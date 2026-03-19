Καλαμαριά: Απολογείται σήμερα ο 19χρονος φίλος του Κλεομένη- Συνομιλία σοκ μεταξύ φίλων του 23χρονου

Ο 19χρονος κατηγορείται μαζί με ένα ακόμη άτομο τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν ταυτοποιηθεί ασκήθηκε ποινική δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Απολογείται σήμερα έπειτα από προθεσμία που έλαβε ο 19χρονος φίλος του 20χρονου Κλεομένη που σκοτώθηκε την περασμένη Πέμπτη (12/3) στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

Υπενθυμίζεται ότι ο 19χρονος το μεσημέρι της Κυριακής (15/3) προσήλθε αυτοβούλως στα δικαστήρια για να καταθέσει για το αιματηρό συμβάν ενώπιων της ανακτίτριας.

Σε βάρος του 19χρονου αλλά και ενός ακόμη ατόμου που ήταν μαζί με τον 20χρονο Κλεομένη το μοιραίο βράδυ, τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί ασκήθηκε ποινική δίωξη. Σε βάρος τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε βαθμό πλημμελήματος για συμμορία, διακεκριμένη περίπτωση επικίνδυνης σωματικής βλάβης και κατοχή αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματική βλάβη - από κοινού και με τις επιβαρυντικές διατάξεις του αθλητικού νόμου.

Σημειώνεται ότι ο 19χρονος αρνείται ότι έφερε επάνω του κάποιο αντικείμενο για να προκαλέσει σωματική βλάβη.

Η στιγμή που ο 19χρονος φίλος του Κλεομένη παρουσιάστηκε αυτοβούλως στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης

Προφυλακίστηκε ο 23χρονος δράστης

Ο 23χρονος δράστης που σκότωσε τον Κλεομένη,χθες Τετάρτη (18/3), έπειτα από την απολογία του κρίθηκε προφυλακιστέος με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα.

Ο κατηγορούμενος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι δεν είχε ανθρωποκτόνο δόλο, σημειώνοντας ότι αυτός δέχθηκε απρόκλητη επίθεση, ακόμα και με σφυρί, από άτομα που δεν γνώριζε, την ώρα που επέστρεφε στο σπίτι του. Φέρεται να υποστήριξε ακόμα ότι βρισκόταν σε άμυνα όταν χρησιμοποίησε το μαχαίρι και δεν ήξερε ποιον χτύπησε και τι τραύματα προκάλεσε.

Όπως προκύπτει από την ιατροδικαστική εξέτασης, ο 23χρονος φέρει πολλαπλά τραύματα δια θλώντος και δια νήσσοντος οργάνου, στην κεφαλή, στον κορμό και τα άκρα από την επίθεση που δέχθηκε.

Ο23χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του Κλεομένη

Οι εκδορές που φέρει ο 23χρονος έχουν προκληθεί με ένα ή περισσότερα αντικείμενα, τα οποία έχουν αφήσει τα αντίστοιχα αποτυπώματα τους στο σώμα του.

Παράλληλα, έχει ράμματα πάνω από το δεξί μάτι, στον κρόταφο, χτύπημα μήκους δύο εκατοστών, αλλά και στο κεφάλι. Τραύματα στο δεξί μηρό, στο δεξί γόνατο, στους γλουτούς και το αριστερό πόδι. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο 23χρονος υποβλήθηκε και σε αξονική τομογραφία η οποία «έδειξε» κάταγμα στο κρανίο.

Συνομιλία σοκ ανάμεσα σε φίλους του 23χρονου για τη δολοφονία

Όπως μετέδωσε το Μega, η Αστυνομία έχει στα χέρια της συνομιλία μεταξύ κάποιων ατόμων σε διαδικτυακή εφαρμογή, η οποία έγινε μετά το αιματηρό περιστατικό.

