Μπραντ Πιτ: Τα πρώτα πλάνα από τα γυρίσματα στη Χαλκίδα - Πλήθος κόσμου για τον χολιγουντιανό star

Μετά την Ύδρα, ο Μπραντ Πιτ βρέθηκε στη Χαλκίδα, όπως είχε ήδη γίνει γνωστό τις προηγούμενες ημέρες. Από το πρωί της Πέμπτης 5 Μαρτίου συνεχίζονται εκεί τα γυρίσματα της νέας του ταινίας «The Riders».

Η κάμερα της εκπομπής «Buongiorno» και η ρεπόρτερ Νάσια Μανέντη εξασφάλισαν αποκλειστικά πλάνα του χολιγουντιανού σταρ. Μόλις αντιλήφθηκε τα τηλεοπτικά συνεργεία, τους χαιρέτησε φιλικά και στη συνέχεια αποχώρησε, μπαίνοντας στο βανάκι που τον μετέφερε στο καμαρίνι του.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το προσωπικό της παραγωγής είναι ιδιαίτερα συνεργάσιμο με τους δημοσιογράφους, ενώ αρκετός κόσμος συγκεντρώθηκε στο σημείο για να δει τον ηθοποιό από κοντά. Στα πλάνα της εκπομπής του MEGA, ο Μπραντ Πιτ εμφανίζεται με τα ίδια ρούχα που φορούσε και στα γυρίσματα της Ύδρας, ενώ δίπλα του βρίσκεται και το μικρό κορίτσι που υποδύεται την κόρη του στην ταινία.

Στη σκηνή που γυρίστηκε στον σιδηροδρομικό σταθμό της Χαλκίδας, ο Μπραντ Πιτ πηγαίνει μαζί με την «κόρη» του για να εκδώσουν εισιτήριο, προκειμένου να ταξιδέψουν προς την Ιταλία.

Στην εκπομπή μίλησε και η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Χαλκίδας, Δήμητρα Σακελλαράκη, η οποία ανέφερε πως ο Δήμος ενημερώθηκε για την άφιξη της παραγωγής μόλις λίγες ημέρες πριν, ενώ η άδεια από την ΤΡΑΙΝΟΣΕ είχε δοθεί εδώ και καιρό. Μέσα στη μέρα, μάλιστα, αναμένεται να πραγματοποιηθεί ακόμη ένα γύρισμα στη Χαλκίδα, αυτή τη φορά σε καράβι.

Στη συνέχεια, η Φαίη Σκορδά αποκάλυψε ότι αύριο, 6 Μαρτίου, η παραγωγή θα μεταφερθεί στο Δημαρχείο Αθηνών, όπου θα γίνει ένα ακόμη γύρισμα σε εσωτερικό χώρο.