Μπάσκετ Γυναικών: Αθηναϊκός για ευρωκούπα – Στον τελικό η ομάδα του Βύρωνα!
Η ήττα από τη Βιλνέβ ντ' Ασκ (78-70) στον δεύτερο ημιτελικό του EuroCup ήταν γλυκιά για τον Αθηναϊκό που είχε το +13 του πρώτου αγώνα και πέρασε στον μεγάλο τελικό.
Σπουδαίος Αθηναϊκός, έτοιμος να κάνει ξανά το θαύμα του εκτός των συνόρων. Η ομάδα μπάσκετ γυναικών του Βύρωνα, προκρίθηκε στον τελικό του EuroCup, παρά την ήττα της με 78-70 στον δεύτερο ημιτελικό με τη Βιλνέβ ντ' Ασκ στη Γαλλία. Εντός έδρας η ελληνική ομάδα είχε επικρατήσει με 13 πόντους και έτσι στη διαφορά πήρε τη μεγάλη πρόκριση.
Πλέον, θέλει να επαναλάβει το επίτευγμα του 2009-10, με μια ακόμη ευρωκούπα. Αντίπαλος θα είναι η τουρκική, Μερσίν, η οποία είχε αποκλείσει τον Παναθηναϊκό.
Οι τελικοί θα είναι διπλοί, με το πρώτο ματς να έχει οριστεί για τις 2 Απριλίου στην Ελλάδα, ενώ η ρεβάνς θα γίνει στην Τουρκία στις 9/4.
Σπουδαία εμφάνιση για τον Αθηναϊκό έκανε η Αλέξις Πρινς που πέτυχε 24 πόντους. Η Τάντιτς ακολούθησε με 11. Για την Βιλνέβ ντ' Ασκ η Άλστον είχε 18 πόντους, με τις Τάχαν και Πέτερσον να ακολουθούν με 15.
Τα δεκάλεπτα: 18-17, 32-32, 51-48, 78-70
ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗΣ.
ΟΙ ΗΜΙΤΕΛΙΚΟΙ ΤΟΥ EUROCUP ΓΥΝΑΙΚΩΝ:
A΄ ΑΓΩΝΕΣ (26/2/2026)
Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου
Αθηναϊκός-Βιλνέβ ντ' Ασκ (Γαλλία) 69-56
Μονπελιέ (Γαλλία)-Μερσίν (Τουρκία) 68-70
B΄ ΑΓΩΝΕΣ (4/3/2026)
Βιλνέβ ντ' Ασκ (Γαλλία)-Αθηναϊκός 78-70
Μερσίν (Τουρκία)-Μονπελιέ (Γαλλία) 86-60
ΤΕΛΙΚΟΙ (2/4 & 9/4)
Α' ΤΕΛΙΚΟΣ - 2/4
Αθηναϊκός-Μερσίν (Τουρκία)
Β' ΤΕΛΙΚΟΣ - 9/4
Μερσίν (Τουρκία)-Αθηναϊκός