Η συνομιλία είναι μεταξύ φίλων του 23χρονου δράστη, οι οποίοι συζητούν για το συμβάν χρησιμοποιώντας προσβλητικούς και απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς. Μάλιστα, καταλαβαίνουν την γκάφα τους και αποφασίζουν να βγουν από τη συνομιλία, νομίζοντας ότι έτσι δεν θα μπορούσαν να «κρυφτούν».

Δείτε τη σοκαριστική σνομιλία μεταξύ των φίλων του 23χρονου:

- Έσφαξαν έναν "Τούρκο”.

- Ναι… τον γ… οι μάγκες.

- Καλά είναι τότε. Μακάρι να πεθάνει.

- Μπράβο το παιδί. Σοβαρά είναι;

- Πείτε του να πετάξει το κινητό του.

- Νόμιζε ότι πήγαν να τον κλέψουν.

- Μάγκες, μήπως δείρατε κανέναν πιο πριν;

- Θα μαζευτούμε.

- Μάγκες, έχει γίνει χαμός… ο Τούρκος ήταν τέζα. Έφυγε με ασθενοφόρο.

- Βγείτε όλοι από την ομαδική!

- Βγείτε όλοι!

07:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτός είναι ο πασίγνωστος τράπερ που συνελήφθη στα Πατήσια - Έχει εκτίσει ποινή φυλάκισης

07:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι αντιπαραθέσεις στην ΠΓ του ΣΥΡΙΖΑ για Τσίπρα και η ατάκα του πρώην πρωθυπουργού για την αντιπολίτευση

07:32ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Πέμπτη (19/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:28ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Σε νέα φάση ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή - Επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές του Κόλπου - Ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο ανάπτυξης στρατευμάτων

07:26ΜΠΑΣΚΕΤ

Μετωπική Αντετοκούνμπο - Μπακς: Τα «ελάφια» τον βγάζουν off, «εγώ θα παίξω» λέει ο Greek Freak

07:24ΚΟΣΜΟΣ

«Σε παρακαλώ, έλα να μας βοηθήσεις» - Το δραματικό τηλεφώνημα Ιρανού διοικητή σε πράκτορα της Μοσάντ

07:23ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός στην Ουάσινγκτον: Drones πάνω από την στρατιωτική βάση που μένουν Ρούμπιο και Χέγκσεθ

07:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΚΤΕΛ: Δραματική άνοδος στα κόμιστρα - Πώς διαμορφώνονται οι τιμές των εισιτηρίων στις υπεραστικές διαδρομές

07:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πέπλο αφρικανικής σκόνης κάλυψε για δεύτερη μέρα την Αθήνα - Πόσο θα διαρκέσει το φαινόμενο

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στην Καλαμαριά: Απολογείται σήμερα ο 19χρονος φίλος του Κλεομένη- Συνομιλία που σοκάρει μεταξύ φίλων του 23χρονου

07:06ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Γιατί οι ΗΠΑ μπορούν να «νικήσουν» αλλά όχι να κερδίσουν τον πόλεμο με το Ιράν

07:05ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πατήσια: Χειροπέδες σε 27χρονο τράπερ μετά από καταδίωξη

07:04ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 19 Μαρτίου

07:00ΚΟΣΜΟΣ

Παγκόσμιο ντελίριο με το «Save Energy» λόγω του πολέμου στο Ιράν: Σκάλες αντί ασανσέρ, χωρίς κλιματιστικά, αργίες με...το ζόρι

06:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφωνία UKMO και ECMWF για τον καιρό της Ελλάδας το τελευταίο δεκαήμερο Μαρτίου

06:50LIFESTYLE

Ο Γιάννης Τσιμιτσέλης στο Newsbomb: «Το The Quiz with Balls ήταν η πιο γλυκιά κούραση»

06:40ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Με το βλέμμα τους «8»: Για την… ολική υπέρβαση ο Παναθηναϊκός, «τσεκάρει» το εισιτήριο η ΑΕΚ

