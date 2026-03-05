Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Διοργανώνει δράσεις ενημέρωσης για τον σχολικό εκφοβισμό
Η δράση πραγματοποιείται αύριο, 6 Μαρτίου και θα περιλαμβάνει μια σειρά ενημερωτικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Σχολικού Εκφοβισμού, ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, διοργανώνει δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για μαθητές σχολείου, την Παρασκευή 6 Μαρτίου.
Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σχεδιάζει την υλοποίηση δράσης με σκοπό την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των μαθητών για ένα τόσο σοβαρό κοινωνικό ζήτημα. Ο εκφοβισμός στα σχολεία συνεχώς κλιμακώνεται και έχει ανυπολόγιστες συναισθηματικές και κοινωνικές συνέπειες για τα παιδιά, τους εφήβους και τις οικογένειές τους.
Συγκεκριμένα, ο Τομέας Κοινωνικής Πρόνοιας του Ε.Ε.Σ. διοργανώνει δράση, με θέμα: «Μαθαίνω, Προστατεύομαι, Χαίρομαι τη Ζωή», η οποία απευθύνεται σε μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου, την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026, από τις 09:00 έως τις 12:30, στο ιστορικό κτήριο του Ε.Ε.Σ. στην Γ΄ Σεπτεμβρίου. Η δράση θα περιλαμβάνει μια σειρά ενημερωτικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, στοχεύοντας στην ενίσχυση ενός ασφαλούς και συμπεριληπτικού σχολικού περιβάλλοντος.
Αναλυτικά το πρόγραμμα:
- Ενημερωτικές παρεμβάσεις για την αναγνώριση και την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού
- Διαδραστικά εργαστήρια δεξιοτήτων και αυτοέκφρασης
- Ομαδικά βιωματικά δρώμενα συνεργασίας και αλληλεγγύης
- Δημιουργικές δραστηριότητες τέχνης και παιχνιδιού
Η δράση αποσκοπεί στην ενίσχυση της συνεργασίας και της αλληλεγγύης μεταξύ των μαθητών, με στόχο τη δημιουργία ενός θετικού και υποστηρικτικού σχολικού κλίματος, όπου οι μαθητές θα νιώθουν ασφαλείς και ενδυναμωμένοι.