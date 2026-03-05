Ισραηλινά ΜΜΕ: Αμερικανικό F-15 συνετρίβη στο Ιράν - Το πλήρωμα διασώθηκε από εχθρικό έδαφος

Το ισραηλινό Channel 14 ανέφερε σε δημοσίευμά του σήμερα (05/03) ότι ένα αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος F-15 συνετρίβη στο δυτικό Ιράν.

Σύμφωνα με το ισραηλινό μέσο, το πλήρωμα του αεροσκάφους κατάφερε να εγκαταλείψει με επιτυχία το αεροσκάφος πριν προσγειωθεί και έμεινε σε εχθρικό έδαφος προτού διασωθεί από μία «τολμηρή» επιχείρηση διάσωσης από κοινή ομάδα του αμερικανικού και ισραηλινού στρατού.

Η στενή συνεργασία μεταξύ των στρατών επέτρεψε την ταχεία και ασφαλή διάσωση των μελών του αμερικανικού πληρώματος και την ασφαλή επιστροφή τους στην ακτή, βαθιά μέσα στο εχθρικό έδαφος.

Πιστεύεται ότι η ισραηλινή δύναμη που συμμετείχε στην επιχείρηση ήταν η ειδική μονάδα διάσωσης της Πολεμικής Αεροπορίας του Ισραήλ, η 669, η οποία ειδικεύεται σε τέτοιου είδους επιχειρήσεις. Ωστόσο, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι αυτή η λεπτομέρεια δεν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα από πηγές ασφαλείας, αναφέρει το Channel 14.

Εφόσον επιβεβαιωθεί η συντριβή του μαχητικού αεροσκάφους, θα πρόκειται για το τέταρτο αεροπλάνο που χάνει η αμερικανική πολεμική αεροπορία, μετά το περιστατικό φίλιων πυρών στο Κουβέιτ που είχε ως αποτέλεσμα την πτώση τριών F-15 τη Δευτέρα (02/03).

