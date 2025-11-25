ΟΠΕΚΕΠΕ: Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για τη μετάβαση στην ΑΑΔΕ - Οι 3 μεγάλες αλλαγές

Από την 1η Ιανουαρίου 2026, η ΑΑΔΕ αναλαμβάνει τον ρόλο του Οργανισμού Πληρωμών μαζί με όλες τις αρμοδιότητες και τις διαπιστεύσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ

Τα κεντρικά γραφεία του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.), στην Αθήνα

Τρεις μεγάλες αλλαγές στον μηχανισμό πληρωμών των αγροτικών επιδοτήσεων εισάγει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, στο οποίο περιλαμβάνεται η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, και το οποίο τέθηκε τη Δευτέρα το βράδυ σε δημόσια διαβούλευση.

Από την 1η Ιανουαρίου 2026, η ΑΑΔΕ αναλαμβάνει τον ρόλο του Οργανισμού Πληρωμών μαζί με όλες τις αρμοδιότητες και τις διαπιστεύσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ το προσωπικό μεταφέρεται στην Αρχή με τριετή απαγόρευση μετακίνησης. Παράλληλα, εκσυγχρονίζεται πλήρως και το πλαίσιο για την επιστροφή επιδοτήσεων οι οποίες καταβλήθηκαν παράνομα ή αχρεωστήτως. Στόχος είναι το νομοσχέδιο να ψηφισθεί από τη Βουλή, πριν το κλείσιμο αυτής για τα Χριστούγεννα.

Η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ θα συμβάλλει ουσιαστικά στην αποκατάσταση της αξιοπιστίας στη διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Σημειώνεται ότι η μετάβαση ανταποκρίνεται πλήρως στις παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό οργανισμό πληρωμών, διότι η ΑΑΔΕ είχε λειτουργήσει με επιτυχία ως φορέας πληρωμών κατά τη διάρκεια της πανδημίας, διαθέτει ακόμα αυξημένη ικανότητα διεξαγωγής αυστηρών ελέγχων, καθώς και ισχυρό υπόβαθρο ψηφιακής υποδομής και πληροφορικών συστημάτων.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, δήλωσε για το θέμα: «Η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ είναι μια σημαντική μεταρρύθμιση, η οποία στέλνει το μήνυμα ότι είμαστε αποφασισμένοι να βάλουμε τάξη όσον αφορά στις αγροτικές επιδοτήσεις. Η ΑΑΔΕ έχει άλλωστε αναμφισβήτητα εχέγγυα αποτελεσματικότητας. Εργαζόμαστε καθημερινά για να εξασφαλίσουμε ότι αυτή η μεταρρύθμιση θα γίνει πράξη. Σε συνδυασμό δε με την εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης, που εγκρίθηκε την περασμένη εβδομάδα από την Κομισιόν, δημιουργούμε από το 2026 ένα απολύτως σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα για την καταβολή των αγροτικών ενισχύσεων. Στόχος μας είναι να στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα όσο περισσότερο μπορούμε. Και ιδίως τους έντιμους γεωργούς και κτηνοτρόφους, οι οποίοι στο εξής θα λαμβάνουν περισσότερα χρήματα, λόγω των πόρων που θα περισσεύουν και θα ανακατανέμονται σ' αυτούς».

Ενώ ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, δήλωσε: «Η κυβέρνηση κάνει σήμερα ένα αποφασιστικό βήμα για να αλλάξει μια παθογένεια δεκαετιών. Με τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, δημιουργούμε ένα σύστημα ενισχύσεων που λειτουργεί με κανόνες, διαφάνεια και με απόλυτο σεβασμό στον Έλληνα αγρότη.

Χτίζουμε έναν μηχανισμό που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του σήμερα. Η ΑΑΔΕ διαθέτει αποδεδειγμένη επιχειρησιακή επάρκεια, σύγχρονο εξοπλισμό, ψηφιακές υποδομές και μια κουλτούρα αποτελεσματικότητας που έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη των πολιτών. Έχει δείξει ότι μπορεί να λειτουργεί με ταχύτητα, ακεραιότητα και συνέπεια και αυτό ακριβώς χρειάζεται ο αγροτικός κόσμος.

Θέλουμε ένα κράτος που δεν δημιουργεί προβλήματα στον πολίτη, αλλά λειτουργεί με συνέπεια, διαφάνεια και σοβαρότητα. Η μεταρρύθμιση αυτή είναι μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας να κάνουμε το Δημόσιο πραγματικά αποτελεσματικό και σύγχρονο, όπως αξίζει η ελληνική κοινωνία».

Επίσης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, σημείωσε: «Η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ αποτελεί μια βαθιά θεσμική τομή με στόχο να διασφαλίσουμε διαφάνεια, ταχύτητα και αξιοπιστία σε κάθε ευρώ που κατευθύνεται προς τους αγρότες μας. Με το νέο πλαίσιο, δημιουργούμε έναν μηχανισμό πληρωμών που ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θωρακίζει τη χώρα απέναντι σε διαχρονικές παθογένειες.

