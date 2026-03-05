«Αρχιμάστορας Σόλνες» - Από τη Πέμπτη 16 Απριλίου στο Υπόγειο του Θεάτρου Τέχνης του Καρόλου Κουν

Για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων

Newsbomb

«Αρχιμάστορας Σόλνες» - Από τη Πέμπτη 16 Απριλίου στο Υπόγειο του Θεάτρου Τέχνης του Καρόλου Κουν
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

O «Αρχιμάστορας Σόλνες», ένα από τα πιο διεισδυτικά έργα της ώριμης δραματουργίας του μεγάλου Νορβηγού συγγραφέα Ερρίκου Ίψεν, ανεβαίνει στο Υπόγειο του Θεάτρου Τέχνης, σε σκηνοθεσία του Κωνσταντίνου Ασπιώτη, στην πρώτη του συνεργασία με το ιστορικό θέατρο, και πρωτότυπη μουσική του Στάμου Σέμση.

H προπώληση ξεκινάει με early bird 13€.

Τον ομώνυμο ρόλο ερμηνεύει ο Θόδωρος Γράμψας και την Αλίνα Σόλνες, η Κάτια Δανδουλάκη, η οποία επιστρέφει μετά από χρόνια στο Θέατρο Τέχνης, από όπου ξεκίνησε. Μαζί τους επί σκηνής ο Δημήτρης Δεγαΐτης, η Ισιδώρα Δωροπούλου, η Άνια Λεμπεντένκο και ο Θράσος Σταθόπουλος, ερμηνεύουν τους ήρωες ενός κόσμου όπου η φιλοδοξία συγκρούεται με την ενοχή και ο πόθος για δημιουργία συναντά τον φόβο της φθοράς.

Στον πυρήνα του έργου βρίσκεται ο επιτυχημένος αρχιμάστορας Χάρβαρντ Σόλνες, ο οποίος, μαζί με τη σύζυγό του Αλίνα, ζει μια καλοδομημένη, πλουσιοπάροχη ζωή, η οποία όμως δεν μοιάζει καθόλου ευτυχισμένη. Έχει επιλέξει να σταματήσει να κατασκευάζει κτήρια με ψηλούς πύργους που προσπαθούν να φτάσουν τον Θεό και έχει αφοσιωθεί στο να κατασκευάζει «…σπίτια για ανθρώπους».

Ανάμεσα στον φόβο και την επιθυμία, την ενοχή και την ανάγκη για υπέρβαση, ο Σόλνες, καλείται να αντιμετωπίσει το παρελθόν του και τη μαγνητική δύναμη της Χίλντα, μιας νεαρής γυναίκας που τον προκαλεί να κοιτάξει ξανά προς τον ουρανό χτίζοντας «…κάστρα στον αέρα».

Η αναπάντεχη άφιξη της Χίλντα, θα φέρει στην επιφάνεια το ανεκπλήρωτο όνειρο, την επιθυμία για ανύψωση και την τραγική μοίρα του ανθρώπου που θέλει να «χτίζει ψηλά» χωρίς να φοβάται την πτώση.

Ο Κωνσταντίνος Ασπιώτης προσεγγίζει το έργο φωτίζοντας τον υπαρξιακό πυρήνα του κειμένου και αναδεικνύοντας τη διαχρονική του δύναμη.

Μια σκληρή και, ταυτόχρονα, τρυφερή ιστορία για την ανάγκη του ανθρώπου να ξεπερνά τον εαυτό του — ακόμη κι όταν γνωρίζει ότι κάθε άνοδος εμπεριέχει τον κίνδυνο της συντριβής.

Μια παράσταση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο της συμπλήρωσης των 120 χρόνων από το θάνατο του Ερρίκου Ίψεν, του μεγάλου ανανεωτή του παγκόσμιου θεάτρου. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι ο Κάρολος Κουν εγκαινίασε το Θέατρο Τέχνης το 1942, με έργο του Ίψεν, την «Αγριόπαπια». Η παράσταση «Αρχιμάστορας Σόλνες», με τη συνάντηση ηθοποιών αποφοίτων διαφορετικών γενεών της Δραματικής Σχολής του Θεάτρου Τέχνης, συνεχίζει αυτή την διαδρομή, με κοινή γλώσσα και αισθητική αναφορά, ενώ η μετάφραση του Μάριου Πλωρίτη, στενού συνεργάτη του Καρόλου Κουν, λειτουργεί ως ουσιαστική γέφυρα ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Μετάφραση: Μάριος Πλωρίτης
Σκηνοθεσία-Δραματουργική επεξεργασία: Κωνσταντίνος Ασπιώτης
Σκηνικά-Φωτισμοί: Ζωή Μολυβδά Φαμέλη
Κοστούμια: Ειρήνη Γεωργακίλα
Πρωτότυπη Μουσική: Στάμος Σέμσης
Βοηθός Σκηνοθέτη: Μαρία Μακρή
Φωτογραφίες-Βίντεο: Εύα Ζαχαροπούλου
Γραφιστικά: Δημήτρης Γκέλμπουρας-@forbidden.designs

