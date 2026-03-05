Θρίλερ στο Μπαλί με την απαγωγή του γιου πλούσιου Ουκρανού - Βρέθηκε διαμελισμένη σορός

Η σορός δεν έχει προς το παρόν ταυτοποιηθεί, ωστόσο τα τατουάζ που έφεραν τα διαμελισμένα μέρη ταιριάζουν με του απαχθέντα

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Θρίλερ στο Μπαλί με την απαγωγή του γιου πλούσιου Ουκρανού - Βρέθηκε διαμελισμένη σορός
ΚΟΣΜΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Διαστάσεις θρίλερ έχει λάβει η απαγωγή του γιου ενός πλούσιου Ουκρανού επιχειρηματία στο Μπαλί, σε μία στρατιωτικού τύπου επιχείρηση στο Τζιμπαράν, δημοφιλή προορισμό για Ουκρανούς και Ρώσους τουρίστες. Μία διαμελισμένη σορός που βρέθηκε εικάζεται ότι ανήκει στον απαχθέντα.

Ο Ιγκόρ Κομάροφ, 28 ετών, απήχθη στις 15 Φεβρουαρίου ενώ βρισκόταν στο «Νησί των Θεών» με τη φίλη του, Για Μισάλοβα, μια influencer των κοινωνικών μέσων με σχεδόν 200.000 ακόλουθους στο Instagram.

Έχουν διατυπωθεί εικασίες ότι μια φωτογραφία που μοιράστηκε η Μισαλόβα με τον Κομάροφ την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, με τη λεζάντα «Γ**μα την 14η Φεβρουαρίου, σ' αγαπώ κάθε μέρα», μπορεί να αποκάλυψε κατά λάθος την τοποθεσία του Κομάροφ στους απαγωγείς του.

Ο Ουκρανός πατέρας και οι διασυνδέσεις με τον υπόκοσμο

Ο Κομάροφ είναι γιος του Ολεξάντρ «Ναρίκ» Πετρόφσκι, μιας ισχυρής και αμφιλεγόμενη προσωπικότητας από το Ντνίπρο, ο οποίος έχει αναφερθεί σε τοπικά μέσα ενημέρωσης που περιγράφουν λεπτομερώς την τεράστια επιχειρηματική του επιρροή, τις υψηλού επιπέδου πολιτικές του διασυνδέσεις και τους φερόμενους δεσμούς του με τον υπόκοσμο της πόλης.

Σύμφωνα με την παρακολούθηση GPS ενός από τα οχήματα που χρησιμοποιήθηκαν στην απαγωγή, ο Κομάροφ μεταφέρθηκε σε μια πολυτελή βίλα στο Tabanan, στη μεσοδυτική ακτή του Μπαλί, όπου προφανώς ξυλοκοπήθηκε και βασανίστηκε.

Το βίντεο για τα λύτρα

Ένα βίντεο χαμηλής ποιότητας που δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά στο κανάλι Telegram MASH φαίνεται να δείχνει τον Κομάροφ με ορατά τραύματα, συμπεριλαμβανομένων δύο μαυρισμένων ματιών, να ικετεύει τον πατέρα του να πληρώσει 10 εκατομμύρια δολάρια στους απαγωγείς του.

Σύμφωνα με τα σχόλια του Κομάροφ, που προφανώς έγιναν υπό πίεση, οι απαγωγείς, ύποπτοι μέλη μιας οικογένειας του ουκρανικού συνδικάτου του εγκλήματος, σκηνοθέτησαν την απαγωγή για να πάρουν πίσω τα 10 εκατομμύρια δολάρια που τους είχε κλέψει ο Πετρόφσκι σε μια απάτη.

