Μ. Ραυτοπούλου: Η τεχνολογία δεν θα κάνει τη δουλειά της αν δεν ξέρεις να τη χρησιμοποιείς σωστά

Η ζωή του Βασίλη, ο οποίος ζει με διαβήτη εδώ και πολλά χρόνια, έχει αλλάξει τον τελευταίο καιρό και αυτό οφείλεται, όπως λέει, στην τεχνολογία καθώς «ο διαβήτης έχει μπει στην εποχή των αλγορίθμων», ενώ υπάρχουν μεταξύ άλλων αντλίες που μετρούν από μόνες τους την ινσουλίνη και αισθητήρες που αναγνωρίζουν την πτώση ή την αύξηση του ζαχάρου πριν έρθει.

Η Μαρίνα Ραυτοπούλου, εκπαιδεύτρια διαβήτη, επισημαίνει πως «στην πραγματικότητα, εσύ άλλαξες τη ζωή σου χρησιμοποιώντας την τεχνολογία και γνωρίζοντας πώς να τη χρησιμοποιήσεις».

Αν και η τεχνολογία έχει οδηγήσει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των διαβητικών και τη μείωση των επιπλοκών, η κ. Ραυτοπούλου καταθέτει και τον αντίποδα: H τεχνολογία και τα alarms μπορεί να είναι τόσο ενοχλητικά που να δημιουργούν μεγαλύτερο άγχος. «Εκεί πρέπει πάλι να παρεμβαίνουμε με εκπαίδευση στο τι είναι αυτό στο οποίο χρειάζεται να δίνουμε μεγαλύτερη σημασία στις καταγραφές».

Όσον αφορά στη διάρκεια της εκπαίδευσης γύρω από τις νέες τεχνολογίες του διαβήτη, η κ. Ραυτοπούλου δεν μπορεί να δώσει έναν αριθμό. «Μια σωστή εκπαίδευση, για να τη χαρακτηρίσουμε σωστή, θα πρέπει ο εκπαιδευόμενος να νιώθει απόλυτα έτοιμος και ασφαλής να ξεκινήσει με το νέο σύστημα», σχολιάζει.

Ένα επεισόδιο που μάς θυμίζει ότι η εκπαίδευση βοηθάει στην πιο συνετή αξιοποίηση της τεχνολογίας και πως ο άνθρωπος βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο.

