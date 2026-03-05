ΑΕΚ: Πρόστιμο 18.000 ευρώ για το Πανθεσσαλικό από τη Super League

Το Πειθαρχικό όργανο της Super League τιμώρησε με πρόστιμο 18.000 ευρώ την ΑΕΚ, για τη συμπεριφορά των φίλων της στον αγώνα με τον Βόλο, για την 23η αγωνιστική.

Βαγγέλης Πάτας

ΑΕΚ: Πρόστιμο 18.000 ευρώ για το Πανθεσσαλικό από τη Super League
INTIME SPORTS
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Οι φίλοι της ΑΕΚ έκαναν το Πανθεσσαλικό να μοιάζει με… Allwyn Arena, αλλά είδαν την ομάδα τους να «γκελάρει», αφήνοντας απροσδόκητα δύο βαθμούς στην μάχη για τον τίτλο.

Οι 21.000 φίλοι της «Ένωσης» που έδωσαν το «παρών» στο Στάδιο έγραψαν ιστορία, ωστόσο ελάχιστοι εξ αυτών πέταξαν μπουκάλια προς τον διαιτητή Τσιμεντερίδη στο φινάλε. Αυτό καταγράφηκε στο Φ.Α., με αποτέλεσμα η ΑΕΚ να κληθεί σε απολογία και τελικά να τιμωρηθεί με πρόστιμο.

Η ανακοίνωση της Super League

«Δέχεται ότι η εγκαλουμένη τέλεσε τις αποδιδόμενες σε αυτήν πειθαρχικές παραβάσεις.

Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΑΕΚ

α) τη χρηματική ποινή των οκτώ χιλιάδων (8.000,00) ευρώ για την 1η πράξη την οποία τέλεσε καθ’ υποτροπήν, δεδομένης της καταφάσεως της πειθαρχικής της ευθύνης για όμοιες πράξεις σε οκτώ προγενεστέρως διενεργηθέντες αγώνες της ιδίας αγωνιστικής περιόδου, δυνάμει των υπ’ αριθ. 200/24-10-2025, 221/12-11-2025, 249/11- 12-2025, 3/7-1-2026, 21/23-1-2026, 28/29-1-2026, 41/6-2-2026 και 51/12-2-2026 τελεσίδικων αποφάσεων του παρόντος πειθαρχικού οργάνου (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. β΄, 15 παρ. 2 περ. α’ ιιι) του Π.Κ. της ΕΠΟ),

β) τη χρηματική ποινή των χιλίων (1.000,00) ευρώ για την 2η πράξη (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. β΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ),

γ) τη χρηματική ποινή των τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ για την 3η πράξη (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. β΄, 15 παρ. 1 περ. α’ του Π.Κ. της ΕΠΟ), και

δ) τη χρηματική ποινή των δώδεκα χιλιάδων (12.000,00) ευρώ για την 4η πράξη την οποία τέλεσε καθ’ υποτροπήν, δεδομένης της καταφάσεως της πειθαρχικής της ευθύνης, για όμοιες πράξεις σε δύο προγενεστέρως διενεργηθέντες αγώνες της ιδίας αγωνιστικής περιόδου, δυνάμει των υπ’ αριθ. 200/24-10-2025 και 41/6-2-2026 τελεσίδικων αποφάσεων του παρόντος πειθαρχικού οργάνου (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. β΄, 15 παρ. 3 περ. Ι α’, ε’ του Π.Κ. της ΕΠΟ).

Καθορίζει συνολική χρηματική ποινή, ποσού δεκαοκτώ χιλιάδων (18.000,00) ευρώ. (αγώνας της 1-3-2026 με την ΠΑΕ ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ)».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:14ΚΟΣΜΟΣ

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Ο υποψήφιος Αγιατολάχ με το ντροπιαστικό μυστικό - Οι «προσωρινοί γάμοι» για την εμπειρία

13:13ΚΥΠΡΟΣ

Κύπριος αξιωματούχος: Από τη Βηρυτό απογειώθηκε το drone που χτύπησε το Ακρωτήρι

13:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Live - Μητσοτάκης: Εκδήλωση για τη δωρεά του Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Στέλιος Χατζηιωάννου

13:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη-Μακρόν για την κρίση στη Μέση Ανατολή

13:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόστιμα 109,5 εκατ. ευρώ για ανασφάλιστα οχήματα και απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας

13:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: «Και η Ισπανία στέλνει δύναμη - Η ισχυρή Ελλάδα παίρνει αποφάσεις που δικαιώνονται στη συνέχεια - Καμία ανοχή στην αισχροκέρδεια στα καύσιμα»

13:00ΥΓΕΙΑ

Μαρίνα Ραυτοπούλου για διαβήτη: Η τεχνολογία δεν θα κάνει τη δουλειά της αν δεν ξέρεις να τη χρησιμοποιείς σωστά

12:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ: Πρόωρος τελικός στο Κύπελλο Ελλάδας γυναικών | Ντέρμπι «Δικεφάλων» στα ημιτελικά

12:58ΚΟΣΜΟΣ

Δημοσκόπηση CNN: Έξι στους δέκα Αμερικανούς αποδοκιμάζουν τις επιθέσεις στο Ιράν - Το χάσμα στις απόψεις Ρεπουμπλικανών-Δημοκρατικών

