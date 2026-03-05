El Mencho: Ο αστυνομικός που έγινε ναρκοβαρόνος - Η αμύθητη περιουσία που άφησε πίσω του

Η κηδεία του αρχηγού του καρτέλ CJNG έγινε σε... χρυσό φέρετρο!

Δημήτρης Δρίζος

El Mencho: Ο αστυνομικός που έγινε ναρκοβαρόνος - Η αμύθητη περιουσία που άφησε πίσω του
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στις 22 Φεβρουαρίου, ο Νεμέσιο “El Mencho” Οσεγκέρα, ηγέτης του CJNG, σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια συμπλοκής με την Εθνοφρουρά που διήρκεσε πέντε ώρες σε τουριστική περιοχή της Tapalpa, στο Jalisco.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε μετά από παρακολούθηση των κινήσεων μιας γυναίκας που διατηρούσε σχέση με τον Οσεγκέρα. Οι ομοσπονδιακές δυνάμεις τον εντόπισαν ενώ περνούσε το Σαββατοκύριακο σε πολυτελή κατοικία.

Ο θάνατός του αφήνει ένα κενό στην ηγεσία του CJNG, μιας από τις δύο μεγαλύτερες εγκληματικές δομές στο Μεξικό, μαζί με τον Sinaloa Cartel.

Ο Οσεγκέρα, 59 ετών, κατάφερε να ανεβάσει τον οργανισμό του στην κορυφή του εμπορίου ναρκωτικών και άλλων σοβαρών εγκλημάτων, εκτοπίζοντας πρώην ηγέτες και εδραιώνοντας ένα δίκτυο με διεθνή παρουσία.

Ο πλούτος-σκάνδαλο του El Mencho

Η περιουσία που άφησε πίσω του ο El Mencho και ο οργανισμός του είναι δύσκολο να υπολογιστεί. Σύμφωνα με επίσημες εκτιμήσεις του 2017, εταιρείες συνδεδεμένες με τον CJNG κατείχαν περιουσιακά στοιχεία περίπου 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αριθμός που δείχνει το οικονομικό εύρος του οργανισμού μέσα σε λιγότερο από μια δεκαετία.

Ο Kyle Mori, πράκτορας της DEA που τον παρακολουθούσε για χρόνια, αποκάλυψε το 2019 ότι η προσωπική περιουσία του Οσεγκέρα εκτιμάται μεταξύ 500 εκατομμυρίων και 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, κατατάσσοντάς τον ανάμεσα στους πλουσιότερους βαρόνους των ναρκωτικών στην ιστορία του Μεξικού.

Τα τελευταία χρόνια, ο CJNG αύξησε τον έλεγχο του στο εμπόριο ναρκωτικών, εκμεταλλευόμενος την εσωτερική διάσπαση του Sinaloa Cartel και την υποχώρηση άλλων περιφερειακών ομάδων.

Η ανάπτυξη του οργανισμού αντικατοπτρίζεται όχι μόνο στην οικονομική του ισχύ αλλά και στη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων του, όπως η κλοπή καυσίμων, οι εκβιασμοί και η οικονομική απάτη, που τον κράτησαν κυρίαρχο ακόμη και απέναντι στις αρχές και σε ανταγωνιστικές συμμορίες.

Mexico Cartel Leader Death

Η κηδεία του «El Mencho»

AP

Από αστυνομικός σε βαρόνο των ναρκωτικών

Ο Οσεγκέρα ξεκίνησε την καριέρα του ως αστυνομικός στο Jalisco και υπηρέτησε φυλακή στις ΗΠΑ στη νεότητα του. Μετά την επιστροφή του στο Μεξικό, εκμεταλλεύτηκε την κατάρρευση του Milenio Cartel για να ιδρύσει τον CJNG το 2009. Η άνοδός του τροφοδοτήθηκε από εσωτερικούς αγώνες εξουσίας και την εξόντωση πρώην ηγετών, καθιστώντας τον νέο ηγέτη της οργανωμένης εγκληματικότητας στη δυτική Μεξικό.

