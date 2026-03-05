Στέφανος Τσιτσιπάς: Πρόωρο «αντίο» από το Indian Wells – Δεύτερος σερί αποκλεισμός στον πρώτο γύρο

Ο Έλληνας τενίστας, λίγες ημέρες μετά τον αποκλεισμό του στο τουρνουά του Ντουμπάι, δεν κατάφερε να βρει ρυθμό και ολοκλήρωσε πρόωρα την παρουσία του στο Masters της Καλιφόρνια.

Ο πρόωρος αποκλεισμός δημιουργεί προβληματισμό για τον Τσιτσιπά ενόψει της συνέχειας της σεζόν, καθώς η αστάθεια στο σερβίς και η δυσκολία του να βρει σταθερό ρυθμό στα μεγάλα ράλι εξακολουθούν να επηρεάζουν την προσπάθειά του για επιστροφή σε υψηλό επίπεδο.

Στο πρώτο σετ, ο Τσιτσιπάς μπήκε θετικά στο ματς, κρατώντας το σερβίς του στο εναρκτήριο game. Στη συνέχεια όμως αντιμετώπισε δυσκολίες, καθώς τα χαμηλά ποσοστά στο πρώτο σερβίς έδωσαν την ευκαιρία στον Σαποβάλοφ να πάρει πρωτοβουλία. Ο Καναδός εκμεταλλεύτηκε την κατάσταση, πέτυχε δύο γρήγορα breaks και πήρε τον έλεγχο του σετ. Με σταθερότητα στις επιστροφές και αποτελεσματικές επιλογές από τη βασική γραμμή, το έκλεισε με 6-2.

Η εικόνα διαφοροποιήθηκε στο δεύτερο σετ. Παρά το γεγονός ότι ο Τσιτσιπάς έχασε αρχικά το σερβίς του, κατάφερε να αντιδράσει άμεσα. Βελτίωσε τις επιστροφές του, πίεσε τον αντίπαλό του και εκμεταλλεύτηκε την πτώση της απόδοσης του Σαποβάλοφ στο σερβίς. Με πιο καθαρά χτυπήματα και καλύτερη διαχείριση στους κρίσιμους πόντους, ο Έλληνας τενίστας ανέτρεψε την κατάσταση και πήρε το σετ με 6-3, φέρνοντας το ματς στα ίσα.

Στο τρίτο και καθοριστικό σετ, ωστόσο, ο Σαποβάλοφ διατήρησε την ψυχραιμία και την αποτελεσματικότητά του. Ένα break στο μέσο του σετ αποδείχθηκε καθοριστικό, δίνοντάς του το προβάδισμα που χρειαζόταν. Ο Τσιτσιπάς προσπάθησε να αντιδράσει, όμως το σερβίς του δεν του επέτρεψε να ασκήσει την απαιτούμενη πίεση, με τον Καναδό να φτάνει τελικά στο 6-4 και να εξασφαλίζει την πρόκριση.

