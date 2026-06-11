Χαλάνδρι: Εργαστήριο αναβολικών μέσα σε φαρμακείο - Πάνω από 1 εκατ. ευρώ το κέρδος του κυκλώματος

Snapshot Η ΕΛ.ΑΣ. εξάρθρωσε κύκλωμα παραγωγής και διακίνησης αναβολικών ουσιών και ντόπινγκ με έδρα το Χαλάνδρι, συλλαμβάνοντας 14 άτομα, μεταξύ των οποίων και τον αρχηγό που διηύθυνε το παράνομο εργαστήριο σε φαρμακείο.

Κατασχέθηκαν πάνω από 40.800 φαρμακευτικά σκευάσματα, 13 κιλά πρώτης ύλης, 47.320 ευρώ και εργαστηριακός εξοπλισμός, ενώ το παράνομο κέρδος υπολογίζεται σε πάνω από ένα εκατομμύριο ευρώ.

Η παραγωγή γινόταν από 10 μέλη του κυκλώματος, με διανομή μέσω φαρμακείου, εταιρείας χωρίς άδεια και διαδικτυακών πωλήσεων, όπου τα προϊόντα δηλώνονταν ψευδώς ως συμπληρώματα διατροφής.

Μεταξύ των προϊόντων βρέθηκαν επιβλαβή για την υγεία σκευάσματα, πλαστά φάρμακα και ουσίες σε ερευνητικό στάδιο, με πάνω από 15.000 αποστολές σε Ελλάδα και 90 χώρες.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκαν κατηγορίες για σύσταση συμμορίας, πλαστογραφία, διακίνηση επιβλαβών φαρμάκων και παραβάσεις της νομοθεσίας περί αθλητισμού. Snapshot powered by AI

Εξαρθρώθηκε, από την ΕΛ.ΑΣ. κύκλωμα που παρήγαγε και διακινούσε αναβολικές ουσίες και σκευάσματα ντόπινγκ με έδρα το Χαλάνδρι.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας σε μεγάλη επιχείρηση συνελήφθησαν 14 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο αρχηγός ο οποίος διατηρούσε φαρμακείο, στον υπόγειο χώρο του οποίου είχε εγκαταστήσει πλήρη εργαστηριακό εξοπλισμό για την παραγωγή φαρμάκων, χωρίς άδεια του ΕΟΦ και κατά παρέκκλιση των κανόνων καλής παραγωγής.

Κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, περισσότερα από 40.800 τεμάχια φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ, 13 κιλά πρώτης ύλης και 47.320 ευρώ, ενώ το παράνομο οικονομικό όφελος από το εμπόριο εκτιμάται πως ξεπερνά το ένα εκατομμύριο ευρώ.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για κατά περίπτωση σύσταση και συμμετοχή σε συμμορία, πλαστογραφία, επιβλαβή φάρμακα, καθώς και για παραβάσειςτης νομοθεσίας περί αθλητισμού.

Όπως προέκυψε μετά από πολύμηνη έρευνα και κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, τα μέλη του κυκλώματος, τουλάχιστον από τον Ιανουάριο του 2024,είχαν συγκροτήσει και ενταχθεί σε συμμορία, δρώντας με μεθοδευμένο και οργανωμένο τρόπο στην παράνομη παραγωγή και διακίνηση φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ.

Ως αρχηγικό μέλος του κυκλώματος φέρεται 51χρονος ιδιοκτήτης φαρμακείου, κατ’ εντολή του οποίου πραγματοποιούνταν η παραγωγή και αποστολή των παράνομων φαρμακευτικών σκευασμάτων.Για το λόγο αυτό, σε υπόγειο χώρο του φαρμακείου του, είχε εγκαταστήσει πλήρη εργαστηριακό εξοπλισμό παραγωγήςφαρμάκων, χωρίς να διαθέτει σχετική άδεια από τον Ε.Ο.Φ. και χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις για την παραγωγή στείρου φαρμακευτικού προϊόντος, βάσει των Κανόνων Καλής Παραγωγής.

Περαιτέρω, διαπιστώθηκε ότι:

η παραγωγή των προϊόντων πραγματοποιούνταν από 10 μέλη του κυκλώματος που εργάζονταν στο εργαστήριο (π.χ. βιολόγοι).

τα παραγόμενα σκευάσματα αποστέλλονταν στους τελικούς αποδέκτες μέσω του φαρμακείου ή διοχετεύονταν στη χονδρική προς συσκευασία και περαιτέρω διάθεση σε εταιρεία ιδιοκτησίας26χρονου αλλοδαπού, η οποία δεν διέθετε σχετική άδεια,

η προώθηση των φαρμακευτικών σκευασμάτωνπραγματοποιούνταν μέσω ιστοσελίδων,με την παράδοσή τους να γίνεται δια ζώσης ή μέσω αποστολής δεμάτων, ενώ στα στοιχεία αποστολής δηλώνονταν ως συμπληρώματα διατροφής ή άλλα προϊόντα ευεξίας,

μεταξύ των φαρμάκων περιλαμβάνονταν και σκευάσματα που χρησιμοποιούνται για αδυνάτισμα, καταπολέμηση της στυτικής δυσλειτουργίας, καθώς και φαρμακοδιέγερση (ουσίες ντόπινγκ).

Σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα, διαπιστώθηκε η χρήση ουσίας, η οποία βρίσκεται ακόμα σε ερευνητικό στάδιο,σε άλλες οι πρώτες ύλες ήταν αμφιβόλου προελεύσεως, ενώ μεταξύ των έτοιμων προς διάθεση προϊόντων εντοπίστηκαν και πλαστά σκευάσματα επώνυμης εταιρείας.

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Σύμφωνα με τον Ε.Ο.Φ., τα ανωτέρω προϊόντα κρίνονται επιβλαβή για την υγεία των τελικών χρηστών.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκανσε οικία, φαρμακείο και εταιρεία συμπληρωμάτων υγιεινής διατροφής, παρουσία δικαστικών λειτουργών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

40.856 τεμάχια παράνομων φαρμακευτικών σκευασμάτων και ουσιών ντόπινγκ,

13 κιλά πρώτης ύλης,

έτοιμα προς αποστολή δέματα,

έτοιμα προς αποστολή δέματα, 47.320 ευρώ,

πλήθος υλικού συσκευασίας (φιαλίδια, καπάκια, ετικέτες),

ιδιόχειρες σημειώσεις ,κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρονικός υπολογιστής.

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Από τη μέχρι τώρα έρευνα, προκύπτει ότι έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από -15.000- αποστολές στην Ελλάδα και σε -90- χώρες του εξωτερικού, με την αξία των κατασχεθέντων προϊόντων να εκτιμάται ότι υπερβαίνει τις -600.000- ευρώ και τα έσοδα από την παράνομη δραστηριότητα ότι ξεπερνούν το -1.000.000- ευρώ.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

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