Η ΑΑΔΕ διαθέτει την τεχνογνωσία, τα συστήματα και τις εγγυήσεις που απαιτούνται για ένα σύγχρονο περιβάλλον ελέγχων, ενώ η διασφάλιση της συνέχειας στο προσωπικό του ΟΠΕΚΕΠΕ εγγυάται ότι οι πληρωμές θα συνεχίσουν να πραγματοποιούνται απρόσκοπτα. Η κυβέρνηση υλοποιεί μια μεταρρύθμιση που δεν αφορά μόνο στη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά κυρίως αφορά στην εμπιστοσύνη του παραγωγού προς το κράτος. Οι ενισχύσεις θα δίνονται πλέον με τρόπο καθαρό, δίκαιο και αποτελεσματικό, εναρμονισμένο πλήρως με τους κανόνες της ΕΕ, ώστε να στηρίζουμε πραγματικά όσους κρατούν ζωντανή την ελληνική ύπαιθρο».

Τέλος, ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, ανέφερε: «Η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων αποτελεί ακόμα μία μεγάλη πρόκληση για εμάς, στην ΑΑΔΕ. Βασικό μας στοίχημα είναι να ενσωματώσουμε με αποτελεσματικότητα τους ανθρώπους και τις λειτουργίες του ΟΠΕΚΕΠΕ στις αρχές της ΑΑΔΕ, προς όφελος τόσο των αγροτών, όσο και του συνόλου των πολιτών. Στόχος μας, κάθε ευρώ να πηγαίνει αποκλειστικά σε όσους πραγματικά το δικαιούνται, για να προστατεύσουμε τα χρήματα των Ευρωπαίων και Ελλήνων φορολογουμένων και να χτίσουμε από την αρχή μια νέα σχέση εμπιστοσύνης στον τομέα των αγροτικών ενισχύσεων».

ΟΠΕΚΕΠΕ: Τρεις μεγάλες αλλαγές

Ειδικότερα το νομοσχέδιο προβλέπει τα εξής:

1) Μεταφορά αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ

Η ΑΑΔΕ αναλαμβάνει τον ρόλο του Οργανισμού Πληρωμών για όλες τις ενισχύσεις που εμπίπτουν στην Κοινή Αγροτική Πολιτική. Από 1ης Ιανουαρίου 2026, όλα τα περιουσιακά στοιχεία, τα πληροφοριακά συστήματα, οι συμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, αλλά και οι εκκρεμείς δίκες περνούν στην ΑΑΔΕ. Παράλληλα, όλες οι διαπιστεύσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ μεταφέρονται αυτομάτως στην ΑΑΔΕ, εξασφαλίζοντας ότι δεν θα υπάρξει καμία διακοπή στις πληρωμές. Από τη μετάβαση στην ΑΑΔΕ, εξαιρούνται τα ζητήματα στρατηγικού σχεδιασμού της ΚΑΠ, τα οποία θα υπόκεινται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

2) Μεταφορά προσωπικού και τριετής απαγόρευση μετακινήσεων

Το σύνολο του προσωπικού του ΟΠΕΚΕΠΕ μεταφέρεται στην ΑΑΔΕ, χωρίς καμία μεταβολή στη σχέση εργασίας. Μέχρι να ολοκληρωθεί η νέα κατάταξη, διατηρούνται τα υφιστάμενα μισθολογικά κλιμάκια. Παράλληλα, θεσπίζεται απαγόρευση συμμετοχής του προσωπικού σε εμπορικές εταιρείες, καθώς και τριετής απαγόρευση μετακινήσεων σε άλλους φορείς ή εντός της ΑΑΔΕ, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο νέος μηχανισμός πληρωμών θα μπορεί να λειτουργεί αποτελεσματικά, χωρίς απώλεια κρίσιμου προσωπικού.

3) Εκσυγχρονισμός μηχανισμού ανάκτησης παρανόμως και αχρεωστήτως καταβληθέντων

Εκσυγχρονίζονται και αυστηροποιούνται οι διαδικασίες επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων επιδοτήσεων του Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων (ΕΛΕΓΕΠ). Στην κατεύθυνση αυτή, καθιερώνεται η ψηφιακή κοινοποίηση των σχετικών πράξεων και επικαιροποιούνται οι διαδικασίες βεβαίωσης και συμψηφισμού, ώστε να ευθυγραμμιστούν με το νέο μοντέλο λειτουργίας της Αρχής. Οι πράξεις της ΑΑΔΕ αποτελούν πλέον εκτελεστούς τίτλους για την είσπραξη οφειλών προς τον Λογαριασμό, διασφαλίζοντας την αποτελεσματική λειτουργία του.

Το κείμενο του σχεδίου νόμου έχει αναρτηθεί στη διεύθυνση https://www.opengov.gr/minfin/?p=13828.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τη Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου.

