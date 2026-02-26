Μητσοτάκης για συμφωνίες Chevron-ExxonMobil: Η Ελλάδα ασκεί στην πράξη τα κυριαρχικά της δικαιώματα

Η Ελλάδα ασκεί στην πράξη τα κυριαρχικά της δικαιώματα, δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου για τις συμφωνίες με Chevron και η ExxonMobil.

Παράλληλα, απάντησε έμμεσα και στον Αντώνη Σαμαρά, λέγοντας: «Ας μην ταράζονται οι επαγγελματίες ανησυχούντες, ας μην αναζητούν τάχα παγίδες στις ρήτρες».

Η Ελλάδα ασκεί με αυτό τον τρόπο τα κυριαρχικά της δικαιώματα στην πράξη όχι στα λόγια και μετατρέπεται στη βασικότερη πύλη εισόδου και διανομής φυσικού αερίου σε όλα τα κράτη της κεντρικής και της ανατολικής Ευρώπης, ανέφερε ο πρωθυπουργός στην εισαγωγική του τοποθέτηση.

«Ας μην ταράζονται κάποιοι «επαγγελματίες ανησυχούντες» και ας μη αναζητούν τάχα παγίδες στις ρήτρες των συμφωνιών που τίθενται για να θωρακίσουν το Δημόσιο απέναντι σε τυχόν απαιτήσεις αποζημιώσεων απ’ τις εταιρίες», συνέχισε απαντώντας έμμεσα στον πρώην πρωθυπουργό, ο οποίος προ ημερών με δήλωσή του είχε καταφερθεί εναντίον των χειρισμών της κυβέρνησης.

«Όσοι ζουν ακόμη με μία ηττοπαθή μανία καταδίωξης, να σκεφτούν ότι, έως τώρα, μόνο η Τουρκία και, δυστυχώς, οι ίδιοι αντιδρούν στην εθνική πορεία της χώρας μας, την ώρα που ο υπουργός Εξωτερικών βρίσκεται στην Ουάσιγκτον και συναντά για δεύτερη φορά σε έναν χρόνο τον Αμερικανό ομόλογό του εμβαθύνοντας τη διμερή στρατηγική μας σχέση. Δεν υποσκάπτει τη θέση της πατρίδας η αξιοποίηση του πλούτου της και η εδραίωση των δικαιωμάτων της. Την υποσκάπτει η μίζερη αμφισβήτηση. Γιατί αληθινοί πατριώτες, ξέρετε, δεν είναι όσοι εκφράζουν διαρκώς φόβους. Αλλά εκείνοι που χτίζουν την Ελλάδα που δεν φοβάται!», κατέληξε στην εισαγωγική του τοποθέτηση ο πρωθυπουργός.

Ολόκληρη η εισήγηση του πρωθυπουργού

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Συνεδριάζουμε σήμερα σε μία, θα έλεγα, καθοριστική συγκυρία, καθώς γύρω μας διεθνείς συσχετισμοί κλονίζονται και ο κόσμος αλλάζει, σε συνθήκες κατά τις οποίες παλιές συμμαχίες και γεωπολιτικές ισορροπίες αμφισβητούνται.

Εν μέσω αυτής της εξαιρετικά ρευστής τάξης πραγμάτων, η μόνη βεβαιότητα είναι η αβεβαιότητα και αυτό είναι κάτι που πράγματι δίνει μία ξεχωριστή σημασία στις ενεργειακές συμφωνίες τις οποίες θα παρουσιάσει σε λίγο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου βρίσκεται, ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος.

Η ExxonMobil και η Chevron είναι δύο από τις μεγαλύτερες, από τις κορυφαίες εταιρείες του χώρου, επενδύουν πια στην πατρίδα μας, στα ύδατά μας, συμπράττοντας με πολύ σημαντικές και μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις, όπως η HELLENiQ ENERGY και η Energean.

Υπογραμμίζουν έτσι ότι εμπιστεύονται τη σταθερότητα, τις προοπτικές και το μέλλον της χώρας μας, ενώ οι δυνητικές επενδύσεις για τις οποίες μιλάμε υπερβαίνουν κατά πολύ το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, με το όφελος του Δημοσίου να εκτιμάται στο 40% επί των κερδών.

Η Ελλάδα ασκεί με αυτόν τον τρόπο τα κυριαρχικά της δικαιώματα στην πράξη και όχι στα λόγια. Ταυτόχρονα, όμως, μετατρέπεται και στη βασικότερη πύλη εισόδου και διανομής φυσικού αερίου για όλα τα κράτη της κεντρικής και της ανατολικής ηπείρου μας, συμπεριλαμβανομένης και της δοκιμαζόμενης Ουκρανίας.

