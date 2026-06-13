Χαλάνδρι: Βραβευμένος ο 51χρονος που συνελήφθη για παράνομα σκευάσματα - Αυτός είναι ο φαρμακοποιος

Ο κατηγορούμενος είχε διαμορφώσει ένα ιδιαίτερα προσεγμένο δημόσιο προφίλ, προβάλλοντας τον εαυτό του ως «ειδικό» στον χώρο των σκευασμάτων

Χαλάνδρι: Βραβευμένος ο 51χρονος που συνελήφθη για παράνομα σκευάσματα - Αυτός είναι ο φαρμακοποιος

Πάνω αριστερά, ο φαρμακοποιός, δεξιά, ο ίδιος σε στιγμιότυπο από παιχνίδι γκολφ.

Κάτω αριστερά, φωτογραφία της ομάδας του όπως είχε αναρτηθεί στα social media, και κάτω δεξιά, η δημοσίευση για τη βράβευση του φαρμακείου του

ΕΛΛΑΔΑ
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  • Φαρμακοποιός 51 ετών από το Χαλάνδρι βραβεύτηκε ως «καλύτερο φαρμακείο» για χειροποίητακευάσματα, αλλά εμπλέκεται σε κύκλωμα παράνομης διακίνησης φαρμακευτικών προϊόντων με τζίρο άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ.
  • Η παράνομη δραστηριότητα περιλάμβανε παραγωγή και διακίνηση σκευασμάτων για αδυνάτισμα, στυτική δυσλειτουργία και ουσίες ντόπινγκ, με χρήση αμφιβόλου προέλευσης πρώτων υλών και πλαστών προϊόντων.
  • Το δίκτυο διέθετε υπόγειο εργαστήριο με περίπου 10 επιστημονικούς συνεργάτες και εξυπηρετούσε περίπου 90 χώρες μέσω οργανωμένου μηχανισμού παραγγελιών και αποστολών.
  • Η έρευνα ξεκίνησε μετά από καταγγελία του ΕΟΦ για μη τήρηση συνθηκών υγιεινής και αποκάλυψε πάνω από 15.000 αποστολές παράνομων σκευασμάτων με χρήση επίσημης ιστοσελίδας.
  • Συνελήφθησαν 14 άτομα, μεταξύ αυτών ο φαρμακοποιός, στενοί συνεργάτες και ο Βρετανός επιχειρηματίας που διαχειριζόταν εταιρεία πωλήσεων, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τον πλήρη εντοπισμό του δικτύου.
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Βραβευμένος ως «καλύτερο φαρμακείο» για την παραγωγή χειροποίητων σκευασμάτων, ο 51 ετών φαρμακοποιός από το Χαλάνδρι, που βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο μεγάλης αστυνομικής έρευνας, εμφανιζόταν για χρόνια ως επιτυχημένος επαγγελματίας με διεθνή παρουσία, μέχρι που οι Αρχές τον συνέδεσαν με κύκλωμα παράνομης διακίνησης φαρμακευτικών προϊόντων με τζίρο που υπερβαίνει το 1 εκατομμύριο ευρώ.

Ο κατηγορούμενος είχε διαμορφώσει ένα ιδιαίτερα προσεγμένο δημόσιο προφίλ, προβάλλοντας τον εαυτό του ως «ειδικό» στον χώρο των σκευασμάτων. Μέσα από τα social media δημοσίευε συχνά φωτογραφίες από πολυάριθμα ταξίδια στο εξωτερικό, επαγγελματικές δραστηριότητες αλλά και παιχνίδια γκολφ.

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Ο φαρμακοποιός σε στιγμιότυπο από παιχνίδι γκολφ

Σε άλλες αναρτήσεις εμφανιζόταν μαζί με την ομάδα των συνεργατών του, προβάλλοντας την εικόνα μιας οργανωμένης και επιτυχημένης επιχείρησης.

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H ομάδα των συνεργατών του, όπως εμφανιζόταν σε δημόσιες φωτογραφίες της επιχείρησης

Σε άλλες φωτογραφίες καταγραφόταν και σε πιο χαλαρές στιγμές, με μπουκάλι κρασί και φαρμακευτικά σκευάσματα τοποθετημένα μπροστά του, τα οποία προβάλλονταν ως μέρος της δραστηριότητάς του.

