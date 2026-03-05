Θρίλερ στο Μπαλί με την απαγωγή του γιου πλούσιου Ουκρανού - Βρέθηκε διαμελισμένη σορός

Διαστάσεις θρίλερ έχει λάβει η απαγωγή του γιου ενός πλούσιου Ουκρανού επιχειρηματία στο Μπαλί, σε μία στρατιωτικού τύπου επιχείρηση στο Τζιμπαράν, δημοφιλή προορισμό για Ουκρανούς και Ρώσους τουρίστες. Μία διαμελισμένη σορός που βρέθηκε εικάζεται ότι ανήκει στον απαχθέντα.

Ο Ιγκόρ Κομάροφ, 28 ετών, απήχθη στις 15 Φεβρουαρίου ενώ βρισκόταν στο «Νησί των Θεών» με τη φίλη του, Για Μισάλοβα, μια influencer των κοινωνικών μέσων με σχεδόν 200.000 ακόλουθους στο Instagram.

Έχουν διατυπωθεί εικασίες ότι μια φωτογραφία που μοιράστηκε η Μισαλόβα με τον Κομάροφ την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, με τη λεζάντα «Γ**μα την 14η Φεβρουαρίου, σ' αγαπώ κάθε μέρα», μπορεί να αποκάλυψε κατά λάθος την τοποθεσία του Κομάροφ στους απαγωγείς του.

Ο Ουκρανός πατέρας και οι διασυνδέσεις με τον υπόκοσμο

Ο Κομάροφ είναι γιος του Ολεξάντρ «Ναρίκ» Πετρόφσκι, μιας ισχυρής και αμφιλεγόμενη προσωπικότητας από το Ντνίπρο, ο οποίος έχει αναφερθεί σε τοπικά μέσα ενημέρωσης που περιγράφουν λεπτομερώς την τεράστια επιχειρηματική του επιρροή, τις υψηλού επιπέδου πολιτικές του διασυνδέσεις και τους φερόμενους δεσμούς του με τον υπόκοσμο της πόλης.

Σύμφωνα με την παρακολούθηση GPS ενός από τα οχήματα που χρησιμοποιήθηκαν στην απαγωγή, ο Κομάροφ μεταφέρθηκε σε μια πολυτελή βίλα στο Tabanan, στη μεσοδυτική ακτή του Μπαλί, όπου προφανώς ξυλοκοπήθηκε και βασανίστηκε.

Το βίντεο για τα λύτρα

Ένα βίντεο χαμηλής ποιότητας που δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά στο κανάλι Telegram MASH φαίνεται να δείχνει τον Κομάροφ με ορατά τραύματα, συμπεριλαμβανομένων δύο μαυρισμένων ματιών, να ικετεύει τον πατέρα του να πληρώσει 10 εκατομμύρια δολάρια στους απαγωγείς του.

Σύμφωνα με τα σχόλια του Κομάροφ, που προφανώς έγιναν υπό πίεση, οι απαγωγείς, ύποπτοι μέλη μιας οικογένειας του ουκρανικού συνδικάτου του εγκλήματος, σκηνοθέτησαν την απαγωγή για να πάρουν πίσω τα 10 εκατομμύρια δολάρια που τους είχε κλέψει ο Πετρόφσκι σε μια απάτη.

«Μαμά, μπαμπά, σας παρακαλώ, βοηθήστε με, κλέψατε αυτά τα δέκα εκατομμύρια που ζητούν, επιστρέψτε τα δέκα εκατομμύρια, σας παρακαλώ», είπε ο Κομάροφ στο βίντεο, του οποίου η αστυνομία του Μπαλί προσπαθεί ακόμα να επαληθεύσει την αυθεντικότητα.

«Θα επιστρέψω τα πάντα σε όλους εκείνους τους ανθρώπους από τους οποίους τα πήρατε. Μου έχουν ήδη κόψει μερικά από τα άκρα μου, έχω σπασμένα πόδια [και] μου έχουν χτυπήσει το στήθος. Παίρνω ήδη φάρμακα, δεν έχω πια άκρα», είπε ο Κομάροφ στα ουκρανικά, σηκώνοντας αυτό που φαινόταν να είναι ένα ακρωτηριασμένο αριστερό χέρι.

«Σύντομα θα ξεκινήσει μια λοίμωξη. Απλά πεθαίνω», συνέχισε ο Κομάροφ σε έναν ασυνάρτητο μονολόγο τριών λεπτών. «Σας παρακαλώ πολύ, αυτή είναι μια πολύ σοβαρή οργάνωση, σας παρακαλώ βοηθήστε με, κανείς δεν μπορεί να με βρει, ούτε οι μαφιόζοι, κανείς, με έχουν ήδη μεταφέρει σε άλλη χώρα.