«Μαμά, μπαμπά, σας παρακαλώ, βοηθήστε με, κλέψατε αυτά τα δέκα εκατομμύρια που ζητούν, επιστρέψτε τα δέκα εκατομμύρια, σας παρακαλώ», είπε ο Κομάροφ στο βίντεο, του οποίου η αστυνομία του Μπαλί προσπαθεί ακόμα να επαληθεύσει την αυθεντικότητα.

«Θα επιστρέψω τα πάντα σε όλους εκείνους τους ανθρώπους από τους οποίους τα πήρατε. Μου έχουν ήδη κόψει μερικά από τα άκρα μου, έχω σπασμένα πόδια [και] μου έχουν χτυπήσει το στήθος. Παίρνω ήδη φάρμακα, δεν έχω πια άκρα», είπε ο Κομάροφ στα ουκρανικά, σηκώνοντας αυτό που φαινόταν να είναι ένα ακρωτηριασμένο αριστερό χέρι.

«Σύντομα θα ξεκινήσει μια λοίμωξη. Απλά πεθαίνω», συνέχισε ο Κομάροφ σε έναν ασυνάρτητο μονολόγο τριών λεπτών. «Σας παρακαλώ πολύ, αυτή είναι μια πολύ σοβαρή οργάνωση, σας παρακαλώ βοηθήστε με, κανείς δεν μπορεί να με βρει, ούτε οι μαφιόζοι, κανείς, με έχουν ήδη μεταφέρει σε άλλη χώρα.

«Φέρτε με σπίτι, ό,τι έχει απομείνει από μένα αυτή τη στιγμή, παρακαλώ διευθετήστε το με αυτούς τους ανθρώπους, χρειάζονται δέκα εκατομμύρια δολάρια, τα οποία κλέψαμε. Μόλις αυτά τα δέκα εκατομμύρια κατατεθούν στους λογαριασμούς τους, θα με αφήσουν αμέσως να πάω στον τόπο όπου με πήραν. Σας ικετεύω, σας παρακαλώ. Παρακαλώ διευθετήστε το. Θα σας τα επιστρέψω όλα, θα δουλέψω για αυτό, θα σας τα δώσω όλα, σας παρακαλώ», είπε ο Κομάροφ, προσθέτοντας: «Κανένας γκάνγκστερ δεν θα σε βοηθήσει, κανένας αστυνομικός... Μην επικοινωνήσεις με κανέναν άλλο».

Αφού αναγνώρισαν ένα από τα οχήματα, ένα ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο, που χρησιμοποιήθηκε στην απαγωγή, η αστυνομία το εντόπισε στο Ταμπανάν.

Η βίλα ήταν άδεια, αν και η αστυνομία βρήκε ένα κινητό τηλέφωνο και μια τσάντα που ανήκαν στο θύμα, μαζί με ίχνη αίματος που αργότερα ταυτίστηκαν με λεκέδες που ανακαλύφθηκαν μέσα στο ενοικιαζόμενο όχημα.

Τα τατουάζ στη διαμελισμένη σορό

Η ιστορία πήρε μια ανησυχητική τροπή στις 27 Φεβρουαρίου, όταν η αστυνομία ανακοίνωσε ότι είχε ανακαλύψει κομμένα ανθρώπινα μέλη – ένα κεφάλι, ένα δεξί πόδι, τμήματα του άνω μέρους του θώρακα, μηρούς και εσωτερικά όργανα – στην εκβολή του ποταμού Wos στην κάτω ανατολική ακτή του Μπαλί, περίπου 19 μίλια από το Ταμπανάν.

Η εγκληματολογική ανάλυση έδειξε ότι τα ανθρώπινα μέλη προέρχονταν από έναν άνδρα που είχε πεθάνει περίπου τρεις ημέρες πριν από την ανακάλυψη του φρικιαστικού εύρημα, ενώ τόνισε ότι τα ανθρώπινα μέλη δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί οριστικά ως ανήκοντα στον Κομάροφ μέσω τεστ DNA.

igor.jpg

Ωστόσο, σε μια άλλη εξέλιξη, ο ιατροδικαστής στο Μπαλί δήλωσε στο News.com.au το βράδυ της Κυριακής ότι είχαν βρει μερική ταύτιση μεταξύ των διακριτικών τατουάζ του Κομάροφ και των τατουάζ που βρέθηκαν σε μερικά από τα μέρη του σώματος που βρέθηκαν στο ποτάμι.

