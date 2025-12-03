Βουλή: Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την οδική ασφάλεια

Παπαστεργίου: «Στόχος μας είναι με το πληροφοριακό σύστημα και την εγκατάσταση καμερών να σώσουμε ανθρώπινες ζωές»

Βουλή: Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την οδική ασφάλεια
Ψηφίστηκε από την ολομέλεια της Βουλής, το νομοσχέδιο του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής για την ψηφιοποίηση της οδικής ασφάλειας, που περιλαμβάνει και διατάξεις για το Κτηματολόγιο. Υπέρ του νομοσχεδίου ψήφισε η ΝΔ. Με το «παρών» τοποθετήθηκε το ΠΑΣΟΚ, ενώ καταψήφισαν τα κόμματα της ελάσσονος αντιπολίτευσης.

Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, κατά την ομιλία του, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη σοβαρότητα και το πραγματικό κόστος του προβλήματος της οδικής ασφάλειας, που είναι η ανθρώπινες ζωές, υπενθυμίζοντας πως χάνουμε σχεδόν δύο ανθρώπους την ημέρα στο δρόμο, παρότι φέτος, λόγω των μέτρων που έχουν ληφθεί και των νέων οδικών αξόνων, η κατάσταση είναι εμφανώς καλύτερη. Όσο, όμως, έστω κι ένας άνθρωπος χάνεται σε τροχαίες συγκρούσεις, δεν πρέπει να σταματήσουμε.

Ο κ. Παπαστεργίου εξήγησε ότι η εγκατάσταση καμερών σε σημεία όπου έχουν σημειωθεί, ή δυνητικά μπορεί να σημειωθούν συγκρούσεις, καθώς και το νέο «Ενιαίο Ηλεκτρονικό Σύστημα Καταγραφής και Διαχείρισης Παραβάσεων», δεν συνιστούν απλώς τεχνολογικό εκσυγχρονισμό, αλλά ουσιαστική παρέμβαση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Τόνισε ότι οι αιτίες των ατυχημάτων, η χρήση κινητού τηλεφώνου, η παραβίαση προτεραιότητας, η υπερβολική ταχύτητα, η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, η μη χρήση κράνους, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη λήψης τεχνικών μέτρων. «Η κοινωνία θέλει ασφάλεια, από κάμερες που θα είναι εκεί έξω και θα λειτουργούν», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα ζητήματα προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τονίζοντας ότι το νέο πλαίσιο είναι πλήρως συμβατό με το ευρωπαϊκό και εθνικό δίκαιο. Όπως υπογράμμισε, η τελική ευθύνη για τη βεβαίωση της παράβασης ανήκει πάντα σε άνθρωπο και η τεχνολογία λειτουργεί υποβοηθητικά. Παράλληλα, ανέφερε ότι όλες οι τεχνικές προδιαγραφές των καμερών θα υποβληθούν στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ώστε να διασφαλιστεί ότι κάθε διαδικασία είναι πλήρως σύμφωνη με τη σχετική νομοθεσία.

Ο αρμόδιος υπουργός μίλησε ακόμη για σημαντικές βελτιώσεις που εισάγει το νέο σύστημα έναντι του παλαιού, το οποίο βασιζόταν σε παρωχημένο εξοπλισμό και κατακερματισμένες διαδικασίες, με καθυστερήσεις που συχνά έφθαναν έως και τα δέκα χρόνια για την είσπραξη των προστίμων. Με το νέο μοντέλο, η ειδοποίηση για την παράβαση γίνεται άμεσα και ψηφιακά, η διαδικασία ένστασης απλοποιείται, ενώ η πληρωμή της κλήσης πραγματοποιείται ηλεκτρονικά. «Δεν είναι ένα εισπρακτικό μέτρο. Οι κάμερες θα είναι εμφανείς, εμφανέστατες. Το θέμα είναι να αντιληφθούν οι πολίτες ότι οι κάμερες είναι εκεί και δουλεύουν, προκειμένου να μην περάσουν με κόκκινο ή να οδηγούν μιλώντας στο κινητό» τόνισε μεταξύ άλλων.

Αναφερόμενος στα έσοδα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τόνισε ότι στους δήμους παραμένουν απολύτως ακέραια και πλέον θα εισπράττονται «πραγματικά», καθώς - όπως είπε - το νέο πλαίσιο διασφαλίζει τη βελτίωση της εισπραξιμότητας, η οποία σήμερα είναι κάτω από 10% κατά τον πρώτο χρόνο.

Ο κ. Παπαστεργίου επισήμανε ως προς τα ζητήματα της διαφάνειας και της λογοδοσίας, ότι το νέο πληροφοριακό σύστημα θα διαθέτει ανοικτά δεδομένα, απολύτως ανωνυμοποιημένα, ώστε φορείς, ερευνητές και η τοπική αυτοδιοίκηση να έχουν πρόσβαση σε κρίσιμη πληροφορία για τον σχεδιασμό πολιτικών οδικής ασφάλειας. Όπως είπε, «είναι κρίσιμο να γνωρίζουμε πού γίνονται οι παραβάσεις και υπό ποιες συνθήκες, ώστε να μπορούμε όλοι να δράσουμε αποτελεσματικά».

Εξάλλου ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, υπογράμμισε ότι η μεταρρύθμιση αυτή δεν είναι τεχνική ή διοικητική λεπτομέρεια, αλλά απάντηση σε μια ουσιαστική κοινωνική ανάγκη: να μειωθούν οι συγκρούσεις μέσα στις πόλεις, να σωθούν ζωές και να μη θρηνήσουμε άλλους ανθρώπους στην άσφαλτο. «Η κοινωνία περιμένει από εμάς αποτελεσματικές λύσεις και με αυτό τον σκοπό εργαστήκαμε με τα υπουργεία Υποδομών και Μεταφορών και Προστασίας του Πολίτη για αυτό το νομοσχέδιο», ανέφερε, καταλήγοντας ότι το νέο σύστημα αποτελεί «ένα ολοκληρωμένο και απολύτως λειτουργικό εργαλείο» για την αλλαγή της οδηγικής συμπεριφοράς και τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων.

Όσον αφορά στο ζήτημα της εναρμόνισης των ορίων εκπομπής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, ο κ. Παπαστεργίου επισήμανε ότι η σχετική συζήτηση οφείλει να βασίζεται σε τεκμηριωμένα επιστημονικά δεδομένα. Τόνισε ότι οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας παραμένουν πολλαπλάσια χαμηλότερες σε ακτινοβολία σε σχέση με τα κινητά τηλέφωνα, όταν τα έχουμε δίπλα μας, ειδικά όταν αυτά δεν λαμβάνουν καλό σήμα. Τέλος, σημείωσε ότι για δεκαετίες έχει διαμορφωθεί μια αδικαιολόγητη τεχνοφοβία, η οποία δεν ανταποκρίνεται στα πορίσματα της επιστημονικής κοινότητας, και σημείωσε πως η εναρμόνιση με τον ευρωπαϊκό κανονισμό είναι απαραίτητη προκειμένου να διασφαλιστεί η ποιότητα των επικοινωνιών και να στηριχθούν οι αυξανόμενες ανάγκες συνδεσιμότητας των πολιτών.

