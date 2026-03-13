Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκε ο δράστης της δολοφονίας του 20χρονου

Σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό του βασικού ύποπτου για τη δολοφονία του 20χρονου

Θεσσαλονίκη: Ταυτοποιήθηκε ο δράστης της δολοφονίας του 20χρονου
Με ραγδαίους ρυθμούς «τρέχει» η έρευνα για τη διαλεύκανση της δολοφονίας του 20χρονου στην Θεσσαλονίκη.

Οι Αρχές θεωρούν ως βασικό ύποπτο έναν οπαδό του Άρη τον οποίο και αναζήτησαν στο σπίτι του χωρίς ωστόσο να τον εντοπίσουν.

Σημειώνεται ότι όπως προέκυψε από την εξέταση των φίλων του θύματος, ισχυρίστηκαν ότι δεν είδαν τον δράστη και πως δεν γνωρίζουν αν ήταν ένας ή περισσότεροι.

Οι Αρχές ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα καθώς ο 20χρονος μπορεί ως οπαδός να μην είχε απασχολήσει για οπαδικά επεισόδια, αλλά είχε ταυτοποιηθεί πριν από λίγο καιρό ως μέλος της ομάδας που κατηγορούνται για επιθέσεις σε βάρος ατόμων στο άλσος Μετεώρων στη Θεσσαλονίκη.

Η συγκεκριμένη ομάδα νεαρών φέρεται να χρησιμοποιούσε ψεύτικα διαδικτυακά προφίλ με γυναικεία ονόματα, και με πρόσχημα, συνήθως, ερωτικά ραντεβού με υποτιθέμενη ανήλικη, «έκλεινε» συναντήσεις με τα υποψήφια θύματα, μέσω εφαρμογής κοινωνικής δικτύωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 20χρονος ήταν γέννημα θρέμμα της Τούμπας και αγαπούσε πολύ τον ΠΑΟΚ. Στα εφηβικά του χρόνια μετέβη στη Νεάπολη. Οι γονείς του είναι χωρισμένοι και πρόκειται για μοναχοπαίδι.

Στην Ιατροδικαστική του ΑΠΘ η σορός του 20χρονου

Η σορός του 20χρονου μεταφέρθηκε στην Ιατροδικαστική του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Η διευθύντρια της Ιατροδικαστικής του ΑΠΘ, νωρίτερα είχε μεταβεί στο σημείο όπου ο 20χρονος δέχθηκε τη θανατηφόρα επίθεση προκειμένου να πραγματοποιήσει αυτοψία σε όλα τα σημεία της περιοχής έως το σημείο που έπεσε αναίσθητος προκειμένου να έχει πλήρη εικόνα του περιβάλλοντος όπου πραγματοποιήθηκε η δολοφονία.

Επίσης, σύμφωνα με έγκυρες πηγές στη νεκροψία-νεκροτομή που θα πραγματοποιήσει η κ. Κοβάτση θα παρευρίσκεται και τεχνικός πραγματογνώμονας που όρισε η οικογένεια του θύματος.

Το χρονικό της υπόθεσης

Η δολοφονική επίθεση σημειώθηκε χθες στις 10 το βράδυ της Πέμπτης (12/3) όταν η αστυνομία δέχτηκε κλήση για νεαρό άνδρα, ο οποίος ήταν αιμόφυρτος στο οδόστρωμα επί της οδού Αργοναυτών. Στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί καθώς και διασώστες του ΕΚΑΒ που έκαναν ΚΑΡΠΑ στον 20χρονο και στη συνέχεια διακομίστηκε σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ όπου και τελικά κατέληξε λίγο μετά τα μεσάνυχτα.

Από εκείνη την στιγμή σήμανε συναγερμός στις αστυνομικές αρχές που άρχισαν να «χτενίζουν» την περιοχή, να συλλέγουν υλικό από κάμερες ασφαλείας και καταθέσεις.

