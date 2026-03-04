Νέα απειλή Πούτιν: Θα μπορούσαμε να διακόψουμε τη μεταφορά φυσικού αερίου στην Ευρώπη

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν διεμήνυσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να δώσει εντολή στην κυβέρνηση να διερευνήσει την άμεση διακοπή της προμήθειας φυσικού αερίου στην ευρωπαϊκή αγορά.

Ο αρχηγός του ρωσικού κράτους υποστήριξε ότι θα ήταν πιο ωφέλιμο για τη Ρωσία να επικεντρωθεί στις αναδυόμενες νέες αγορές. Στο πλαίσιο αυτό, ο πρόεδρος υπενθύμισε τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για σταδιακή κατάργηση του ρωσικού ενεργειακού εφοδιασμού έως το 2027.

«Ίσως θα ήταν πιο συμφέρον για εμάς να διακόψουμε τις προμήθειες προς την ευρωπαϊκή αγορά αυτή τη στιγμή; Να μεταβούμε στις αγορές που ανοίγουν και να αποκτήσουμε μια θέση εκεί; Δεν υπάρχει κανένα πολιτικό κίνητρο εδώ. Αν πρόκειται να μας κλείσουν σε ένα ή δύο μήνες, δεν θα ήταν καλύτερα να σταματήσουμε τώρα εμείς οι ίδιοι;» είπε ο Πούτιν.

JUST IN: ?? Russian President Putin says it may be time to stop supplying gas to European markets. pic.twitter.com/fiyuxYwYlu — BRICS News (@BRICSinfo) March 4, 2026

Συζητώντας την κατάσταση στην αγορά ενέργειας, ο Βλαντιμίρ Πούτιν τόνισε ότι η χώρα του ήταν και παραμένει αξιόπιστος προμηθευτής ενεργειακών πόρων σε όλους τους εταίρους και σχεδιάζει να συνεχίσει να το πράττει, αλλά μόνο με εκείνους που είναι οι ίδιοι αξιόπιστοι αντισυμβαλλόμενοι. Ο Πούτιν ανέφερε ως παραδείγματα την Ουγγαρία και τη Σλοβακία. Ο πρόεδρος χαρακτήρισε τις τρέχουσες εξελίξεις στις ευρωπαϊκές αγορές ως συνέπεια της λανθασμένης ενεργειακής πολιτικής των Βρυξελλών.

Πούτιν: Η Ουκρανία ετοιμάζεται να ανατινάξει αγωγούς φυσικού αερίου στη Μαύρη Θάλασσα

«Η συμπεριφορά του Κιέβου είναι επιθετική και εξαιρετικά επικίνδυνη. Η Ουκρανία σχεδιάζει να ανατινάξει αγωγούς φυσικού αερίου της Μαύρης Θάλασσας με την υποστήριξη των δυτικών υπηρεσιών πληροφοριώνω. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν εξέφρασε αυτή την άποψη σε συνέντευξή του στον ανταποκριτή του Vesti, Πάβελ Ζαρούμπιν.

«Όσο για τη συνολική συμπεριφορά, είναι αρκετά επιθετική εκ μέρους του καθεστώτος του Κιέβου. Και [αυτή η συμπεριφορά] είναι πολύ επικίνδυνη», δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος. «Έχω ήδη μιλήσει γι' αυτό. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους οι υπηρεσίες πληροφοριών μας, όπως ακριβώς ανατινάχθηκε κάποτε ο Nord Stream, το Κίεβο, με την υποστήριξη ορισμένων δυτικών υπηρεσιών πληροφοριών, προετοιμάζει τώρα μια επιχείρηση για την ανατίναξη του Blue Stream και του Turkish Stream», δήλωσε ο Πούτιν. Πρόσθεσε ότι η Ρωσία είχε ενημερώσει τους Τούρκους φίλους της για το θέμα αυτό. «Θα δούμε τι θα συμβεί σε αυτήν την περιοχή. Αλλά αυτό είναι ένα πολύ επικίνδυνο παιχνίδι, ειδικά σήμερα», κατέληξε ο Ρώσος ηγέτης.