Ο ιατροδικαστής πρόσθεσε ένα άλλο εύρημα που αυξάνει περαιτέρω την πιθανότητα τα ανθρώπινα μέλη να ανήκουν στον Κομάροφ: «Είναι αδύνατο να ταυτοποιηθεί ο νεκρός λόγω της προχωρημένης αποσύνθεσης. Ωστόσο, με βάση τα χαρακτηριστικά του κρανίου, μπορώ να πω ότι είναι Καυκάσιος».

Τέσσερις από τους υπόπτους έφυγαν από το Μπαλί μέσω του διεθνούς αεροδρομίου, ενώ οι άλλοι δύο πιστεύεται ότι εξακολουθούν να κρύβονται στο Μπαλί ή σε άλλη περιοχή της Ινδονησίας. Και οι έξι έχουν καταχωρηθεί στον κατάλογο καταζητούμενων της Ινδονησίας και στην κόκκινη ειδοποίηση της Interpol.


Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:35ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Παντελεήμονας: Βίντεο-ντοκουμέντο με τη διαφυγή των δραστών που μαχαίρωσαν τον 17χρονο

08:26ΚΟΣΜΟΣ

Φρουροί της Επανάστασης: Πώς σκληραίνουν τη στάση τους εν μέσω πολέμου - Η στρατηγική της «αποκέντρωσης»

08:26ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στο Μπαλί με την απαγωγή του γιου πλούσιου Ουκρανού - Βρέθηκε διαμελισμένη σορός

08:26ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Αρνήθηκε να συναντήσει τον πατέρα της - Τι προβλέπει ο γερμανικός Νόμος για την περίπτωσή της

08:19ΚΟΣΜΟΣ

Ισραηλινοί γιορτάζουν το Πουρίμ και τραγουδούν το i will survive στα καταφύγια

08:16ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ανησυχία για «ράλι» ανατιμήσεων σε καύσιμα και ρεύμα - Οι εκτιμήσεις για τις επόμενες ημέρες

08:13ΚΟΣΜΟΣ

Αραγτσί: «Θηριωδία» η βύθιση της φρεγάτας στα ανοιχτά της Σρι Λάνκα - «Οι ΗΠΑ θα μετανιώσουν πικρά για το προηγούμενο που έθεσαν»

08:12ΚΥΠΡΟΣ

Τα συστήματα αεράμυνας της Κύπρου: Από τα υπερσύγχρονα Barak MX μέχρι τα «τίμια» Mistral 3

08:00ΠΑΙΔΕΙΑ

Πότε κλείνουν τα σχολεία για Πάσχα

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Το νέο Mazda MX-5 δεν θα είναι ηλεκτρικό, αλλά φουλ υβριδικό

07:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη Ρομά που είχε κλέψει 70 κιλά καλώδια από τις ράγες του ΟΣΕ

07:51ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Πώς ο πόλεμος στο Ιράν δημιούργησε μία μαύρη «τρύπα» 2,8 εκατ. χιλιομέτρων στον παγκόσμιο εναέριο χώρο

07:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανοιξιάτικη μεταβολή «εξπρές» με λασποβροχές και ψύχρα - Η πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη

07:38ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (5/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:36ΚΟΣΜΟΣ

Το Charlie Hebdo ξαναχτύπησε με τον Αλί Χαμενεΐ να πέφτει στην τουαλέτα ανάμεσα στα ερείπια

07:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μέσω... Σάντσεθ η νέα διαφοροποίηση Δούκα - Τον «μάλωσαν» ο Κωνσταντινόπουλος με τον Γεωργιάδη

