ΑΕΚ: Πρόστιμο 18.000 ευρώ για το Πανθεσσαλικό από τη Super League

Οι φίλοι της ΑΕΚ έκαναν το Πανθεσσαλικό να μοιάζει με… Allwyn Arena, αλλά είδαν την ομάδα τους να «γκελάρει», αφήνοντας απροσδόκητα δύο βαθμούς στην μάχη για τον τίτλο.

Οι 21.000 φίλοι της «Ένωσης» που έδωσαν το «παρών» στο Στάδιο έγραψαν ιστορία, ωστόσο ελάχιστοι εξ αυτών πέταξαν μπουκάλια προς τον διαιτητή Τσιμεντερίδη στο φινάλε. Αυτό καταγράφηκε στο Φ.Α., με αποτέλεσμα η ΑΕΚ να κληθεί σε απολογία και τελικά να τιμωρηθεί με πρόστιμο.

Η ανακοίνωση της Super League

«Δέχεται ότι η εγκαλουμένη τέλεσε τις αποδιδόμενες σε αυτήν πειθαρχικές παραβάσεις.

Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΑΕΚ

α) τη χρηματική ποινή των οκτώ χιλιάδων (8.000,00) ευρώ για την 1η πράξη την οποία τέλεσε καθ’ υποτροπήν, δεδομένης της καταφάσεως της πειθαρχικής της ευθύνης για όμοιες πράξεις σε οκτώ προγενεστέρως διενεργηθέντες αγώνες της ιδίας αγωνιστικής περιόδου, δυνάμει των υπ’ αριθ. 200/24-10-2025, 221/12-11-2025, 249/11- 12-2025, 3/7-1-2026, 21/23-1-2026, 28/29-1-2026, 41/6-2-2026 και 51/12-2-2026 τελεσίδικων αποφάσεων του παρόντος πειθαρχικού οργάνου (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. β΄, 15 παρ. 2 περ. α’ ιιι) του Π.Κ. της ΕΠΟ),

β) τη χρηματική ποινή των χιλίων (1.000,00) ευρώ για την 2η πράξη (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. β΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ),

γ) τη χρηματική ποινή των τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ για την 3η πράξη (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. β΄, 15 παρ. 1 περ. α’ του Π.Κ. της ΕΠΟ), και

δ) τη χρηματική ποινή των δώδεκα χιλιάδων (12.000,00) ευρώ για την 4η πράξη την οποία τέλεσε καθ’ υποτροπήν, δεδομένης της καταφάσεως της πειθαρχικής της ευθύνης, για όμοιες πράξεις σε δύο προγενεστέρως διενεργηθέντες αγώνες της ιδίας αγωνιστικής περιόδου, δυνάμει των υπ’ αριθ. 200/24-10-2025 και 41/6-2-2026 τελεσίδικων αποφάσεων του παρόντος πειθαρχικού οργάνου (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. β΄, 15 παρ. 3 περ. Ι α’, ε’ του Π.Κ. της ΕΠΟ).

Καθορίζει συνολική χρηματική ποινή, ποσού δεκαοκτώ χιλιάδων (18.000,00) ευρώ. (αγώνας της 1-3-2026 με την ΠΑΕ ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ)».