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Ο φαρμακοποιός ποζάρει με μπουκάλι κρασί και φαρμακευτικά σκευάσματα μπροστά του

Από τις διεθνείς εμφανίσεις στα βραβεία

Η επαγγελματική του εικόνα ενισχυόταν και μέσα από δημόσιες διακρίσεις. Το φαρμακείο του είχε βραβευτεί ως «Καλύτερο Φαρμακείο Σκευασμάτων στην Ελλάδα», με αναφορές στην «αφοσίωση στην ποιότητα, την καινοτομία και την εξαιρετική εξυπηρέτηση».

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Σε σχετικές αναρτήσεις γινόταν λόγος για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά βράβευσης του εργαστηρίου, με ευχαριστίες προς την ομάδα και τους συνεργάτες για την επίτευξη του αποτελέσματος, παρουσιάζοντας μια εικόνα επιτυχημένης και αναπτυσσόμενης επιχείρησης.

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Διεθνές δίκτυο και εξαγωγές σε δεκάδες χώρες

Ο φαρμακοποιός φέρεται να ταξίδευε συστηματικά σε διάφορες χώρες στο πλαίσιο της δραστηριότητάς του, αναπτύσσοντας συνεργασίες και δίκτυα διανομής. Κομβικό ρόλο στις εξαγωγές είχε 26χρονος Βρετανός, στο όνομα του οποίου λειτουργούσε εταιρεία πωλήσεων.

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Ο 51 ετών φαρμακοποιός

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Οικονομικής Αστυνομίας, η διακίνηση των προϊόντων επεκτεινόταν σε περίπου 90 χώρες, μέσω οργανωμένου μηχανισμού παραγγελιών και αποστολών.

Το υπόγειο εργαστήριο και το δίκτυο των συνεργατών

Στο υπόγειο του φαρμακείου είχε στηθεί πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο παραγωγής, όπου εργάζονταν περίπου 10 άτομα, κυρίως με επιστημονικό υπόβαθρο, όπως βιολόγοι.

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Τα σκευάσματα διοχετεύονταν είτε απευθείας από το φαρμακείο είτε μέσω εταιρικών σχημάτων και ιστοσελίδων, με παραδόσεις δια ζώσης ή μέσω ταχυδρομικών αποστολών.

Παράνομα σκευάσματα και ουσίες ντόπινγκ

Τα προϊόντα που διακινούνταν αφορούσαν κυρίως σκευάσματα για αδυνάτισμα, στυτική δυσλειτουργία και ουσίες ντόπινγκ. Σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιούνταν πρώτες ύλες αμφιβόλου προέλευσης ή ουσίες σε ερευνητικό στάδιο, ενώ εντοπίστηκαν και πλαστά προϊόντα επώνυμων εταιρειών.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε το πρωί του Σαββάτου στην ΕΡΤ η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, η υπόθεση ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία που διαβιβάστηκε από τον ΕΟΦ, σχετικά με μη τήρηση των προβλεπόμενων συνθηκών υγιεινής στην παραγωγή και διακίνηση των σκευασμάτων. Όπως σημείωσε, από την έρευνα προέκυψε ότι τα προϊόντα διακινούνταν οργανωμένα τόσο στην Ελλάδα όσο και σε χώρες του εξωτερικού, μάλιστα μέσω επίσημης ιστοσελίδας που είχε στηθεί για την προώθησή τους, γεγονός που καταδεικνύει το εύρος και τη δομή της δραστηριότητας.

Ο ΕΟΦ έχει επισημάνει ότι τα συγκεκριμένα σκευάσματα ενδέχεται να είναι επιβλαβή για τη δημόσια υγεία.

Η έρευνα αποκάλυψε οργανωμένο σύστημα πωλήσεων μέσω ιστοσελίδων, με παραδόσεις είτε δια ζώσης είτε με ταχυδρομικές αποστολές. Σύμφωνα με τις Αρχές, έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 15.000 αποστολές στην Ελλάδα και σε δεκάδες χώρες του εξωτερικού.

Κατά τις έρευνες σε φαρμακείο, κατοικία και εταιρικούς χώρους κατασχέθηκαν δεκάδες χιλιάδες τεμάχια παράνομων σκευασμάτων, πρώτες ύλες, χρήματα, καθώς και εξοπλισμός συσκευασίας και ηλεκτρονικά μέσα.

Συνολικά συνελήφθησαν 14 άτομα, μεταξύ των οποίων ο φαρμακοποιός, στενή συνεργάτιδά του, ο Βρετανός επιχειρηματίας και εργαζόμενοι στο εργαστήριο.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για τον πλήρη εντοπισμό του δικτύου και των διασυνδέσεών του.

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