06:24ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Πέμπτη (19/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

06:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δώρο Πάσχα 2026: Πότε θα μπουν στους λογαριασμούς τα χρήματα - Πώς να το υπολογίσετε

06:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με σκόνη, λασποβροχές και πτώση της θερμοκρασίας η Πέμπτη – Επιστρέφουν οι χιονοπτώσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:24ΚΟΣΜΟΣ

«Σε παρακαλώ, έλα να μας βοηθήσεις» - Το δραματικό τηλεφώνημα Ιρανού διοικητή σε πράκτορα της Μοσάντ

07:00ΚΟΣΜΟΣ

Παγκόσμιο ντελίριο με το «Save Energy» λόγω του πολέμου στο Ιράν: Σκάλες αντί ασανσέρ, χωρίς κλιματιστικά, αργίες με...το ζόρι

18:37ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για τη δολοφονία του Κλεομένη: «Μάγκες έσφαξαν Τούρκο» - Τα μηνύματα σε ομαδική συνομιλία

15:31ΕΛΛΑΔΑ

Όσκαρ πρωτοτυπίας στην Κομοτηνή: Νηπιαγωγός παντρεύτηκε με τους 20 μαθητές της για παρανυφάκια

07:05ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πατήσια: Χειροπέδες σε 27χρονο τράπερ μετά από καταδίωξη

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στην Καλαμαριά: Απολογείται σήμερα ο 19χρονος φίλος του Κλεομένη- Συνομιλία που σοκάρει μεταξύ φίλων του 23χρονου

07:28ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Σε νέα φάση ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή - Επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές του Κόλπου - Ο Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο ανάπτυξης στρατευμάτων

05:50ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 19 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

22:59ΚΟΣΜΟΣ

Τραγική κατάληξη για influencer: Ο πρώην την έθαψε ζωντανή μέσα σε βαλίτσα σε δάσος της Σλοβενίας

07:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΚΤΕΛ: Δραματική άνοδος στα κόμιστρα - Πώς διαμορφώνονται οι τιμές των εισιτηρίων στις υπεραστικές διαδρομές

21:44TRAVEL

Από Ντουμπάι σε… Ελλάδα: Ο πόλεμος αλλάζει τις ταξιδιωτικές επιλογές

20:53LIFESTYLE

Να μ’ αγαπάς spoiler: «Γαζώνουν» τον Άγγελο, συλλαμβάνουν τον Ορφέα

22:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λαμία: Κυνήγησαν τους «μαϊμού» ΔΕΗτζήδες και πήραν πίσω τα χρυσαφικά της ηλικιωμένης

07:26ΜΠΑΣΚΕΤ

Μετωπική Αντετοκούνμπο - Μπακς: Τα «ελάφια» τον βγάζουν off, «εγώ θα παίξω» λέει ο Greek Freak

07:06ΚΟΣΜΟΣ

Explainer: Γιατί οι ΗΠΑ μπορούν να «νικήσουν» αλλά όχι να κερδίσουν τον πόλεμο με το Ιράν

06:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συμφωνία UKMO και ECMWF για τον καιρό της Ελλάδας το τελευταίο δεκαήμερο Μαρτίου

21:40ΕΛΛΑΔΑ

Βέροια: Θρίλερ με 24χρονη που ξυλοκοπήθηκε - Η έκκληση της αδελφής της

06:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με σκόνη, λασποβροχές και πτώση της θερμοκρασίας η Πέμπτη – Επιστρέφουν οι χιονοπτώσεις

15:05ΕΛΛΑΔΑ

Δεν «βλέπει» μείωση στις τιμές της βενζίνης η πρόεδρος των βενζινοπωλών Αττικής και προβλέπει «vegetarian Πάσχα»

14:01ΕΥ ΖΗΝ

Το ένα πράγμα που πρέπει πάντα να αποφεύγετε στο πρωινό, σύμφωνα με διαιτολόγους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