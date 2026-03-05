Έφτασε στα ανοιχτά της Κύπρου η γαλλική φρεγάτα – «Υποστηρίζουμε την Κυπριακή Δημοκρατία»

Η εικόνα από την γαλλική φρεγάτα που βρίσκεται στα ανοιχτά της Κύπρου και έδωσε στη δημοσιότητα το γαλλικό Γενικό Επιτελείο.

Στα ανοιχτά της Κύπρου βρίσκεται πλέον η γαλλική φρεγάτα, όπως ανακοίνωσε το Γενικό Επιτελείο της Γαλλίας.

Σε ανάρτηση στο Χ το γαλλικό Γενικό Επιτελείο ανέφερε ότι η φρεγάτα βρίσκεται στην περιοχή για τον συντονισμό «με τους ευρωπαίους συμμάχους μας για την υποστήριξη της Κυπριακής Δημοκρατίας, της οποίας το έδαφος έχει γίνει στόχος».

«Ευρωπαϊκή αλληλεγγύη και συμβολή στην περιφερειακή σταθερότητα», τόνισε το γαλλικό Γενικό Επιτελείο.

Χθες ο πρόεδρος της της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, σε διάγγελμά του προς τον γαλλικό λαό ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή στο αεροπλανοφόρο Σαρλ ντε Γκολ να πλεύσει προς την Μεσόγειο και υποσχέθηκε ότι η γαλλική φρεγάτα Λαγκεντόκ θα μεταβεί στα ανοιχτά της Κύπρου.

Διαβάστε επίσης