για άμεση ενημέρωση των πολιτών σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές.
  • Ο δήμαρχος καλεί τους δημότες να κατεβάσουν την εφαρμογή, η οποία είναι απλή στη χρήση και παρέχει έγκαιρη ειδοποίηση.
Αποστολή Newsbomb στην Κύπρο: Χάρης Γκίκας

Στην κάμερα του Newsbomb μίλησε ο δήμαρχος Αμαθούντας, Κυριάκος Ξυδιάς, σχετικά με τα καταφύγια που υπάρχουν στην περιοχή, την ώρα που οι αρχές της Κύπρου βρίσκονται επί ποδός για την προετοιμασία αντιμετώπισης οποιασδήποτε απειλής ασφάλειας, εν μέσω των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή.

Ο απεσταλμένος του Newsbomb, Χάρης Γκίκας, βρέθηκε σε ένα από τα αντιαεροπορικά καταφύγια της Πολιτικής Άμυνας, με τον δήμαρχο να αναφέρει ότι πρόκειται για «ένα από τα καταφύγια που βρίσκεται στην καλύτερη κατάσταση, έχει αρκετά καλή υποδομή, μπορεί να φιλοξενήσει πολύ κόσμο, έχει ντεπόζιτα νερού, έχει όλα τα μέτρα ασφαλείας και μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες μιας τέτοιας κατάστασης».

Ωστόσο, σύμφωνα με τον κ. Ξυδιά, «υπάρχουν και άλλα που, δυστυχώς, χρειάζονται επικαιροποίηση» και όπως ανέφερε «σήμερα το πρωί είχα μία σύσκεψη με λειτουργούς του υπουργείου Εσωτερικών. Έχουμε δει σχεδόν όλα τα καταφύγια στον Δήμο μας. Τους έχω ενημερώσει για αυτά που είναι, κατά την άποψή μου, προβληματικά, και είμαστε σε μια διαδικασία, θα είμαστε σε συνεννόηση με την Πολιτική Άμυνα, ώστε να γίνουν όσα χρειάζονται να γίνουν για να αποκατασταθεί η λειτουργία των καταφυγίων σε όλη την έκταση του Δήμου».

«Έκκληση στους δημότες να κατεβάσουν την εφαρμογή»

Όσο για το αν ο Δήμος έχει δικό του σύστημα ενημέρωσης, ο κ. Ξυδιάς ενημέρωσε πως «έχουμε αναπτύξει μια εφαρμογή, με την οποία μπορούμε σε άμεσο χρόνο να ενημερώνουμε τους δημότες μας και είμαστε σε συνεννόηση πλέον με όλες τις αρμόδιες αρχές να μας παραχωρούν πληροφορίες για να μπορούμε να τις μεταβιβάζουμε άνετα στους πολίτες μας».

Παράλληλα, απευθύνει έκκληση «στους δημότες μας, όσοι δεν έχουν κατεβάσει την εφαρμογή να την κατεβάσουν. Είναι απλή, εύχρηστη και ενημερώνει αμέσως. Και είναι σημαντική η έγκαιρη ειδοποίηση των πολιτών».

Η εφαρμογή προειδοποίησης

Πλάνα από το καταφύγιο

katafygio.jpg

Το Newsbomb.gr σε καταφύγιο στην Κύπρο

Χάρης Γκίκας