«Φέρτε με σπίτι, ό,τι έχει απομείνει από μένα αυτή τη στιγμή, παρακαλώ διευθετήστε το με αυτούς τους ανθρώπους, χρειάζονται δέκα εκατομμύρια δολάρια, τα οποία κλέψαμε. Μόλις αυτά τα δέκα εκατομμύρια κατατεθούν στους λογαριασμούς τους, θα με αφήσουν αμέσως να πάω στον τόπο όπου με πήραν. Σας ικετεύω, σας παρακαλώ. Παρακαλώ διευθετήστε το. Θα σας τα επιστρέψω όλα, θα δουλέψω για αυτό, θα σας τα δώσω όλα, σας παρακαλώ», είπε ο Κομάροφ, προσθέτοντας: «Κανένας γκάνγκστερ δεν θα σε βοηθήσει, κανένας αστυνομικός... Μην επικοινωνήσεις με κανέναν άλλο».

Wild story out of Bali: Igor Komarov reportedly the son of a Ukrainian crime boss was kidnapped two weeks ago by people claiming his father stole millions from them.



He was brutally tortured and forced to record hostage videos exposing alleged family scams while they demanded… pic.twitter.com/TlnW5gvkik — Karthick Raja (@Karthickrajad14) February 28, 2026

Αφού αναγνώρισαν ένα από τα οχήματα, ένα ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο, που χρησιμοποιήθηκε στην απαγωγή, η αστυνομία το εντόπισε στο Ταμπανάν.

Η βίλα ήταν άδεια, αν και η αστυνομία βρήκε ένα κινητό τηλέφωνο και μια τσάντα που ανήκαν στο θύμα, μαζί με ίχνη αίματος που αργότερα ταυτίστηκαν με λεκέδες που ανακαλύφθηκαν μέσα στο ενοικιαζόμενο όχημα.

Τα τατουάζ στη διαμελισμένη σορό

Η ιστορία πήρε μια ανησυχητική τροπή στις 27 Φεβρουαρίου, όταν η αστυνομία ανακοίνωσε ότι είχε ανακαλύψει κομμένα ανθρώπινα μέλη – ένα κεφάλι, ένα δεξί πόδι, τμήματα του άνω μέρους του θώρακα, μηρούς και εσωτερικά όργανα – στην εκβολή του ποταμού Wos στην κάτω ανατολική ακτή του Μπαλί, περίπου 19 μίλια από το Ταμπανάν.

Η εγκληματολογική ανάλυση έδειξε ότι τα ανθρώπινα μέλη προέρχονταν από έναν άνδρα που είχε πεθάνει περίπου τρεις ημέρες πριν από την ανακάλυψη του φρικιαστικού εύρημα, ενώ τόνισε ότι τα ανθρώπινα μέλη δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί οριστικά ως ανήκοντα στον Κομάροφ μέσω τεστ DNA.

Ωστόσο, σε μια άλλη εξέλιξη, ο ιατροδικαστής στο Μπαλί δήλωσε στο News.com.au το βράδυ της Κυριακής ότι είχαν βρει μερική ταύτιση μεταξύ των διακριτικών τατουάζ του Κομάροφ και των τατουάζ που βρέθηκαν σε μερικά από τα μέρη του σώματος που βρέθηκαν στο ποτάμι.

Ο ιατροδικαστής πρόσθεσε ένα άλλο εύρημα που αυξάνει περαιτέρω την πιθανότητα τα ανθρώπινα μέλη να ανήκουν στον Κομάροφ: «Είναι αδύνατο να ταυτοποιηθεί ο νεκρός λόγω της προχωρημένης αποσύνθεσης. Ωστόσο, με βάση τα χαρακτηριστικά του κρανίου, μπορώ να πω ότι είναι Καυκάσιος».

Τέσσερις από τους υπόπτους έφυγαν από το Μπαλί μέσω του διεθνούς αεροδρομίου, ενώ οι άλλοι δύο πιστεύεται ότι εξακολουθούν να κρύβονται στο Μπαλί ή σε άλλη περιοχή της Ινδονησίας. Και οι έξι έχουν καταχωρηθεί στον κατάλογο καταζητούμενων της Ινδονησίας και στην κόκκινη ειδοποίηση της Interpol.