Κομμώσεις-Μακιγιάζ: Διονυσία Κωνσταντίνου

Επικοινωνία-Προβολή στα Μ.Μ.Ε: Ανζελίκα Καψαμπέλη
Παραγωγή: Θεατρικές Επιχειρήσεις Σκαφίδα-Πράξη Επτά Α.Μ.Κ.Ε

ΠΑΙΖΟΥΝ:
Χάλβαρντ Σόλνες (Ο αρχιμάστορας)

Θόδωρος Γράμψας

Αλίνα Σόλνες (Η σύζυγός του)

Κάτια Δανδουλάκη

Δρ. Χέρνταλ (Οικογενειακός γιατρός)

Δημήτρης Δεγαϊτης

Ράγκναρ Μπρόβικ (Γιος του, σχεδιαστής)

Θράσος Σταθόπουλος

Κάγια Φόσλι (Ανιψιά του, γραμματέας του Σόλνες)

Άνια Λεμπεντένκο

Χίλντα Βάνγκελ

Ισιδώρα Δωροπούλου

Χώρος:

Θέατρο Τέχνης Καρόλου Κουν-Υπόγειο, Πεσμαζόγλου 5

Τηλ. 210.3228706- 210.3222760

Ημέρες και ώρες παραστάσεων:

Πέμπτη 21.00

Παρασκευή 21.00
Σάββατο 18.00 & 21.00
Κυριακή 19.00

Τιμές εισιτηρίων: early bird 13 ευρώ

Διάρκεια: 90’

Προπώληση:

Στο ταμείο του Θεάτρου Τέχνης-Υπόγειο (Πεσμαζόγλου 5), τηλέφωνο: 2103228706

Link https://www.more.com/gr-el/tickets/theater/arximastoras-solnes-tou-errikou-ipsen/

Επικοινωνία-προβολή στα Μ.Μ.Ε.:

Ανζελίκα Καψαμπέλη

t.6945798883 | akapsamb@gmail.com

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:48ME TO N & ME TO Σ

Ποιος Θεός θα βάλει το χέρι του;

14:43ΕΛΛΑΔΑ

Μέγαρα: Προσήχθη 23χρονος Ιρακινός για κατασκοπεία στην αεροπορική βάση της Πάχης

14:37LIFESTYLE

Φωτιά στα Σαββατόβραδα – Το MEGA «χτυπά» ΣΚΑΪ και OPEN

14:34ΕΛΛΑΔΑ

Αν μιλάμε για ποδηλασία διεθνών προδιαγραφών στην Ελλάδα, μιλάμε για «L’ Etape Greece by Tour de France 2026 presented by Skoda»

14:31ΜΠΑΣΚΕΤ

Εθνική Ελλάδας: Άνοδος στην παγκόσμια κατάταξη της FIBA

14:22ΚΟΣΜΟΣ

Όργιο σκανδάλων διαφθοράς στην Ουκρανία: Διοικητής της SBU συνελήφθη να παίρνει 320.000 δολάρια

14:16ΚΟΣΜΟΣ

Ο πρώτος πόλεμος με Τεχνητή Νοημοσύνη: Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν το Ιράν με το...Claude της Αnthropic -Οι δυνατότητες, οι κίνδυνοι και τα ηθικά διλήμματα

14:13ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Μάχη με το χρόνο στις πολεμικές επιχειρήσεις για να μην εξαντληθούν τα αποθέματα όπλων - Οι Ιρανοί έχουν εκτοξεύσει 571 πυραύλους και 1.391 drones

14:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πώς δρούσε η σπείρα που παρίστανε υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ ή λογιστές και απέσπασε 280.000 ευρώ

14:10ΜΠΑΣΚΕΤ

Μπαρτζώκας: «Στον Παναθηναϊκό πιστεύουν ότι θα πάρουν τη EuroLeague, δε βλέπω ότι έχουν πίεση»

14:10ΜΠΑΣΚΕΤ

AEK: Φλιώνης και Κατσίβελης κάνουν αγώνα δρόμου για να προλάβουν την Τόφας

14:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος για αυξήσεις λόγω πολέμου στο Ιράν: Είμαστε έτοιμοι να παρέμβουμε, έχουμε σχέδιο έκτακτων μέτρων προστασίας των καταναλωτών

14:07ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Αρχιμάστορας Σόλνες» - Από τη Πέμπτη 16 Απριλίου στο Υπόγειο του Θεάτρου Τέχνης του Καρόλου Κουν

13:57ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αυτή είναι η συλλογή Χόιερ με τις φωτογραφίες από Καισαριανή - Μενδώνη: Σε 13 μέρες φέραμε εις πέρας όλη τη διαδικασία

13:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σκληρό ροκ από τον Ανδρέα Λοβέρδο: Εξετάσεις για την απόκτηση του δεύτερου πτυχίου του στα ντραμς

