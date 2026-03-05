Formula 1: Αβεβαιότητα για τα Γκραν Πρι Μπαχρέιν και Σαουδικής Αραβίας

Οι χειμερινές δοκιμές ολοκληρώθηκαν πρόσφατα στο Σακχίρ, όμως οι στρατιωτικές επιχειρήσεις και οι ενδεχόμενες αντιδράσεις στις χώρες του Κόλπου αλλάζουν τα δεδομένα.

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας