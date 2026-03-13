Άκης Σκέρτσος για Chevron: «Η Ελλάδα δυναμώνει γεωπολιτικά και ενεργειακά»

Μετά την ψήφιση στη Βουλή της συμφωνίας της Ελληνικής Δημοκρατίας με τη Chevron για την αξιοποίηση του υποθαλάσσιου πλούτου νότια της Κρήτης, ο Άκης Σκέρτσος, Υπουργός Επικρατείας, τόνισε την εθνική σημασία της απόφασης και παρουσίασε τρία βασικά συμπεράσματα:

Όπως υπογραμμίζει ο Σκέρτσος, «Εθνικό είναι ό,τι είναι αληθινό και ισχυροποιεί την πατρίδα και τους πολίτες της».

Ολόκληρη η ανάρτηση του Άκη Σκέρτσου:

«(από την σημερινή ψήφιση στη Βουλή της συμφωνίας της Ελληνικής Δημοκρατίας με τη Chevron για την αξιοποίηση του υποθαλάσσιου πλούτου νότια της Κρήτης)

1) Στα θέματα που θωρακίζουν τη γεωπολιτική ισχύ και ασφάλεια μαζί με την ενεργειακή αυτονομία της χώρας μας δεν υπάρχουν ιδεολογικές πολιτικές παρά μόνο υπεύθυνες επιλογές που υπηρετούν το εθνικό συμφέρον. Εθνικό είναι ο,τι είναι αληθινό και ισχυροποιεί την πατρίδα και τους πολίτες της.

2) Η επίκληση «προοδευτικών μετώπων» για «κυβερνήσεις συνεργασίας» από δυνάμεις της αντιπολίτευσης που δεν μπορούν να συμφωνήσουν ούτε στα βασικά που αφορούν την εθνική κυριαρχία, πολύ απλά δεν είναι παρά ένα “αδειανό πουκάμισο”. Κι αυτό είναι κάτι που πρέπει να προβληματίσει ιδιαιτέρως το ΠΑΣΟΚ.

3) Θα πρέπει κάποτε να μας εξηγήσει η Ελληνική Λύση την ψήφο του «παρόντος-απόντος» σε ένα θέμα, όπως οι εξορύξεις, που διαχρονικά αποτελούσε “σημαία” της. Την ιστορία δεν την γράφουν οι απόντες ούτε οι μονίμως φωνασκούντες δήθεν υπερπατριώτες αλλά όσοι παίρνουν ξεκάθαρη θέση με ένα “ναι” ή ένα “όχι”.

Η Ελλάδα χάρη και σε αυτή τη συμφωνία δυναμώνει γεωπολιτικά και ενεργειακά αξιοποιώντας την πολυμερή οικονομική διπλωματία που ασκεί επιτυχημένα τα τελευταία χρόνια».

Διαβάστε επίσης