Καλαμαριά: Απολογείται σήμερα ο 19χρονος φίλος του Κλεομένη- Συνομιλία σοκ μεταξύ φίλων του 23χρονου

Απολογείται σήμερα έπειτα από προθεσμία που έλαβε ο 19χρονος φίλος του 20χρονου Κλεομένη που σκοτώθηκε την περασμένη Πέμπτη (12/3) στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

Υπενθυμίζεται ότι ο 19χρονος το μεσημέρι της Κυριακής (15/3) προσήλθε αυτοβούλως στα δικαστήρια για να καταθέσει για το αιματηρό συμβάν ενώπιων της ανακτίτριας.

Σε βάρος του 19χρονου αλλά και ενός ακόμη ατόμου που ήταν μαζί με τον 20χρονο Κλεομένη το μοιραίο βράδυ, τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί ασκήθηκε ποινική δίωξη. Σε βάρος τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε βαθμό πλημμελήματος για συμμορία, διακεκριμένη περίπτωση επικίνδυνης σωματικής βλάβης και κατοχή αντικειμένων που μπορούν να προκαλέσουν σωματική βλάβη - από κοινού και με τις επιβαρυντικές διατάξεις του αθλητικού νόμου.

Σημειώνεται ότι ο 19χρονος αρνείται ότι έφερε επάνω του κάποιο αντικείμενο για να προκαλέσει σωματική βλάβη.

Η στιγμή που ο 19χρονος φίλος του Κλεομένη παρουσιάστηκε αυτοβούλως στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης

Προφυλακίστηκε ο 23χρονος δράστης

Ο 23χρονος δράστης που σκότωσε τον Κλεομένη,χθες Τετάρτη (18/3), έπειτα από την απολογία του κρίθηκε προφυλακιστέος με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα.

Ο κατηγορούμενος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι δεν είχε ανθρωποκτόνο δόλο, σημειώνοντας ότι αυτός δέχθηκε απρόκλητη επίθεση, ακόμα και με σφυρί, από άτομα που δεν γνώριζε, την ώρα που επέστρεφε στο σπίτι του. Φέρεται να υποστήριξε ακόμα ότι βρισκόταν σε άμυνα όταν χρησιμοποίησε το μαχαίρι και δεν ήξερε ποιον χτύπησε και τι τραύματα προκάλεσε.

Όπως προκύπτει από την ιατροδικαστική εξέτασης, ο 23χρονος φέρει πολλαπλά τραύματα δια θλώντος και δια νήσσοντος οργάνου, στην κεφαλή, στον κορμό και τα άκρα από την επίθεση που δέχθηκε.

Ο23χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του Κλεομένη

Οι εκδορές που φέρει ο 23χρονος έχουν προκληθεί με ένα ή περισσότερα αντικείμενα, τα οποία έχουν αφήσει τα αντίστοιχα αποτυπώματα τους στο σώμα του.

Παράλληλα, έχει ράμματα πάνω από το δεξί μάτι, στον κρόταφο, χτύπημα μήκους δύο εκατοστών, αλλά και στο κεφάλι. Τραύματα στο δεξί μηρό, στο δεξί γόνατο, στους γλουτούς και το αριστερό πόδι. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο 23χρονος υποβλήθηκε και σε αξονική τομογραφία η οποία «έδειξε» κάταγμα στο κρανίο.

Συνομιλία σοκ ανάμεσα σε φίλους του 23χρονου για τη δολοφονία

Όπως μετέδωσε το Μega, η Αστυνομία έχει στα χέρια της συνομιλία μεταξύ κάποιων ατόμων σε διαδικτυακή εφαρμογή, η οποία έγινε μετά το αιματηρό περιστατικό.

Η συνομιλία είναι μεταξύ φίλων του 23χρονου δράστη, οι οποίοι συζητούν για το συμβάν χρησιμοποιώντας προσβλητικούς και απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς. Μάλιστα, καταλαβαίνουν την γκάφα τους και αποφασίζουν να βγουν από τη συνομιλία, νομίζοντας ότι έτσι δεν θα μπορούσαν να «κρυφτούν».

Δείτε τη σοκαριστική σνομιλία μεταξύ των φίλων του 23χρονου:

- Έσφαξαν έναν "Τούρκο”.

- Ναι… τον γ… οι μάγκες.

- Καλά είναι τότε. Μακάρι να πεθάνει.

- Μπράβο το παιδί. Σοβαρά είναι;

- Πείτε του να πετάξει το κινητό του.

- Νόμιζε ότι πήγαν να τον κλέψουν.

- Μάγκες, μήπως δείρατε κανέναν πιο πριν;

- Θα μαζευτούμε.

- Μάγκες, έχει γίνει χαμός… ο Τούρκος ήταν τέζα. Έφυγε με ασθενοφόρο.

- Βγείτε όλοι από την ομαδική!

- Βγείτε όλοι!

