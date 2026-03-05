El Mencho: Ο αστυνομικός που έγινε ναρκοβαρόνος - Η αμύθητη περιουσία που άφησε πίσω του

Στις 22 Φεβρουαρίου, ο Νεμέσιο “El Mencho” Οσεγκέρα, ηγέτης του CJNG, σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια συμπλοκής με την Εθνοφρουρά που διήρκεσε πέντε ώρες σε τουριστική περιοχή της Tapalpa, στο Jalisco.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε μετά από παρακολούθηση των κινήσεων μιας γυναίκας που διατηρούσε σχέση με τον Οσεγκέρα. Οι ομοσπονδιακές δυνάμεις τον εντόπισαν ενώ περνούσε το Σαββατοκύριακο σε πολυτελή κατοικία.

Ο θάνατός του αφήνει ένα κενό στην ηγεσία του CJNG, μιας από τις δύο μεγαλύτερες εγκληματικές δομές στο Μεξικό, μαζί με τον Sinaloa Cartel.

Ο Οσεγκέρα, 59 ετών, κατάφερε να ανεβάσει τον οργανισμό του στην κορυφή του εμπορίου ναρκωτικών και άλλων σοβαρών εγκλημάτων, εκτοπίζοντας πρώην ηγέτες και εδραιώνοντας ένα δίκτυο με διεθνή παρουσία.

Ο πλούτος-σκάνδαλο του El Mencho

Η περιουσία που άφησε πίσω του ο El Mencho και ο οργανισμός του είναι δύσκολο να υπολογιστεί. Σύμφωνα με επίσημες εκτιμήσεις του 2017, εταιρείες συνδεδεμένες με τον CJNG κατείχαν περιουσιακά στοιχεία περίπου 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αριθμός που δείχνει το οικονομικό εύρος του οργανισμού μέσα σε λιγότερο από μια δεκαετία.

Ο Kyle Mori, πράκτορας της DEA που τον παρακολουθούσε για χρόνια, αποκάλυψε το 2019 ότι η προσωπική περιουσία του Οσεγκέρα εκτιμάται μεταξύ 500 εκατομμυρίων και 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, κατατάσσοντάς τον ανάμεσα στους πλουσιότερους βαρόνους των ναρκωτικών στην ιστορία του Μεξικού.

Τα τελευταία χρόνια, ο CJNG αύξησε τον έλεγχο του στο εμπόριο ναρκωτικών, εκμεταλλευόμενος την εσωτερική διάσπαση του Sinaloa Cartel και την υποχώρηση άλλων περιφερειακών ομάδων.

Η ανάπτυξη του οργανισμού αντικατοπτρίζεται όχι μόνο στην οικονομική του ισχύ αλλά και στη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων του, όπως η κλοπή καυσίμων, οι εκβιασμοί και η οικονομική απάτη, που τον κράτησαν κυρίαρχο ακόμη και απέναντι στις αρχές και σε ανταγωνιστικές συμμορίες.

Η κηδεία του «El Mencho» AP

Από αστυνομικός σε βαρόνο των ναρκωτικών

Ο Οσεγκέρα ξεκίνησε την καριέρα του ως αστυνομικός στο Jalisco και υπηρέτησε φυλακή στις ΗΠΑ στη νεότητα του. Μετά την επιστροφή του στο Μεξικό, εκμεταλλεύτηκε την κατάρρευση του Milenio Cartel για να ιδρύσει τον CJNG το 2009. Η άνοδός του τροφοδοτήθηκε από εσωτερικούς αγώνες εξουσίας και την εξόντωση πρώην ηγετών, καθιστώντας τον νέο ηγέτη της οργανωμένης εγκληματικότητας στη δυτική Μεξικό.

Υπό την ηγεσία του, ο CJNG ελέγχει σημαντικές διαδρομές ναρκωτικών και επεκτείνεται σε κλοπή καυσίμων, εκβιασμούς και ανθρώπινο εμπόριο. Ένα χαρακτηριστικό επεισόδιο της βιαιότητας του οργανισμού συνέβη το 2011, όταν δεκάδες βασανισμένα πτώματα εμφανίστηκαν στους δρόμους του Veracruz, σοκάροντας το κοινό.

Ο θάνατος του Οσεγκέρα ήταν αποτέλεσμα πολύχρονης αναζήτησης από τις μεξικανικές αρχές, που τον θεωρούσαν τον πιο καταζητούμενο άνδρα στη χώρα.

