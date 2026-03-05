Χαρδαλιάς: «Η οδική ασφάλεια είναι καθημερινή ευθύνη»

Την προγραμματική σύμβαση για τη χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Αττικής με 16,7 εκατ. ευρώ (πλέον ΦΠΑ) της υπογειοποίησης των οδών Μελίνας Μερκούρη και Κηφισίας στον Δήμο Ηρακλείου, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς μαζί με τον Δήμαρχο Νίκο Μπάμπαλο, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας.



Στο πλαίσιο του έργου θα πραγματοποιηθούν όλες οι απαραίτητες παρεμβάσεις για την αναβάθμιση της κυκλοφορίας στην περιοχή και συγκεκριμένα η δημιουργία σήραγγας κάτω από τον σταθμό ΗΣΑΠ «Νέο Ηράκλειο» και η διαμόρφωση κυκλικού κόμβου στο πέρας της νέας χάραξης. Η παρέμβαση θα έχει μήκος 750 μ. – εκ των οποίων τα 350 μ. θα αποτελούν το υπογειοποιημένο τμήμα των εν λόγω οδών – και θα περιλαμβάνει 4.500 τ.μ. ασφαλτόστρωσης. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν εργασίες διαμόρφωσης και αναβάθμισης των παρακείμενων πλατειών 28ης Οκτωβρίου και 25ης Μαρτίου, συνολικής επιφάνειας 6.970 τ.μ.



«Σήμερα κάνουμε ένα ακόμα σημαντικό βήμα για το Ηράκλειο Αττικής. Η χρηματοδότηση ύψους 16,7 εκατ. ευρώ για την υπογειοποίηση των οδών Μελίνας Μερκούρη και Κηφισίας δεν είναι απλώς ένα τεχνικό έργο. Είναι μια παρέμβαση που θα αλλάξει την καθημερινότητα των πολιτών, θα βελτιώσει την κυκλοφορία, θα ενισχύσει την ασφάλεια και θα αναβαθμίσει τους δημόσιους χώρους» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς.

Και πρόσθεσε: «Τον περασμένο Απρίλιο, κατά την επίσκεψή μου στο Ηράκλειο, είχαμε βρεθεί στο σημείο του έργου και είχαμε συζητήσει επιτόπου τις τεχνικές και λειτουργικές του παραμέτρους. Είχαμε δεσμευτεί ότι θα προχωρήσουμε γρήγορα και με σαφές χρονοδιάγραμμα – και σήμερα κάνουμε πράξη αυτή τη δέσμευση. Με σχέδιο, αποφασιστικότητα και σαφή χρονοδιαγράμματα, προχωράμε σε έργα που αφήνουν απτό αποτύπωμα στην καθημερινότητα, όπως οι ενεργειακές αναβαθμίσεις σχολικών υποδομών, οι κυκλοφοριακές παρεμβάσεις και οι αναπλάσεις δημόσιων χώρων που έχουμε υλοποιήσει στον Δήμο Ηρακλείου τα τελευταία χρόνια.

Η οδική ασφάλεια δεν είναι σύνθημα – είναι καθημερινή ευθύνη απέναντι στους πολίτες. Στην Περιφέρεια Αττικής δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στη μητροπολιτική διαχείριση του κυκλοφοριακού. Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε έργα που βασίζονται σε σύγχρονες καλές πρακτικές, διεθνή πρότυπα και τεχνολογικές λύσεις, με στόχο την ομαλή ροή της κυκλοφορίας, τη μείωση των ατυχημάτων και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Κάθε παρέμβαση γίνεται με γνώμονα την ασφάλεια, τη βιώσιμη κινητικότητα και τη δημιουργία σύγχρονων, λειτουργικών και φιλικών προς τους ανθρώπους πόλεων.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Δήμαρχο Ηρακλείου, Νίκο Μπάμπαλο, για τη σταθερή συνεργασία, την επιμονή του και την ουσιαστική συμβολή του σε κάθε στάδιο του έργου. Η συνέργειά μας αποδεικνύει ότι όταν Περιφέρεια και Δήμος συνεργάζονται με σχέδιο και όραμα, οι πολίτες κερδίζουν ασφαλείς, σύγχρονες και λειτουργικές πόλεις.

Με συνέπεια, συνεργασία και αποτελέσματα, συνεχίζουμε να κάνουμε πράξη δεσμεύσεις που μετρούν πραγματικά για τους πολίτες».



Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Νίκος Μπάμπαλος, δήλωσε: «Σήμερα είναι μια σημαντική ημέρα για την πόλη μας, γιατί ένα έργο το οποίο ξεκινήσαμε να σχεδιάζουμε το 2015, ωριμάζει και υλοποιείται τόσα χρόνια μετά, χάρη σε έναν άνθρωπο, τον Νίκο Χαρδαλιά. Θέλω, λοιπόν, να τον ευχαριστήσω όχι μόνο προσωπικά και εκ μέρους της δημοτικής αρχής, αλλά και εκ μέρους των συμπολιτών μου, οι οποίοι μας στήριξαν το 2019 και το 2023.

Το έργο αυτό ήταν στο προεκλογικό μας πρόγραμμα, ως δέσμευση. Το κάναμε πράξη με τη συμβολή, την προσπάθεια, τη χρηματοδότηση, τις ενέργειες του Περιφερειάρχη. Και είμαι βέβαιος ότι μέσα στον επόμενο χρόνο, το έργο αυτό θα το περπατήσουμε με τον Νίκο Χαρδαλιά και θα το χαρούμε όλοι, γιατί πρόκειται για ένα έργο το οποίο ανήκει στην πόλη μας και την Περιφέρεια!».



Στην υπογραφή της σύμβασης παρέστησαν ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ηρακλείου Ηλίας Μπάρμπας και η Διευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής Μαίρη Μίσκα.