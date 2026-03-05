Απάντηση ΥΠΕΞ σε Άγκυρα για Patriot στην Κάρπαθο: Ανυπόστατες οι αιτιάσεις για αποστρατιωτικοποίηση

Το υπουργείο Εξωτερικών δια της εκπροσώπου του, Λάνας Ζωχιού, απάντησε στις αιτιάσεις του τουρκικού ΥΠΕΞ περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου, μετά την αποστολή συστοιχίας Patriot στην Κάρπαθο.

Το ελληνικό ΥΠΕΞ χαρακτηρίζει ανυπόστατες τις αιτιάσεις των Τούρκων, ξεκαθαρίζοντας ότι «η αμυντική διάταξη της Ελλάδας είναι αδιαπραγμάτευτη» κι ότι οι διεθνείς Συνθήκες που έχουν συναφθεί και με την υπογραφή των Τούρκων «δεν καταλείπουν καμία αμφιβολία για το καθεστώς των νησιών».

Αναλυτικά η απάντηση του υπουργείου Εξωτερικών

«Μονομερείς αιτιάσεις περί αποστρατιωτικοποίησης των νησιών του Αιγαίου είναι ανυπόστατες και έχουν απορριφθεί επανειλημμένως στο σύνολό τους. Το καθεστώς των ελληνικών νησιών του Ανατολικού Αιγαίου διέπεται από τη Συνθήκη Ειρήνης της Λωζάννης του 1923, τη Σύμβαση του Montreux του 1936 και τη Συνθήκη Ειρήνης των Παρισίων του 1947, στην οποία μάλιστα η Τουρκία δεν είναι καν συμβαλλόμενο μέρος.

Οι συνθήκες αυτές δεν καταλείπουν καμία αμφιβολία για το καθεστώς των νησιών.

Η αμυντική διάταξη της Ελλάδας είναι αδιαπραγμάτευτη. Η εμπόλεμη κατάσταση στην ευρύτερη γειτονιά μας επιτάσσει την αναγκαία αμυντική προπαρασκευή της χώρας. Η επικρατούσα αβεβαιότητα και ο κίνδυνος περαιτέρω κλιμάκωσης του πολέμου καλούν για σύνεση και νηφαλιότητα, όχι για ανίσχυρες τοποθετήσεις».

Διαβάστε επίσης