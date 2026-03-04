«Απέναντι» η Νίκη Κεραμέως: Ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί 35% από το 2019 - Θα εισηγηθώ νέα αύξηση

Στην ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας, έτσι ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες που θα υπάρξουν με την κατάσταση όπως αυτή διαμορφώνεται στη Μέση Ανατολή αναφέρεται η Νίκη Κεραμέως, επισημαίνοντας τη σημασία της σταθερότητας στη χώρα αλλά και των συμμαχιών.

Μιλώντας στο Newsbomb.gr και την εκπομπή «Απέναντι» με τον Δημήτρη Κοτταρίδη, η Υπουργός Εργασίας μιλά για την ενίσχυση των αμυντικών δαπανών στις γεωστρατηγικές συμμαχίες που καθιστούν, όπως λέει, την Ελλάδα, πυλώνα σταθερότητας.

Αναφερόμενη στις οικονομικές επιπτώσεις και συγκεκριμένα στις επιπτώσεις του πολέμου στον τουρισμό τονίζει πως η χώρα μας έχει γερές βάσεις κάτι που την καθιστά ανθεκτικότερη στις κρίσεις.

Στα οικονομικά και στην αναμενόμενη αύξηση του κατώτατου μισθού η αρμόδια Υπουργός υπενθυμίζει πως από το 2019 μέχρι σήμερα αυτός έχει αυξηθεί κατά 35% και πως στο επόμενο υπουργικό συμβούλιο του Μαρτίου θα εισηγηθεί και τη νέα αύξηση μετά από τις διαβουλεύσεις που θα έχει με τους αρμόδιους κοινωνικούς φορείς. Η κυρία Κεραμέως τονίζει πως στόχος της κυβέρνησης είναι η διεύρυνση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, κάτι που γίνεται τόσο με την αύξηση των μισθών όσο και με τη μείωση των φόρων, των ασφαλιστικών εισφορών και των επιβαρύνσεων.

Η Υπουργός Εργασίας αναφέρεται στις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί για τη μείωση της ανεργίας τονίζοντας πως το ποσοστό έχει πέσει στο 7,5% το δεύτερο χαμηλότερο ποσοστό στην ιστορία μετά το 2009, ενώ εξέφρασε την εκτίμηση πως σύντομα θα υπογραφούν και νέες συλλογικές συμβάσεις εργασίας, κάτι που θα σημαίνει και νέες αυξήσεις σε μισθούς.

Όσον αφορά στις προσπάθειες που γίνονται για να επιστρέψουν χιλιάδες νέοι που έφυγαν στο εξωτερικό την περίοδο της κρίσης, η Νίκη Κεραμέως παρουσιάζει τα πρόσφατα στοιχεία που δείχνουν πως για πρώτη φορά το ισοζύγιο όσων επιστρέφουν με αυτούς που φεύγουν είναι θετικό. Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία της Eurostat την περίοδο 2010-24 έφυγαν από τη χώρα πάνω από 700.000, ενώ ήδη έχουν επιστρέψει πάνω από 470.000, δηλαδή δύο στους τρεις έχουν πλέον επιστρέψει.

Μιλώντας μάλιστα για τα μέτρα ενίσχυσης που δίνονται σε όσους επιστρέφουν, η Υπουργός τονίζει πως η χώρα μας γίνεται ολοένα και πιο ελκυστική, με αποτέλεσμα αυτή η τάση της επιστροφής να στηριχθεί και να συνεχισθεί.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει η κυρία Κεραμέως στα προγράμματα ενίσχυσης των νέων με στόχο να στήσουν τις δικές τους επιχειρήσεις, φέρνοντας συγκεκριμένα παραδείγματα νέων παιδιών που είδαν τη ζωή τους να αλλάζει.

Σχετικά με το διακύβευμα των εκλογών, η Υπουργός Εργασίας τονίζει πως η κυβέρνηση θα κριθεί από την ανάγκη να υπάρξει σταθερότητα, καθώς και από τη συνέπεια της υλοποίησης των εξαγγελιών.

Σε προσωπικό επίπεδο, η κυρία Κεραμέως αναφέρεται στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ούσα εργαζόμενη μητέρα με δύο παιδιά προσπαθώντας, όπως λέει, να βρίσκει ποιοτικό χρόνο μαζί τους.

Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε στο Amalia Hotel Athens, ένα ξενοδοχείο ορόσημο της πόλης, που ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.