Υπό την ηγεσία του, ο CJNG ελέγχει σημαντικές διαδρομές ναρκωτικών και επεκτείνεται σε κλοπή καυσίμων, εκβιασμούς και ανθρώπινο εμπόριο. Ένα χαρακτηριστικό επεισόδιο της βιαιότητας του οργανισμού συνέβη το 2011, όταν δεκάδες βασανισμένα πτώματα εμφανίστηκαν στους δρόμους του Veracruz, σοκάροντας το κοινό.

Ο θάνατος του Οσεγκέρα ήταν αποτέλεσμα πολύχρονης αναζήτησης από τις μεξικανικές αρχές, που τον θεωρούσαν τον πιο καταζητούμενο άνδρα στη χώρα.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:44ΚΟΣΜΟΣ

Αζέροι Τούρκοι του Ιράν ζητούν την παρέμβαση Τουρκίας – Αζερμπαϊτζάν

11:42ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Στη Λευκωσία ο βρετανός υπουργός Άμυνας μετά την επίθεση στο Ακρωτήρι

11:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς: «Η οδική ασφάλεια είναι καθημερινή ευθύνη»

11:38LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Οι «Αταίριαστοι» ζορίζουν την ψυχαγωγία και το OPEN ανεβάζει στροφές

11:38ΕΛΛΑΔΑ

Η ανακοίνωση της Novibet για την διαδικασία συναλλαγής της με την Allwyn

11:37ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η Stoiximan καλωσορίζει τον Παναγιώτη Μπιτάδο στην ομάδα των αθλητών της

11:36ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί η Ρωσία είναι η μεγάλη κερδισμένη του πολέμου στο Ιράν - «ΗΠΑ και Ευρώπη ζούσαν στη la-la-land»

11:32ΜΠΑΣΚΕΤ

Αθλητικές μεταδόσεις (05/03): Πού θα δείτε Euroleague και Premier League

11:25ΕΛΛΑΔΑ

Ριφιφί σε τράπεζα στο Ψυχικό: Ξεκινά η δίκη, θύμα ζητά αποζημίωση 1,6 εκατ. ευρώ από την Alpha Bank

11:19ΚΟΣΜΟΣ

Iράν: Φόβοι για νέα επισιτιστική κρίση λόγω του μπλόκου στα Στενά του Ορμούζ - Πώς επηρεάζονται βασικά είδη διατροφής από το ψωμί μέχρι τα ζυμαρικά

11:19ΥΓΕΙΑ

Φάρμακα GLP1: Νέα δεδομένα για τη διατήρηση της απώλειας βάρους μακροπρόθεσμα

11:11ΚΟΣΜΟΣ

Αντίδραση του τουρκικού ΥΠΕΞ για τους Patriot στην Κάρπαθο - «Κάποιοι προσπαθούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα»

11:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Μαρουσάκη για βοριάδες - Οι «κόκκινες» περιοχές

11:03ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Οι διαιτητές του ντέρμπι «αιωνίων» στη Euroleague

11:01ΠΑΙΔΕΙΑ

Τέσσερις νέες αιτήσεις για λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων από τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά

11:01ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Σε εξέλιξη οι προετοιμασίες για την κηδεία του Αλί Χαμενεΐ σε επιβλητικό τέμενος στην Τεχεράνη

10:55ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο από την πρώτη κατάρριψη επανδρωμένου αεροσκάφους στην ιστορία από F-35 δημοσίευσαν οι IDF

10:54WHAT THE FACT

Η «διαστημική μέδουσα» επιστρέφει - Το σπάνιο θέαμα στην αυγή

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η MG αναζητά χώρα για εργοστάσιο στην Ευρώπη

