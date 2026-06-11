Βόλος: Το «έσκασε» ξυπόλητη από το σπίτι 16χρονη - Ήθελε να ξεφύγει από τον 30χρονο σύζυγό της

Snapshot Μία 16χρονη προσπάθησε να φύγει ξυπόλητη από το σπίτι της στον Βόλο, όπου ζούσε με τον 30χρονο σύζυγό της και τους γονείς του.

Ο 30χρονος σύζυγος την πρόλαβε στον σταθμό ΚΤΕΛ, εμποδίζοντάς την να επιβιβαστεί σε λεωφορείο και σκίζοντας το εισιτήριό της.

Ο 30χρονος συνελήφθη για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη, απειλή και παράνομη βία, αλλά κρίθηκε αθώος για τη σωματική βλάβη και ένοχος για την απειλή και παράνομη βία.

Το δικαστήριο επέβαλε στον 30χρονο ποινή φυλάκισης 17 μηνών, με αναστολή.

Ο 30χρονος δήλωσε πως η 16χρονη δεν ήθελε πλέον να είναι μαζί του και ούτε εκείνος επιθυμεί να συνεχίσουν τη σχέση τους. Snapshot powered by AI

Κρυφά αποπειράθηκε να φύγει μία 16χρονη από το σπίτι όπου διέμενε μαζί με τον 30χρονο σύζυγό της και τους γονείς του, στα Αϊβαλιώτικα Βόλου, την περασμένη Δευτέρα.

Η ανήλικη αποπειράθηκε να τρέξει προς τα ΚΤΕΛ και να επιβιβαστεί σε λεωφορείο, ο 30χρονος όμως πρόλαβε να τη σταματήσει, σκίζοντάς της το εισιτήριο που είχε αγοράσει.

Σύμφωνα με το gegonota.news, όλα ξεκίνησαν το απόγευμα της Δευτέρας 8 Ιουνίου, όταν η 16χρονη αποπειράθηκε να φύγει από το σπίτι, διασχίζοντας τον χείμαρρο Ξηριά, χωρίς καν να φοράει παπούτσια. Η ανήλικη περπάτησε μέχρι τον σταθμό του ΚΤΕΛ Βόλου, ο 30χρονος σύζυγός της όμως την πρόλαβε, την έπιασε από τα χέρια και φέρεται να τη ρώτησε τον λόγο για τον οποίο ήθελε να φύγει, ζητώντας της να γυρίσει στο σπίτι.

Η ανήλικη φέρεται να αρνήθηκε και ο 30χρονος αντιπρότεινε να μεταβούν σε ένα ξενοδοχείο, προκειμένου να μπορέσουν να μιλήσουν ήρεμα και να περάσουν τη νύχτα εκεί, όπως και έγινε. Στις 6 το πρωί της επόμενης ημέρας όμως, σύμφωνα με τον 30χρονο, η 16χρονη έφυγε γρήγορα από το δωμάτιο με κατεύθυνση και πάλι τα ΚΤΕΛ Βόλου. Εκεί αγόρασε εισιτήριο με προορισμό την περιοχή όπου φέρεται να μένει ο πατέρας της. Για ακόμη μία φορά όμως, ο 30χρονος την πρόλαβε, την ακινητοποίησε, άρπαξε το εισιτήριό της και το έσκισε, ενώ ταυτόχρονα της φώναζε να γυρίσουν σπίτι, «στην οικογένειά τους».

Συνελήφθη ο 30χρονος

Στο σημείο κλήθηκε η αστυνομία και ο 30χρονος συνελήφθη για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη, ενδοοικογενειακή απειλή και ενδοοικογενειακή παράνομη βία.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε σήμερα το μεσημέρι στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου, ενώπιον του οποίου ισχυρίστηκε πως δεν γνώριζε εξαρχής τον λόγο για τον οποίο η 16χρονη σύζυγός του ήθελε τόσο πολύ να φύγει από το σπίτι τους, έχοντας την εντύπωση ότι τον αγαπούσε. Σημειώνεται πως ο 30χρονος και η 16χρονη είναι παντρεμένοι εδώ και περίπου έναν μήνα, σύμφωνα με τα έθιμα των Ρομά.

Όπως κατέθεσε ο ίδιος, όταν σταμάτησε τη 16χρονη στον σταθμό του ΚΤΕΛ λίγο πριν επιβιβαστεί στο λεωφορείο, εκείνη του είπε πως, αν την αγαπάει πραγματικά, να την ακολουθήσει ο ίδιος, αρνούμενη ωστόσο κατηγορηματικά να επιστρέψει στο σπίτι όπου διέμεναν μαζί με τους γονείς του 30χρονου.

Ο ίδιος ισχυρίστηκε πως δεν της προκάλεσε καμία σωματική βλάβη, καθώς το μόνο που έκανε ήταν να την πιάσει από τα χέρια για να την εμποδίσει να επιβιβαστεί στο λεωφορείο. Τέλος, κατέθεσε πως πλέον έχει καταλάβει ότι η 16χρονη δεν επιθυμεί να είναι μαζί του και, μετά τα τελευταία γεγονότα, δεν θέλει ούτε εκείνος να συνεχίσει τη σχέση τους.

Το δικαστήριο έκρινε αθώο τον κατηγορούμενο για την πράξη της ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης, καθώς αυτή δεν στοιχειοθετήθηκε, και ένοχο για την ενδοοικογενειακή απειλή και την ενδοοικογενειακή παράνομη βία, επιβάλλοντάς του συνολική ποινή φυλάκισης 17 μηνών, μετατρεπόμενη σε χρηματική προς 10 ευρώ ημερησίως, με την έφεση να διατηρεί το ανασταλτικό της αποτέλεσμα.

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