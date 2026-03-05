Συρία: «Viral φαινόμενο» ένας ιρανικός πύραυλος που δεν εξερράγη
Ο πύραυλος «κόλλησε» στο έδαφος, με τους κατοίκους να πηγαίνουν στο σημείο για να τον επιθεωρήσουν
«Αξιοθέατο» για κατοίκους έγινε ένας ιρανικός πύραυλος που δεν εξερράγη στη Συρία, με τους κατοίκους να μεταβαίνουν στο σημείο που κατέπεσε, ένα ανοιχτό χωράφι στο ανατολικό τμήμα της χώρας, για να τον επιθεωρήσουν.
Σε άλλη φωτογραφία φαίνεται ένα παιδί να παίζει με τον πύραυλο.
Ο πύραυλος «κόλλησε» στο έδαφος κοντά στον οικισμό Dimhiyye al-Kabira στην επαρχία Hasakah, κοντά στα σύνορα με την Τουρκία.