Με το αμερικανικό LNG, το υγροποιημένο φυσικό αέριο, να παίζει έναν καθοριστικό ρόλο στην ειλημμένη απόφαση της Ευρώπης να απεξαρτηθεί ενεργειακά από τη Ρωσία και με κρίσιμη υποδομή σε αυτή την προσπάθεια, με κρίσιμο κόμβο, τον Κάθετο Διάδρομο. Ένα έργο το οποίο αναβαθμίζει ουσιαστικά τη θέση της χώρας μας, ειδικά θα έλεγα τη βόρεια Ελλάδα, τη Μακεδονία και τη Θράκη.

Χθες, μάλιστα, είχα την ευκαιρία να βρεθώ στην Αλεξανδρούπολη, στα πλαίσια του 2ου Προσυνεδρίου μας, και είδα από κοντά πως όλες οι επενδύσεις οι οποίες γίνονται στην περιοχή αναβαθμίζουν τόσο την εθνική μας θέση όσο και την εικόνα της πόλης. Μιλάμε για μία τελείως διαφορετική Αλεξανδρούπολη σε σχέση με αυτή που ήταν πριν από κάποια χρόνια.

Γι’ αυτό, άλλωστε, επιμένω ότι οι συγκεκριμένες συμφωνίες υπερβαίνουν κατά πολύ τα στενά οικονομικά τους πλαίσια. Είναι πρωτοβουλίες που έχουν ταυτόχρονα ένα πολύ βαθύ, πολύ ουσιαστικό γεωπολιτικό αποτύπωμα. Δεν είναι τυχαίο, μάλιστα, ότι τις εξελίξεις αυτές τις συνοδεύει και η πλατφόρμα 3+1 στην Ανατολική Μεσόγειο, η συνεργασία δηλαδή Ελλάδος, Κύπρου, Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών στην ευρύτερη περιοχή.

Με άλλα λόγια, η ενεργειακή μας πολιτική αναδεικνύεται σε κεντρικό πυλώνα της εξωτερικής μας πολιτικής.

Πρόκειται λοιπόν για εξελίξεις που δικαιώνουν απόλυτα την επιλογή αυτής της κυβέρνησης, η οποία ήδη από τις αρχές του 2022 προωθούσε αθόρυβα τις διαδικασίες για τις έρευνες και την εξόρυξη, αλλά και την άρση των πολλών γραφειοκρατικών εμποδίων που μέχρι στιγμής αποτελούσαν τροχοπέδη στο πραγματικό ενδιαφέρον μεγάλων ενεργειακών «παικτών».

Και αυτό γιατί τέτοιες επενδύσεις, ναι, σημαίνουν σίγουρα περισσότερες δουλειές, πρόσθετα έσοδα, κυρίως, όμως, δημιουργούν πολύ σημαντικά κεκτημένα, συνδεδεμένα με τα εθνικά μας θέματα, τα οποία πλέον αποκτούν και διεθνείς σφραγίδες.

Ας μην ταράζονται, συνεπώς, κάποιοι οι οποίοι αντιδρούν κάθε λίγο και λιγάκι, κινδυνεύοντας να χαρακτηριστούν «επαγγελματίες ανησυχούντες». Και ας μην αναζητούν τάχα παγίδες στις ρήτρες συμφωνιών οι οποίες τίθενται ακριβώς για να θωρακίσουν το Δημόσιο απέναντι σε τυχόν αποζημιώσεις από τις εταιρείες.

Άλλωστε, τα κυριαρχικά μας δικαιώματα δεν είναι υπόθεση ιδιωτικών συμβάσεων, είναι ζήτημα τήρησης του Διεθνούς Δικαίου και μόνο.

Ας αναλογιστούν επίσης ότι η Ελλάδα, σήμερα που μιλάμε, συζητά ήδη με τη Λιβύη για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, όπως το κάναμε εξάλλου με την Αίγυπτο. Και μια θετική εξέλιξη σε αυτές τις διαπραγματεύσεις οφείλει προφανώς να είναι συμβατή με την πρόοδο των ερευνών.

Τέλος, από όσους ζουν ακόμα με μια ηττοπαθή, θα έλεγα, μανία καταδίωξης που κάθε άλλο παρά ταιριάζει σε δυνατές, σε ισχυρές χώρες, ένα θα ζητούσα: να σκεφτούν ότι έως τώρα μόνο η Τουρκία αντιδρά σε αυτή την εθνική πορεία της χώρας. Η Τουρκία και δυστυχώς οι ίδιοι.