13:43WHAT THE FACT

Τι είναι η LDL (κακή) χοληστερόλη και ποιος είναι ο κοινός ξηρός καρπός που βοηθά στη μείωσή της

13:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηδάκης: Τα τρομολαγνικά σενάρια βλάπτουν την ίδια την κοινωνία - Μακριά από υπερβολές

13:29ΕΛΛΑΔΑ

Από τις πίστες στο dancefloor – Το Après Ski Party της Allwyn που ξεσήκωσε το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων

13:25LIFESTYLE

Μπρούκλιν Μπέκαμ: Γενέθλια με τη Νίκολα Πελτζ μακριά από την οικογένειά του - Οι δημόσιες ευχές των γονιών του

13:14ΚΟΣΜΟΣ

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Ο υποψήφιος Αγιατολάχ με το ντροπιαστικό μυστικό - Οι «προσωρινοί γάμοι» για την εμπειρία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:51ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Η στιγμή που ο πιλότος της Aegean ενημερώνει τους επιβάτες ότι έκλεισε ο εναέριος χώρος - Ηχητικό ντοκουμέντο Newsbomb

10:14ΕΛΛΑΔΑ

Επιστράτευση στην Ελλάδα: Ποιοι εξαιρούνται - Οι κατηγορίες πολιτών και τα ηλικιακά όρια

09:39ΕΘΝΙΚΑ

Επιστράτευση στην Ελλάδα: Οι ηλικίες που θα κληθούν πρώτες

13:14ΚΟΣΜΟΣ

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Ο υποψήφιος Αγιατολάχ με το ντροπιαστικό μυστικό - Οι «προσωρινοί γάμοι» για την εμπειρία

14:13ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: Μάχη με το χρόνο στις πολεμικές επιχειρήσεις για να μην εξαντληθούν τα αποθέματα όπλων - Οι Ιρανοί έχουν εκτοξεύσει 571 πυραύλους και 1.391 drones

13:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Καλώ τους ευεργέτες να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να επιστρέψουν ένα μέρος του πλούτου τους στην πατρίδα τους

10:06ΚΟΣΜΟΣ

Νότια Κορέα: Η «πολύ όμορφη» ψυχοπαθής κατά συρροή δολοφόνος με «στρατό θαυμαστών»

08:26ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στο Μπαλί με την απαγωγή του γιου πλούσιου Ουκρανού - Βρέθηκε διαμελισμένη σορός

08:53ΚΟΣΜΟΣ

Live Blog: Φλέγεται η Μέση Ανατολή – Μπαράζ επιθέσεων του Ιράν στο Ισραήλ – Ομοβροντία πληγμάτων σε Τεχεράνη και Βηρυτό – Σε κατάσταση συναγερμού οι πρεσβείες των ΗΠΑ

13:57ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αυτή είναι η συλλογή Χόιερ με τις φωτογραφίες από Καισαριανή - Μενδώνη: Σε 13 μέρες φέραμε εις πέρας όλη τη διαδικασία

14:16ΚΟΣΜΟΣ

Ο πρώτος πόλεμος με Τεχνητή Νοημοσύνη: Οι ΗΠΑ βομβάρδισαν το Ιράν με το...Claude της Αnthropic -Οι δυνατότητες, οι κίνδυνοι και τα ηθικά διλήμματα

10:58ΚΟΣΜΟΣ

Σαντάμ Χουσεΐν: Οι τελευταίες πέντε λέξεις που είπε πριν τον κρεμάσουν

10:50ΚΟΣΜΟΣ

Bild: Πώς το Ισραήλ εξαπάτησε τους μουλάδες με το τέχνασμα του «δείπνου του Σαββάτου»

12:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Απάντηση ΥΠΕΞ σε Άγκυρα για Patriot στην Κάρπαθο: Ανυπόστατες οι αιτιάσεις για αποστρατιωτικοποίηση

10:32ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγή ώρας: «Μεγαλώνει» η μέρα - Πότε θα πάνε μία ώρα μπροστά τα ρολόγια

13:13ΚΥΠΡΟΣ

Κύπριος αξιωματούχος: Από τη Βηρυτό απογειώθηκε το drone που χτύπησε το Ακρωτήρι

10:55ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο από την πρώτη κατάρριψη επανδρωμένου αεροσκάφους στην ιστορία από F-35 δημοσίευσαν οι IDF

18:34ΚΑΙΡΟΣ

Ζιακόπουλος: Προ των πυλών νέα κακοκαιρία - Σε ποιες περιοχές αναμένονται έντονα φαινόμενα

12:32ΚΟΣΜΟΣ

Γιάννης Χαλίκος: Θρήνος στην Κάλυμνο για τον ομογενή ευεργέτη του νησιού

14:12ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πώς δρούσε η σπείρα που παρίστανε υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ ή λογιστές και απέσπασε 280.000 ευρώ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