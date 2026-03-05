Ενισχύεται η οδική ασφάλεια στα σχολεία της Αλεξανδρούπολης - 9 νέες «έξυπνες» διαβάσεις

Στην κατασκευή 9 νέων «έξυπνων» διαβάσεων σε σημεία κοντά σε σχολικές μονάδες προχωρά ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, στο πλαίσιο ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας και της προστασίας των μαθητών στις καθημερινές σχολικές διαδρομές.

Οι νέες διαβάσεις εντάσσονται στο έργο «Κατασκευή έξυπνων πρότυπων διαβάσεων σχολείων με στόχο τη δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος διάβασης μαθητών και την αύξηση του επιπέδου οδικής ασφάλειας των οδών που εφάπτονται με τα σχολεία».

Σύμφωνα με τον Δήμο, οι «έξυπνες» διαβάσεις ενεργοποιούνται αυτόματα με την παρουσία μαθητή ή πεζού. Τότε τίθενται σε λειτουργία συσκευές φωτισμού τύπου LED που φωτίζουν τη διάβαση, ενώ ενεργοποιούνται ταυτόχρονα και οι κατακόρυφες πινακίδες σηματοδότησης, προειδοποιώντας εγκαίρως τους οδηγούς για τη διέλευση πεζών.

Ήδη στην πόλη έχουν εγκατασταθεί 24 αντίστοιχες διαβάσεις, ενώ με την υλοποίηση των 9 νέων το δίκτυο θα επεκταθεί περαιτέρω, δίνοντας προτεραιότητα σε περιοχές με αυξημένη κυκλοφορία και κοντά σε σχολεία.

Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσω του Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, καθώς η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου είχε καταθέσει σχετικό φάκελο για την ένταξη στο μέτρο, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας για μαθητές και πεζούς στην καθημερινή μετακίνηση μέσα στην πόλη.

Πηγή: evros24.gr

Διαβάστε επίσης