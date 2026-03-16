Θεσσαλονίκη: Η σπαρακτική έκκληση της μητέρας του 20χρονου Κλεομένη που δολοφονήθηκε στην Καλαμαριά

Η ιδιαίτερη αναφορά της μητέρας του 20χρονου Κλεομένη στα τηλεοπτικά κανάλια και τα ενημερωτικά μέσα

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Θεσσαλονίκη: Η σπαρακτική έκκληση της μητέρας του 20χρονου Κλεομένη που δολοφονήθηκε στην Καλαμαριά

Κεριά και λουλούδια στο σημείο της δολοφονίας

Θλίψη και βουβός πόνος για την μητέρα του 20χρονου Κλεομένη, οπαδού του ΠΑΟΚ που έχασε τη ζωή του μετά από δολοφονική επίθεση που δέχθηκε από το χέρι 23χρονου οπαδού του Άρη το βράδυ της περασμένης Πέμπτης (12/3).

Η μητέρα, μέσω του δικηγόρου της οικογένειας προέβη σε μία σπαρακτική έκκληση που αφορά το βιντεοληπτικό υλικό που αναπαράγετε συνεχώς από τα κανάλια στο οποίο έχουν καταγραφεί οι τελευταίες στιγμές του 20χρονου Κλεομένη.

Η μητέρα του 20χρονου με μία συγκλονιστική δήλωση, ζητά από τα μέσα ενημέρωσης να επιδείξουν σεβασμό στη μνήμη του παιδιού της και να σταματήσουν άμεσα την αναπαραγωγή του βίντεο που καταγράφει τις τελευταίες στιγμές του.

Στην δήλωσή της η τραγική μητέρα περιγράφει τον πόνο της ως «βουβό και αβάσταχτο», τονίζοντας πως η απώλεια του γιου της έχει αφήσει ένα κενό που δεν θα μπορέσει ποτέ να καλυφθεί.

«Ο πόνος που βιώνω από την άδικη απώλεια του γιου μου είναι βουβός, αβάσταχτος, ένας πόνος που ξέρω πως θα μείνει το ίδιο δυνατός όσα χρόνια κι αν περάσουν. Το κενό που άφησε πίσω του το παιδί μου είναι μια πληγή που δεν πρόκειται να κλείσει ποτέ», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η μητέρα του Κλεομένη στην δήλωσή της καταγγέλει την τυφλή οπαδική βία, τονίζοντας ότι δεν της στέρησε μόνο τον γιο της αλλά «τον κόσμο ολόκληρο». «Η τυφλή οπαδική βία δεν στέρησε απλώς μια ζωή, μου στέρησε τον κόσμο μου όλο, το σπλάχνο μου, την ίδια μου την ύπαρξη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η μητέρα του Κλεομένη με ιδιαίτερη έμφαση στην δήλωσή της κάνει έκκληση προς τα κανάλια και τα ενημερωτικά μέσα να σταματήσουν την προβολή του βίντεο που δείχνει τον 20χρονο τη στιγμή που χάνει τις αισθήσεις του.

«Παρακαλώ όπως σταματήσει άμεσα η αναπαραγωγή του βίντεο που δείχνει το παιδί μου τη στιγμή που χάνει τις αισθήσεις του. Κάθε φορά που προβάλλονται αυτές οι εικόνες, το παιδί μου πεθαίνει ξανά, κι εγώ δεν είμαι εκεί να το βοηθήσω», υπογραμμίζει στη δήλωσή της.

Παράλληλα, η μητέρα του θύματος εκφράζει την έντονη αντίδρασή της σε οποιαδήποτε προσπάθεια σπίλωσης της μνήμης του γιου της, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να αμαυρώσει την εικόνα ενός παιδιού που, όπως λέει, υπήρξε θύμα μιας παράλογης και τυφλής βίας.

Η μητέρα του Κλεομένη στην δήλωσή της κάνει επίσης αναφορά για απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Δικαιοσύνη και τις αρμόδιες Αρχές για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, διαβεβαιώνοντας ότι θα κάνει ό,τι περνά από το χέρι της για να δικαιωθεί η μνήμη του παιδιού της.

Όπως γνωστοποιεί, την εκπροσώπησή της στην υπόθεση έχει αναλάβει επίσημα ο δικηγόρος Σπυράτος Παρασκευάς, διευκρινίζοντας ότι κανένας άλλος δεν νομιμοποιείται να μιλά εξ ονόματός της.

Τέλος, απευθύνει δημόσια έκκληση σε όσους ήταν παρόντες στο περιστατικό ή γνωρίζουν οποιαδήποτε πληροφορία – ακόμη κι αν τη θεωρούν ασήμαντη – να απευθυνθούν στις Αρχές, προκειμένου να συμβάλουν στη διαλεύκανση της υπόθεσης.

«Μην αφήνετε τη σιωπή να καλύπτει το έγκλημα που μου στέρησε το παιδί μου», καταλήγει.

Με πληροφορίες από thestival.gr

