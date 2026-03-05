Τραμπ: Πρέπει να συμμετάσχω στο διορισμό του επόμενου ηγέτη του Ιράν

«Χάνουν τον χρόνο τους. Ο γιος του Χαμενεΐ είναι ασήμαντος. Πρέπει να συμμετάσχω στον διορισμό, όπως έκανα με τη Ντέλσι στη Βενεζουέλα. Ο γιος του Χαμενεΐ είναι απαράδεκτος για μένα. Θέλουμε κάποιον που θα φέρει αρμονία και ειρήνη στο Ιράν», δήλωσε σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ.

Αυτά δήλωσε ο Τραμπ στο Axios, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι ο 56χρονος Μοτζτάμπα Χαμενεΐ είναι ο πιο πιθανός διάδοχος.

Η εφημερίδα New York Times ανέφερε αυτή την εβδομάδα ότι η Συνέλευση των Εμπειρογνωμόνων, ένα όργανο που έχει αναλάβει την επιλογή του αντικαταστάτη του Χαμενεΐ, εξετάζει το ενδεχόμενο να ανακοινώσει τον Μοτζτάμπα ως διάδοχο του πατέρα του μετά από συνάντηση για διαβουλεύσεις.

Η εφημερίδα επικαλέστηκε τρεις Ιρανούς αξιωματούχους που είναι εξοικειωμένοι με τις συζητήσεις.

Την Τρίτη, το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr news ανέφερε ότι ο γιος του Khamenei ήταν ζωντανός και καλά μετά τις θανατηφόρες επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ που σκότωσαν τον πατέρα του και άλλα μέλη της οικογένειας, συμπεριλαμβανομένης της συζύγου του Mojtaba Khamenei.

Ωστόσο, ο Τραμπ δήλωσε στην συνέντευξη: «Πρέπει να εμπλακώ στον διορισμό».

«Χάνουν τον χρόνο τους», πρόσθεσε ο Τραμπ. «Ο γιος του Χαμενεΐ είναι ασήμαντος».

Όταν ρωτήθηκε την Τρίτη ποιος θα μπορούσε να αντικαταστήσει τον Χαμενεΐ, ο Τραμπ είπε στους δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο ότι «οι περισσότεροι από τους ανθρώπους που είχαμε στο μυαλό μας είναι νεκροί».

Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι το Ιράν βρισκόταν μόλις «δύο εβδομάδες» μακριά από την απόκτηση πυρηνικού όπλου, μια δήλωση που έρχεται σε αντίθεση με τις προηγούμενες δηλώσεις του ότι είχε ήδη καταργήσει το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας.

Αυτή η αλλαγή στο χρονοδιάγραμμα υπογραμμίζει την επιθετική ρητορική της κυβέρνησης, η οποία επιδιώκει να δικαιολογήσει την τεράστια κλίμακα της επιχείρησης Epic Fury.

