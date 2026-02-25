«Από την κυρά Άρτεμη θα φας»: Επίσκεψη Μητσοτάκη στην «κυρά του Δέλτα» στον Έβρο - Βίντεο

Την «Κυρά του Δέλτα» του Έβρου επισκέφθηκε την Τετάρτη (25/02) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, πριν την έναρξη του προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας στην Αλεξανδρούπολη.

Όπως φαίνεται και σε βίντεο ανάρτηση που έκανε στους λογαριασμούς τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρωθυπουργός μπήκε σε σκάφος και μεταφέρθηκε στην καλύβα που μένει η γυναίκα εδώ και πολλές δεκαετίες, αναφέροντας τις βελτιώσεις που έγιναν στο σπίτι της, από φωτοβολταϊκά έως τηλέφωνο.

«Επικοινώνησε μαζί μας, λέγοντας μας ότι δεν έχει τηλέφωνο. Της βάλαμε και τα φωτοβολταϊκά με την μπαταρία της και τώρα έχει και επικοινωνίες και ρεύμα», δήλωσε ο κ. Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι «εδώ μιλάμε στην κυριολεξία για ανθρώπους που φυλάνε τα σύνορα».

Η κυρία Άρτεμη έκανε και το... τραπέζι στον πρωθυπουργό, προσφέροντάς του χέλι.

«Από την κυρά Άρτεμη θα φας», είπε.

Ο πρωθυπουργός τόνισε την κομβική σημασία που διαδραμάτισε το δέλτα του Έβρου, όπως και το σύνολο του νομού, στην κρίση στα σύνορα του 2020.

