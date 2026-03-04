Μπάσκετ Γυναικών: Αθηναϊκός για ευρωκούπα – Στον τελικό η ομάδα του Βύρωνα!

Η ήττα από τη Βιλνέβ ντ' Ασκ (78-70) στον δεύτερο ημιτελικό του EuroCup ήταν γλυκιά για τον Αθηναϊκό που είχε το +13 του πρώτου αγώνα και πέρασε στον μεγάλο τελικό.

ΜΠΑΣΚΕΤ
Σπουδαίος Αθηναϊκός, έτοιμος να κάνει ξανά το θαύμα του εκτός των συνόρων. Η ομάδα μπάσκετ γυναικών του Βύρωνα, προκρίθηκε στον τελικό του EuroCup, παρά την ήττα της με 78-70 στον δεύτερο ημιτελικό με τη Βιλνέβ ντ' Ασκ στη Γαλλία. Εντός έδρας η ελληνική ομάδα είχε επικρατήσει με 13 πόντους και έτσι στη διαφορά πήρε τη μεγάλη πρόκριση.

Πλέον, θέλει να επαναλάβει το επίτευγμα του 2009-10, με μια ακόμη ευρωκούπα. Αντίπαλος θα είναι η τουρκική, Μερσίν, η οποία είχε αποκλείσει τον Παναθηναϊκό.

Οι τελικοί θα είναι διπλοί, με το πρώτο ματς να έχει οριστεί για τις 2 Απριλίου στην Ελλάδα, ενώ η ρεβάνς θα γίνει στην Τουρκία στις 9/4.

Σπουδαία εμφάνιση για τον Αθηναϊκό έκανε η Αλέξις Πρινς που πέτυχε 24 πόντους. Η Τάντιτς ακολούθησε με 11. Για την Βιλνέβ ντ' Ασκ η Άλστον είχε 18 πόντους, με τις Τάχαν και Πέτερσον να ακολουθούν με 15.

Τα δεκάλεπτα: 18-17, 32-32, 51-48, 78-70

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΑΝΑΜΕΤΡΗΣΗΣ.

A΄ ΑΓΩΝΕΣ (26/2/2026)

Πέμπτη, 26 Φεβρουαρίου

Αθηναϊκός-Βιλνέβ ντ' Ασκ (Γαλλία) 69-56

Μονπελιέ (Γαλλία)-Μερσίν (Τουρκία) 68-70

B΄ ΑΓΩΝΕΣ (4/3/2026)

Βιλνέβ ντ' Ασκ (Γαλλία)-Αθηναϊκός 78-70

Μερσίν (Τουρκία)-Μονπελιέ (Γαλλία) 86-60

ΤΕΛΙΚΟΙ (2/4 & 9/4)

Α' ΤΕΛΙΚΟΣ - 2/4

Αθηναϊκός-Μερσίν (Τουρκία)

Β' ΤΕΛΙΚΟΣ - 9/4

Μερσίν (Τουρκία)-Αθηναϊκός