12:47ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Διοργανώνει δράσεις ενημέρωσης για τον σχολικό εκφοβισμό

12:44ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Λήξη συναγερμού στο Ακρωτήρι

12:33ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Οριστικά εκτός ντέρμπι Βεζένκοφ και Ουόκαπ, αμφίβολος ο Μόρις

12:32ΚΟΣΜΟΣ

Γιάννης Χαλίκος: Θρήνος στην Κάλυμνο για τον ομογενή ευεργέτη του νησιού

12:30ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Άνοιξη στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά με 8 πολυαναμενόμενες πρεμιέρες

12:28ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Ηχούν οι σειρήνες στο Ακρωτήρι - Στη βρετανική βάση ο υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι

12:27ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Πρόστιμο 18.000 ευρώ για το Πανθεσσαλικό από τη Super League

12:27ΚΟΣΜΟΣ

Άγριο επεισόδιο στο Καπιτώλιο: Έβγαλαν «σηκωτό» βετεράνο - Φώναζε «κανείς δεν θέλει να πολεμήσει για το Ισραήλ»

12:24ΚΟΣΜΟΣ

Έφτασε στα ανοιχτά της Κύπρου η γαλλική φρεγάτα – «Υποστηρίζουμε την Κυπριακή Δημοκρατία που έγινε στόχος»

12:21ΚΟΣΜΟΣ

«Ξέρουν ότι δεν είναι αλήθεια»: Η Μαδρίτη διαψεύδει το Λευκό Οίκο για τα περί συνεργασίας με τις ΗΠΑ για την επίθεση στο Ιράν

12:15LIFESTYLE

Νίκος Κουρκούλης: Βαρύ πένθος για τον τραγουδιστή - Πέθανε ο κουμπάρος του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:39ΕΘΝΙΚΑ

Επιστράτευση στην Ελλάδα: Οι ηλικίες που θα κληθούν πρώτες

10:51ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Η στιγμή που ο πιλότος της Aegean ενημερώνει τους επιβάτες ότι έκλεισε ο εναέριος χώρος - Ηχητικό ντοκουμέντο Newsbomb

08:53ΚΟΣΜΟΣ

Live Blog: Φλέγεται η Μέση Ανατολή – Μπαράζ επιθέσεων του Ιράν στο Ισραήλ – Ομοβροντία πληγμάτων σε Τεχεράνη και Βηρυτό – Σε κατάσταση συναγερμού οι πρεσβείες των ΗΠΑ

11:54ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: «Viral φαινόμενο» ένας ιρανικός πύραυλος που δεν εξερράγη

08:26ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στο Μπαλί με την απαγωγή του γιου πλούσιου Ουκρανού - Βρέθηκε διαμελισμένη σορός

10:14ΕΛΛΑΔΑ

Επιστράτευση στην Ελλάδα: Ποιοι εξαιρούνται - Οι κατηγορίες πολιτών και τα ηλικιακά όρια

10:58ΚΟΣΜΟΣ

Σαντάμ Χουσεΐν: Οι τελευταίες πέντε λέξεις που είπε πριν τον κρεμάσουν

12:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απάντηση ΥΠΕΞ σε Άγκυρα για Patriot στην Κάρπαθο: Ανυπόστατες οι αιτιάσεις για αποστρατιωτικοποίηση

13:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη-Μακρόν για την κρίση στη Μέση Ανατολή

11:25ΕΛΛΑΔΑ

Ριφιφί σε τράπεζα στο Ψυχικό: Ξεκινά η δίκη, θύμα ζητά αποζημίωση 1,6 εκατ. ευρώ από την Alpha Bank

12:12LIFESTYLE

Μπραντ Πιτ: Τα πρώτα πλάνα από τα γυρίσματα στη Χαλκίδα - Πλήθος κόσμου για τον χολιγουντιανό star

12:15LIFESTYLE

Νίκος Κουρκούλης: Βαρύ πένθος για τον τραγουδιστή - Πέθανε ο κουμπάρος του

10:06ΚΟΣΜΟΣ

Νότια Κορέα: Η «πολύ όμορφη» ψυχοπαθής κατά συρροή δολοφόνος με «στρατό θαυμαστών»

10:50ΚΟΣΜΟΣ

Bild: Πώς το Ισραήλ εξαπάτησε τους μουλάδες με το τέχνασμα του «δείπνου του Σαββάτου»

12:28ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Ηχούν οι σειρήνες στο Ακρωτήρι - Στη βρετανική βάση ο υπουργός Άμυνας Τζον Χίλι

11:36ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί η Ρωσία είναι η μεγάλη κερδισμένη του πολέμου στο Ιράν - «ΗΠΑ και Ευρώπη ζούσαν στη la-la-land»

12:44ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Λήξη συναγερμού στο Ακρωτήρι

11:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Μαρουσάκη για βοριάδες - Οι «κόκκινες» περιοχές

07:18ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στο Ιράν: Φόβοι και για την επάρκεια τροφίμων - Ποιες χώρες επηρεάζονται

08:26ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Αρνήθηκε να συναντήσει τον πατέρα της - Τι προβλέπει ο γερμανικός Νόμος για την περίπτωσή της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