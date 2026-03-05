Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν παρακολούθησε την εκτόξευση πυραύλων κρουζ από αντιτορπιλικό πλοίο

Ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν, παρακολούθησε την εκτόξευση πυραύλων κρουζ από το νεότερο αντιτορπιλικό πλοίο της χώρας, το Choe Hyon.

Το αντιτορπιλικό πιστεύεται ότι μπορεί να μεταφέρει δεκάδες πυραύλους, συμπεριλαμβανομένων όπλων που, σύμφωνα με τη Βόρεια Κορέα, θα μπορούσαν να έχουν πυρηνική ικανότητα.

Δείτε βίντεο:

https://www.instagram.com/reel/DVgnrKEjW-J/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Ο Κιμ επέβλεψε την εκτόξευση πυραύλων θαλάσσης-επιφάνειας από το αντιτορπιλικό Choe Hyon την Τετάρτη, το οποίο περιέγραψε ως «νέο σύμβολο της θαλάσσιας άμυνας» για τη χώρα του.

«Οι δυνάμεις του ναυτικού μας για επιθέσεις από κάτω και πάνω από την επιφάνεια του νερού θα αυξηθούν ραγδαία. Ο εξοπλισμός του ναυτικού μας με πυρηνικά όπλα προχωράει ικανοποιητικά», δήλωσε ο Κιμ από το ναυπηγείο Nampo στη δυτική πλευρά της χώρας, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της Βόρειας Κορέας Korean Central News Agency (KCNA).

«Όλες αυτές οι επιτυχίες συνιστούν μια ριζική αλλαγή στην υπεράσπιση της θαλάσσιας κυριαρχίας μας, κάτι που δεν έχουμε επιτύχει εδώ και μισό αιώνα», κατέληξε.

