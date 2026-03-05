Formula 1: Αβεβαιότητα για τα Γκραν Πρι Μπαχρέιν και Σαουδικής Αραβίας
Η κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή φέρνει αβεβαιότητα στη διεξαγωγή των Grand Prix της Formula 1 σε Μπαχρέιν και Σαουδική Αραβία, με τη διοργάνωση να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.
Οι χειμερινές δοκιμές ολοκληρώθηκαν πρόσφατα στο Σακχίρ, όμως οι στρατιωτικές επιχειρήσεις και οι ενδεχόμενες αντιδράσεις στις χώρες του Κόλπου αλλάζουν τα δεδομένα.