Πολύ περισσότερο όταν πρόκειται για ενστάσεις που δεν είναι μόνο εκτός τόπου αλλά είναι και εκτός χρόνου, καθώς διατυπώνονται την ώρα που ο Υπουργός Εξωτερικών βρίσκεται στην Ουάσιγκτον, συναντά για δεύτερη φορά τον Αμερικανό ομόλογό του, εμβαθύνοντας αυτή την πολύ σημαντική διμερή στρατηγική σχέση.

Δεν υποσκάπτει, λοιπόν, τη θέση της πατρίδας η αξιοποίηση του πλούτου της και η εδραίωση, επαναλαμβάνω, στην πράξη των κυριαρχικών δικαιωμάτων της. Την υποσκάπτει η μίζερη αμφισβήτηση.

Οι αληθινοί πατριώτες, ξέρετε, δεν είναι όσοι εκφράζουν διαρκώς φόβους, είναι εκείνοι που χτίζουν την Ελλάδα που δεν φοβάται.

Και αναφέρομαι σε ένα υπερήφανο κράτος σε όλα τα επίπεδα για να περάσω και με αυτόν τον τρόπο σε άλλα θέματα της ατζέντας του Υπουργικού μας Συμβουλίου.

Στην προστασία της κληρονομιάς και του πολιτισμού μας. Τα δύο νομοσχέδια τα οποία θα αναλύσει η αρμόδια Υπουργός, πολύ σημαντικά, διασφαλίζουν ότι η συλλογική μνήμη όχι απλώς θα παραμείνει ζωντανή, αλλά και ότι θα εξελιχθεί σε καιρούς ραγδαίων αλλαγών με όχημα τις νέες τεχνολογίες που θα γεφυρώνουν το χθες με το σήμερα και το σήμερα με το αύριο.

Θεμέλιο αυτής της προσπάθειας είναι η εθνική στρατηγική για την τεχνητή νοημοσύνη στον πολιτισμό. Είναι ένα πλήρες σχέδιο το οποίο εκκινεί από την ψηφιοποίηση όλων των δεδομένων και φτάνει μέχρι τη σύγχρονη απόδοση των αρχαίων επιγραφών. Είναι εντυπωσιακά κάποια από τα εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης τα οποία μπορούν από ένα θραύσμα, ένα απόσπασμα επιγραφής, να συνθέσουν και να αναδείξουν ολόκληρο το κείμενο το οποίο έχει χαθεί στο διάβα του χρόνου.

Και βέβαια, μία στρατηγική η οποία θα φέρει στο επίκεντρό της την αντιμετώπιση και την άμυνα των μνημείων απέναντι στους κινδύνους της κλιματικής κρίσης, την οργάνωση της πολιτιστικής διπλωματίας, η οποία έχει πάντα ως αιχμή τον επαναπατρισμό αρχαιοτήτων.

Θα έλεγα ότι είναι μία διπλή απόπειρα να αντιμετωπιστούν πολλές και διαφορετικές προκλήσεις της εποχής. Για παράδειγμα, η προστασία των σύγχρονων δημιουργών, το έργο των οποίων δεν μπορεί να χρησιμοποιείται από τις μηχανές τεχνητής νοημοσύνης χωρίς κάποια ειδική άδεια και σίγουρα χωρίς κάποια αποζημίωση.

Άλλη σημαντική πρόκληση: η διαφύλαξη της ελληνικής γλώσσας απέναντι στην επέλαση των αλγορίθμων της τεχνητής νοημοσύνης και ο τρόπος με τον οποίον θα εκπαιδεύσουμε νέα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα να μιλούν σωστά την ελληνική και να αναδεικνύουν τον διαχρονικό πλούτο της γλώσσας μας.

Και βέβαια, πολύ σημαντική πρωτοβουλία, κα Υπουργέ, η ανάδειξη ενός ευέλικτου φορέα, ο οποίος κεντρικά θα αναλάβει μεθοδικά, συντονισμένα την προβολή και την αξιοποίηση του πολιτισμού μας, καθώς η πολιτιστική μας κληρονομιά αναδεικνύεται πια σε κεντρικό μοχλό και βραχίονα και του τουριστικού μας προϊόντος.

Δεν θα επεκταθώ σε άλλα θέματα της σημερινής μας ατζέντας. Θα επαναλάβω μόνο ότι το επόμενο διάστημα θα κληθούμε και πάλι να επιβεβαιώσουμε την αντίληψη ότι είμαστε η μόνη υπεύθυνη δύναμη της χώρας, με ένα βαρύ καθήκον: να απαντάμε στα συνθήματα των άλλων με χειροπιαστά αποτελέσματα και με λιγότερα λάθη. Και απέναντι στη διαρκώς εντεινόμενη, δυστυχώς, τοξικότητα, να μιλάμε πάντα με αλήθεια, με ενωτικά επιχειρήματα και με πειστικότητα.

