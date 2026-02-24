Πούτιν: Οι εχθροί γνωρίζουν πώς θα μπορούσε να καταλήξει η πυρηνική επίθεση κατά της Ρωσίας

Η Ρωσία εκδίδει ανακοίνωση προειδοποιώντας για τους κινδύνους σύγκρουσης μεταξύ πυρηνικών δυνάμεων

Πούτιν: Οι εχθροί γνωρίζουν πώς θα μπορούσε να καταλήξει η πυρηνική επίθεση κατά της Ρωσίας
Ο Ρώσος πρόεδρος Βλάντιμιρ Πούτιν δήλωσε την Τρίτη ότι οι αντίπαλοι της Μόσχας πιθανότατα κατανοούν πώς θα μπορούσε να καταλήξει οποιαδήποτε επίθεση κατά της Ρωσίας ή των ρωσικών δυνάμεων που θα περιλάμβανε «πυρηνικό στοιχείο».

Ο Πούτιν μίλησε στην Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (Federal Security Service - FSB), τη διάδοχη υπηρεσία της σοβιετικής KGB, με αφορμή τη συμπλήρωση τεσσάρων χρόνων από την έναρξη του πολέμου με την Ουκρανία.

Οι δηλώσεις του έγιναν αφού νωρίτερα την ίδια ημέρα η ρωσική Υπηρεσία Εξωτερικών Πληροφοριών (SVR) εξέφρασε ανησυχίες για αυτό που χαρακτήρισε ως πιθανή μεταφορά στοιχείων τεχνολογίας πυρηνικών όπλων στην Ουκρανία.

Η Ρωσία επικαιροποίησε το πυρηνικό της δόγμα το 2024, καθορίζοντας τα αμυντικά σενάρια υπό τα οποία θα εξέταζε το ενδεχόμενο χρήσης πυρηνικών όπλων. Όπως ανέφερε, θεωρεί τα πυρηνικά όπλα μέσο αποτροπής έναντι των αντιπάλων της.

Η Ρωσία εκδίδει ανακοίνωση προειδοποιώντας για τους κινδύνους σύγκρουσης μεταξύ πυρηνικών δυνάμεων

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε την Τρίτη ανακοίνωση με την οποία προειδοποιεί για τον κίνδυνο άμεσης σύγκρουσης μεταξύ πυρηνικών δυνάμεων και για τις σοβαρές συνέπειες που θα μπορούσε να έχει μια τέτοια αντιπαράθεση.

Η ανακοίνωση εκδόθηκε αφού νωρίτερα την ίδια ημέρα η ρωσική Υπηρεσία Εξωτερικών Πληροφοριών (SVR) κατηγόρησε τηο Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία ότι προετοιμάζονται να προμηθεύσουν μυστικά την Ουκρανία με εξαρτήματα και τεχνολογία πυρηνικών όπλων.

Η SVR δεν παρουσίασε τεκμηριωμένα στοιχεία που να στηρίζουν τον ισχυρισμό της, τον οποίο η γαλλική πρεσβεία στη Μόσχα χαρακτήρισε, μιλώντας στο ειδησεογραφικό πρακτορείο RBC, «κατάφωρο ψέμα». Δεν υπήρξε άμεσο σχόλιο από τη Βρετανία.

«Προειδοποιούμε εκ νέου για τους κινδύνους μιας άμεσης στρατιωτικής αντιπαράθεσης μεταξύ πυρηνικών δυνάμεων και, κατά συνέπεια, για τις δυνητικά ολέθριες συνέπειές της», ανέφερε το ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών στην ανακοίνωσή του.

«Η Ουκρανία επιχειρεί να σαμποτάρει την ειρηνευτική διαδικασία»

Ο Ρώσος πρόεδρος επέρριψε τις ευθύνες για τη συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία. Κατηγόρησε το Κίεβο ότι προσπαθεί να υπονομεύσει την ειρηνευτική διαδικασία.

Ο Πούτιν καταδίκασε αυτό που χαρακτήρισε «τρομοκρατικές επιθέσεις» κατά της Ρωσίας, συμπεριλαμβανομένων απειλών εναντίον διαφόρων αγωγών, κατηγορώντας τις ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών ότι βρίσκονται πίσω από τις περισσότερες από αυτές, επειδή, όπως είπε, το Κίεβο απέτυχε να επιφέρει ήττα στη Ρωσία στο πεδίο της μάχης.

«Πρέπει να εξουδετερώσουμε όλες τις προσπάθειες υπονόμευσης αυτής της διαδικασίας», δήλωσε.

Ο Ρώσος πρόεδρος πρόσθεσε ότι είναι ζωτικής σημασίας να ενισχυθεί η προστασία των ενεργειακών υποδομών και άλλων στρατηγικών εγκαταστάσεων.

Παράλληλα, κάλεσε την ηγεσία της FSB να επιδείξει «μέγιστη επαγρύπνηση και συγκέντρωση» στο πλαίσιο της «ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης» στην Ουκρανία.

Πούτιν: Υπάρχουν ενδείξεις προετοιμασιών για την υπονόμευση του Turkish Stream και του Blue Stream

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν προειδοποίησε, επίσης για προετοιμασίες υπονόμευσης των αγωγών Turkish Stream και Blue Stream.««Αυτή τη στιγμή, έρχονται κάποιες πληροφορίες, οι δικές μας πληροφορίες. Θα έπρεπε να έχουν δημοσιευτεί στα μέσα ενημέρωσης σήμερα, πιθανώς έχουν ήδη δημοσιευτεί, δεν είχα την ευκαιρία να τις δω ακόμα, αλλά γίνεται λόγος για πιθανή έκρηξη των συστημάτων φυσικού αερίου μας κατά μήκος του βυθού της Μαύρης Θάλασσας. Αυτοί είναι οι λεγόμενοι Turkish Stream και Blue Stream».

Μια πηγή του RIA Novosti δήλωσε στο τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων ότι η Τουρκία έχει εξετάσει τη δήλωση σχετικά με τους αγωγούς φυσικού αερίου. Περαιτέρω συντονισμός για το θέμα αυτό, εάν χρειαστεί, θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών.