07:26ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» Κηφισός και Κηφισίας - Καθυστερήσεις 30 λεπτών στην Αττική Οδό

07:24ΚΟΣΜΟΣ

Το νέο όπλο που χρησιμοποίησαν οι ΗΠΑ και η επίθεση με drone «ξεπατικωτούρα» του Shahed

07:18ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στο Ιράν: Φόβοι και για την επάρκεια τροφίμων - Ποιες χώρες επηρεάζονται

07:14ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Πέμπτη (5/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:51ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Η στιγμή που ο πιλότος της Aegean ενημερώνει τους επιβάτες ότι έκλεισε ο εναέριος χώρος - Ηχητικό ντοκουμέντο Newsbomb

09:39ΕΘΝΙΚΑ

Επιστράτευση στην Ελλάδα: Οι ηλικίες που θα κληθούν πρώτες

06:47ΚΟΣΜΟΣ

Απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ από το Ιράν - «Ο πρόεδρος γέλασε τελευταίος», ανέφερε ο Χέγκσεθ

10:58ΚΟΣΜΟΣ

Σαντάμ Χουσεΐν: Οι τελευταίες πέντε λέξεις που είπε πριν τον κρεμάσουν

07:36ΚΟΣΜΟΣ

Το Charlie Hebdo ξαναχτύπησε με τον Αλί Χαμενεΐ να πέφτει στην τουαλέτα ανάμεσα στα ερείπια

12:38ΚΟΣΜΟΣ

Το μεγαθήριο των θαλασσών: Μετέφερε πάνω από 22.000 κοντέινερ το μεγαλύτερο πλοίο στον κόσμο

06:00ΚΟΣΜΟΣ

Live Blog: Φλέγεται η Μέση ανατολή – Μπαράζ επιθέσεων του Ιράν στο Ισραήλ – Ομοβροντία πληγμάτων σε Τεχεράνη και Βηρυτό – Σε κατάσταση συναγερμού οι πρεσβείες των ΗΠΑ

08:00ΠΑΙΔΕΙΑ

Πότε κλείνουν τα σχολεία για Πάσχα

03:12ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Με ψύχρα και απουσία βροχών ο καιρός τις επόμενες ημέρες – Αλλαγή από τις 13 Μαρτίου

06:50LIFESTYLE

Η Eurovision των σταρ, η νέα «Φουρέιρα» της Γερμανίας και ο Akylas

21:56ΚΟΣΜΟΣ

«Πίσω από την πλάτη μας;» - Το οργισμένο τηλεφώνημα Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο για μυστικές επαφές με την Τεχεράνη

07:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη Ρομά που είχε κλέψει 70 κιλά καλώδια από τις ράγες του ΟΣΕ

07:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανοιξιάτικη μεταβολή «εξπρές» με λασποβροχές και ψύχρα - Η πρόγνωση της Όλγας Παπαβγούλη

07:00ΕΛΛΑΔΑ

«Είναι επικίνδυνοι, αρκετά τα 47 χρόνια τυραννίας» λέει στο Newsbomb ο πρόεδρος των Ιρανών που ζουν στην Ελλάδα

18:34ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος: Προ των πυλών νέα κακοκαιρία - Σε ποιες περιοχές αναμένονται έντονα φαινόμενα

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 5 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

08:26ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Αρνήθηκε να συναντήσει τον πατέρα της - Τι προβλέπει ο γερμανικός Νόμος για την περίπτωσή της

21:58ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Σφραγίστηκε ο Πανάγιος Τάφος λόγω πυραυλικών επιθέσεων από το Ιράν

11:03ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Το Netflix θα εξαφανιστεί αθόρυβα από 87 εκατομμύρια συσκευές σήμερα

07:18ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στο Ιράν: Φόβοι και για την επάρκεια τροφίμων - Ποιες χώρες επηρεάζονται

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