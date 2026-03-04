Καιρός – Λαγουβάρδος: Νέο επεισόδιο μεταφοράς σκόνης τις επόμενες ημέρες

Ανάρτηση με την οποία προειδοποιεί για νέο επεισόδιο αφρικανικής σκόνης τις επόμενες ημέρες έκανε ο μετεωρολόγος και Διευθυντής Ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος.

Όπως αναφέρει στην ανάρτηση του ο κ. Λαγουβάρδος, το επεισόδιο μεταφοράς σκόνης θα επηρεάσει τη δυτική Μεσόγειο, ενώ το μεσημέρι της Πέμπτης η σκόνη θα φτάσει μέχρι και τη Μεγάλη Βρετανία.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Κώστα Λαγουβάρδου:

«Επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης στη Δυτική Μεσόγειο

Νέο επεισόδιο μεταφοράς αφρικανικής σκόνης στη Δυτική Μεσόγειο τις επόμενες ημέρες.

Όπως διακρίνεται και στο χάρτη πρόγνωσης από το μοντέλο DUST/METEO του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, για το μεσημέρι της Πέμπτης 05/03, η μεταφορά σκόνης θα φτάσει μέχρι τη Μεγάλη Βρετανία».

