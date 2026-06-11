Καταδικάστηκε ιερέας για ενδοοικογενειακή απειλή της πρεσβυτέρας - «Έχεις τελειώσει»

Ιερέας της Θεσσαλονίκης καταδικάστηκε για ενδοοικογενειακή απειλή ενώπιον ανηλίκου κατά εξακολούθηση μετά από καταγγελία της πρεσβυτέρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του voria.gr, ο 46χρονος φέρεται να είπε στην εν διαστάσει σύζυγό του «τώρα έχεις τελειώσει, είσαι τελειωμένη», ενώ έκανε κίνηση με τα κλειδιά του που παραπέμπει σε τραυματισμό του λαιμού, την ώρα μάλιστα που ήταν μπροστά ένα από τα παιδιά τους. Κατέθεσε ακόμα ότι δεν ήταν η πρώτη φορά που ο ιερέας υπήρξε κακοποιητικός και πρόσθεσε ότι δεν είχε προχωρήσει νωρίτερα σε καταγγελία καθώς ο κατηγορούμενος την απειλούσε και την εκφόβιζε. «Μου έλεγε πως στην εκκλησία δεν χωρίζουμε», είπε μεταξύ άλλων.

Απολογούμενος ο ιερέας αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες και σημείωσε ότι η πρεσβυτέρα είχε κακή συμπεριφορά απέναντί του από τον πρώτο καιρό του γάμου τους, ενώ υποστήριξε ότι τον κατήγγειλε εκδικητικά επειδή άλλαξε τους κωδικούς του σε τραπεζικούς λογαριασμούς τον τελευταίο καιρό που είναι σε διάσταση.

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης που εξέτασε την υπόθεση δεν πείστηκε από τους ισχυρισμούς του και τον καταδίκασε σε ποινή φυλάκισης 18 μηνών, μετατρέψιμη προς 10 ευρώ ημερησίως, χωρίς την αναγνώριση ελαφρυντικών ενώ απαγορεύεται να πλησιάζει την παθούσα σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων.

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