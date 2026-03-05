Συρία: «Viral φαινόμενο» ένας ιρανικός πύραυλος που δεν εξερράγη

«Αξιοθέατο» για κατοίκους έγινε ένας ιρανικός πύραυλος που δεν εξερράγη στη Συρία, με τους κατοίκους να μεταβαίνουν στο σημείο που κατέπεσε, ένα ανοιχτό χωράφι στο ανατολικό τμήμα της χώρας, για να τον επιθεωρήσουν.

Σε άλλη φωτογραφία φαίνεται ένα παιδί να παίζει με τον πύραυλο.

https://www.instagram.com/p/DVeTiE_lNMm/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Ο πύραυλος «κόλλησε» στο έδαφος κοντά στον οικισμό Dimhiyye al-Kabira στην επαρχία Hasakah, κοντά στα σύνορα με την Τουρκία.

An Iranian ballistic missile landed in a field in Dimhiyye al-Kabira village in Syria’s Hasakah province near the Turkish border. The unexploded projectile remained lodged in the ground as residents gathered around it. Local reports indicated no casualties or injuries pic.twitter.com/OU0ZsmdaOC — TRT World (@trtworld) March 4, 2026