10:50ΚΟΣΜΟΣ

Bild: Πώς το Ισραήλ εξαπάτησε τους μουλάδες με το τέχνασμα του «δείπνου του Σαββάτου»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:39ΕΘΝΙΚΑ

Επιστράτευση στην Ελλάδα: Οι ηλικίες που θα κληθούν πρώτες

10:51ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Η στιγμή που ο πιλότος της Aegean ενημερώνει τους επιβάτες ότι έκλεισε ο εναέριος χώρος - Ηχητικό ντοκουμέντο Newsbomb

10:14ΕΛΛΑΔΑ

Επιστράτευση στην Ελλάδα: Ποιοι εξαιρούνται - Οι κατηγορίες πολιτών και τα ηλικιακά όρια

08:53ΚΟΣΜΟΣ

Live Blog: Φλέγεται η Μέση Ανατολή – Μπαράζ επιθέσεων του Ιράν στο Ισραήλ – Ομοβροντία πληγμάτων σε Τεχεράνη και Βηρυτό – Σε κατάσταση συναγερμού οι πρεσβείες των ΗΠΑ

11:11ΚΟΣΜΟΣ

Αντίδραση του τουρκικού ΥΠΕΞ για τους Patriot στην Κάρπαθο - «Κάποιοι προσπαθούν να δημιουργήσουν τετελεσμένα»

10:58ΚΟΣΜΟΣ

Σαντάμ Χουσεΐν: Οι τελευταίες πέντε λέξεις που είπε πριν τον κρεμάσουν

10:06ΚΟΣΜΟΣ

Νότια Κορέα: Η «πολύ όμορφη» ψυχοπαθής κατά συρροή δολοφόνος με «στρατό θαυμαστών»

10:50ΚΟΣΜΟΣ

Bild: Πώς το Ισραήλ εξαπάτησε τους μουλάδες με το τέχνασμα του «δείπνου του Σαββάτου»

11:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Μαρουσάκη για βοριάδες - Οι «κόκκινες» περιοχές

08:26ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Αρνήθηκε να συναντήσει τον πατέρα της - Τι προβλέπει ο γερμανικός Νόμος για την περίπτωσή της

06:47ΚΟΣΜΟΣ

Απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ από το Ιράν - «Ο πρόεδρος γέλασε τελευταίος», ανέφερε ο Χέγκσεθ

08:26ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στο Μπαλί με την απαγωγή του γιου πλούσιου Ουκρανού - Βρέθηκε διαμελισμένη σορός

11:25ΕΛΛΑΔΑ

Ριφιφί σε τράπεζα στο Ψυχικό: Ξεκινά η δίκη, θύμα ζητά αποζημίωση 1,6 εκατ. ευρώ από την Alpha Bank

08:12ΚΥΠΡΟΣ

Τα συστήματα αεράμυνας της Κύπρου: Από τα υπερσύγχρονα Barak MX μέχρι τα «τίμια» Mistral 3

09:40ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Στο αντίθετο ρεύμα οδηγούσε ο 95χρονος που σκοτώθηκε σε δυστύχημα - «Τον είδα σαν θηρίο μπροστά μου»

12:38ΚΟΣΜΟΣ

Το μεγαθήριο των θαλασσών: Μετέφερε πάνω από 22.000 κοντέινερ το μεγαλύτερο πλοίο στον κόσμο

10:32ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας: «Μεγαλώνει» η μέρα - Πότε θα πάνε μία ώρα μπροστά τα ρολόγια

10:07ΚΟΣΜΟΣ

El Mencho: Ο αστυνομικός που έγινε ναρκοβαρόνος - Η αμύθητη περιουσία που άφησε πίσω του

10:55ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο από την πρώτη κατάρριψη επανδρωμένου αεροσκάφους στην ιστορία από F-35 δημοσίευσαν οι IDF

11:03ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Οι διαιτητές του ντέρμπι «αιωνίων» στη Euroleague

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